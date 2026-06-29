Alemania - Paraguay, en directo hoy | Resultado y goles en el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 (0-1)

La cuatro veces campeona del mundo busca reencontrarse con las buenas sensaciones tras cerrar la fase de grupos con una derrota ante Ecuador, mientras que Paraguay llega reforzado por su clasificación y dispuesto a pelear por un billete para los octavos de final. El encuentro se disputa en el Boston Stadium (Gillette Stadium), a partir de las 22:30 horas (España peninsular).

🔴 Alineaciones confirmadas

Alemania (Julian Nagelsmann): Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown, Nmecha, Pavlović, Sané, Wirtz, Havertz y Undav.

Paraguay (Gustavo Alfaro): Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Cubas, Almirón, Bobadilla, Galarza, Enciso; Ávalos.

🔴 Dónde ver el Alemania - Paraguay

El partido entre Alemania y Paraguay podrá seguirse en directo desde las 22:30 horas (España peninsular) a través de DAZN, que ofrece íntegramente el Mundial 2026 en España.