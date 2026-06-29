Alemania - Paraguay, en directo hoy | Resultado y goles en el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 (0-1)
Alemania afronta este lunes 29 de junio un exigente duelo ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Irán y la teoría de la conspiración que deja fuera a la selección más incómoda del Mundial: "Nos trataron mal"
La cuatro veces campeona del mundo busca reencontrarse con las buenas sensaciones tras cerrar la fase de grupos con una derrota ante Ecuador, mientras que Paraguay llega reforzado por su clasificación y dispuesto a pelear por un billete para los octavos de final. El encuentro se disputa en el Boston Stadium (Gillette Stadium), a partir de las 22:30 horas (España peninsular).
🔴 Alineaciones confirmadas
Alemania (Julian Nagelsmann): Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown, Nmecha, Pavlović, Sané, Wirtz, Havertz y Undav.
Paraguay (Gustavo Alfaro): Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Cubas, Almirón, Bobadilla, Galarza, Enciso; Ávalos.
🔴 Dónde ver el Alemania - Paraguay
El partido entre Alemania y Paraguay podrá seguirse en directo desde las 22:30 horas (España peninsular) a través de DAZN, que ofrece íntegramente el Mundial 2026 en España.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 45+5 | Descanso del partido
El árbitro señala el final de la primera mitad. Alemania se marcha al vestuario por detrás en el marcador tras el gol de Julio Enciso, mientras Paraguay resiste con ventaja en un partido muy intenso.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 45+3 | Paradón de Gill evita el empate alemán
Joshua Kimmich recibe un centro bombeado dentro del área y remata rápido buscando la escuadra izquierda, pero Orlando Gill responde con una parada espectacular que mantiene la ventaja de Paraguay al descanso.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 45+2 | Córner de Kimmich sin premio
Joshua Kimmich ejecuta el saque de esquina con un buen envío al área, pero la defensa paraguaya se mantiene firme y logra despejar el balón antes de que Alemania pueda generar peligro.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 45 | Tiempo añadido
El árbitro señala que se disputarán 5 minutos de prolongación en esta primera mitad.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 42 | ¡GOOOOOOL DE PARAGUAY! ENCISO!
Julio Enciso aparece en el área para conectar un gran centro con un cabezazo preciso, ajustado al poste izquierdo. El portero no consigue llegar y Paraguay se adelanta en el marcador.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 40 | Centro de Wirtz despejado
Florian Wirtz envía un centro alto peligroso al área, pero la defensa rival está atenta y consigue interceptar el balón para evitar el peligro.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 39 | Córner en corto de Wirtz
Los jugadores se concentran dentro del área esperando el centro, pero Florian Wirtz sorprende sacando el córner en corto para continuar la jugada.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 37 | Falta de Pavlovic y balón parado para Paraguay
Aleksandar Pavlovic comete falta y el árbitro Jalal Jayed detiene el juego para señalar la infracción. Paraguay dispondrá de un tiro libre.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 33 | Havertz prueba desde fuera del área
Kai Havertz dispara desde la frontal del área, pero su remate es bloqueado por la defensa.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 31 | Centro de Brown despejado por la defensa
Nathaniel Brown pone un buen centro bombeado al área, pero la defensa paraguaya está atenta y logra despejar el balón.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 29 | Fuera de juego de Sané
Banderín arriba en contra de Leroy Sané (Alemania). El árbitro señala posición antirreglamentaria y se detiene la jugada.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 28 | Rüdiger busca a Wirtz sin éxito
Antonio Rüdiger intentó sorprender con un balón largo hacia Florian Wirtz, pero el envío fue demasiado potente y la jugada terminó sin consecuencias para Alemania.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 23 | Pausa de hidratación en el Boston Stadium
Jalal Jayed detiene momentáneamente el encuentro para que los jugadores de ambas selecciones puedan refrescarse antes de reanudarse el juego.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 21 | Brown llega tarde y comete falta
Nathaniel Brown derriba a un rival y el colegiado Jalal Jayed detiene el juego para señalar la infracción a favor de Paraguay.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 17 | Alemania monopoliza la posesión del balón
La selección alemana mueve el balón con paciencia, enlazando pases en busca de un hueco para superar la defensa paraguaya y generar peligro.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 15 | Kimmich prepara un nuevo saque de esquina
Joshua Kimmich será el encargado de poner el balón en juego desde el córner para Alemania.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 10 | Alemania fuerza un nuevo saque de esquina
Nathaniel Brown puso un centro bombeado al área, pero la defensa paraguaya despejó el peligro. Será córner para Alemania.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 10 | Pavlovic comete falta en el centro del campo
Aleksandar Pavlovic llega tarde a la acción y el colegiado Jalal Jayed señala la infracción a favor de Paraguay.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 8 | Wirtz prueba suerte desde la frontal
El balón le cayó a Florian Wirtz en el borde del área tras un rebote. El alemán remató de primeras, pero su disparo se marchó por encima del larguero. Saque de puerta para Paraguay.
-
Alemania - Paraguay - Minuto 8 | Kimmich pone el balón en juego desde la esquina
Joshua Kimmich se encarga de ejecutar el saque de esquina para Alemania.