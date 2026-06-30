Alemania - Paraguay, en directo hoy | Paraguay elimina a Alemania en los penaltis (1-1) y avanza a octavos del Mundial 2026
Alemania se despidió de forma dramática del torneo tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay, en un duelo que se resolvió desde los once metros.
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Alemania protagoniza el primer gran batacazo del Mundial tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay
La lotería de los penaltis acabó dictando sentencia: Alemania no merece estar en los octavos de final del Mundial. En su primera aparición en las eliminatorias en los últimos 12 años, la Mannschaft no pudo imponerse a una heroica selección de Paraguay.
Al trantrán va el combinado que dirige Julian Nagelsmann en esta Copa del Mundo. Incapaz de encontrar soluciones a defensas tan cerradas, basa el partido en el talento individual de unos jugadores que de calidad van sobrados. Eso sí, como equipo ya la película es muy diferente.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | ¡José María Canale clasifica a Paraguay!
¡SE ACABÓ! José María Canale no falla y convierte el penalti decisivo con una sangre fría absoluta.
Paraguay lo consigue en la tanda y elimina a Alemania en un desenlace de auténtico infarto. Se derrumba el conjunto alemán, que lo tuvo en varias ocasiones, pero acaba diciendo adiós desde los once metros.
Paraguay sigue adelante… ¡y qué manera de sufrir para lograrlo!
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Tah falla su penalti
¡INCREÍBLE! Jonathan Tah lo tenía en sus botas, pero el lanzamiento se marcha MUY DESVIADO, directo a las nubes.
Alemania desaprovecha la oportunidad de ponerse por delante y la tanda vuelve a dar un giro brutal. Tensión máxima, nadie quiere asumir la responsabilidad en este final de infarto…
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Neuer detiene a Balbuena: PARADA
¡SE VUELVE LOCO EL PARTIDO! Manuel Neuer aparece en el momento más grande: ¡detiene el penalti de Balbuena!
Adivina el lanzamiento, vuela bien abajo y mantiene con vida a Alemania en una tanda completamente dramática. Todo vuelve a estar igualado… ¡qué final estamos viviendo!
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Amiri marca: GOL
¡No se puede fallar ahora y no falla Alemania! Nadiem Amiri toma responsabilidad en un momento límite y convierte con total seguridad. Disparo firme, bien colocado, y el portero no puede llegar.
Alemania resiste la presión y empata la tanda de nuevo: todo queda en manos de Paraguay, que puede llevárselo en el siguiente lanzamiento… ¡esto es un drama absoluto!
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Sanabria falla: RESPIRA ALEMANIA
¡NO ENTRA! Antonio Sanabria no consigue transformar su lanzamiento y Alemania vuelve a meterse de lleno en la tanda.
El disparo no encuentra portería: Alemania vuelve a tener vida en esta muerte súbita que está absolutamente dramática.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Woltemade falla: PARADA DE GILL
¡SE VIENE ABAJO ALEMANIA! Nick Woltemade no puede con la presión y su disparo es detenido por el guardameta Gill.
Parada decisiva que puede ser clave en la tanda: Paraguay mantiene la ventaja 3-2 y Alemania queda contra las cuerdas. El sueño se complica muchísimo para los alemanes.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Galarza marca: GOL
¡Frialdad absoluta! Matías Galarza ejecuta su lanzamiento con muchísima seguridad y bate al portero.
Paraguay vuelve a ponerse por delante en la tanda: 3-2. La presión ahora es máxima para Alemania, que se juega la vida en el siguiente penalti.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Musiala empata: GOL
¡Respira Alemania! Jamal Musiala ejecuta su penalti con muchísima calidad, ajustado y tenso, y aunque el portero llega a rozarla, el balón acaba dentro.
Casi lo detiene el guardameta Gill, pero no puede evitar el empate: 2-2 en la tanda, esto está al rojo vivo.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Gustavo Gómez marca: GOL
¡Qué sangre fría! Gustavo Gómez no falla desde los once metros y ajusta su lanzamiento con enorme seguridad.
Paraguay vuelve a adelantarse en la tanda: 2-1. La presión ahora es máxima para Alemania.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Kimmich responde: GOL
¡No se arruga Alemania! Joshua Kimmich toma carrerilla y ejecuta un lanzamiento perfecto, potente y ajustado, imposible para el portero.
Alemania vuelve a igualar la tanda: 1-1 en los penaltis, todo sigue en el aire.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Primer lanzamiento de Paraguay: GOL
¡Mauricio no falla! Mauricio asume la responsabilidad y engaña al portero con un disparo firme y colocado. El balón acaba dentro y Paraguay se pone por delante en la tanda tras el fallo previo de Havertz.
1-0 para Paraguay en los penaltis, máxima presión ahora para Alemania.
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Alemania - Paraguay - Penaltis | Havertz falla: parada del portero
Kai Havertz falla su lanzamiento desde los once metros. El guardameta de Paraguay adivina el disparo y lo detiene.
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Alemania - Paraguay - Minuto 120+2 | Nos vamos a los penaltis
¡FINAL DE LA PRÓRROGA! No hay forma de romper el empate y el partido se decidirá desde los once metros. Alemania y Paraguay no han cedido en un duelo de máxima tensión, y ahora todo se reduce a la tanda de penaltis. ¡Qué final nos espera!
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Alemania - Paraguay - Minuto 119 | Anton perdona el gol en el córner
¡Qué ocasión ha tenido Alemania! Waldemar Anton gana el salto tras un córner perfectamente ejecutado y conecta un buen cabezazo, pero el remate acaba directo en las manos del portero. Se lamenta Alemania, que sigue buscando el gol de la victoria en estos instantes agónicos de la prórroga.
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Alemania - Paraguay - Minuto 118 | Amarilla para Galarza
Matías Galarza ve la tarjeta amarilla en este tramo final de máxima tensión. Se acumulan las amonestaciones en un partido cada vez más físico, con ambos equipos al límite y el cansancio haciendo estragos en la prórroga.
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Alemania - Paraguay - Minuto 115 | Amarilla para Musiala
Jamal Musiala ve la tarjeta amarilla tras una entrada dura en este tramo final de la prórroga. Se endurece aún más el encuentro, con Alemania cada vez más acelerada y Paraguay resistiendo como puede ante la presión constante.
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Alemania - Paraguay - Minuto 114 | Gill sostiene a Paraguay
Joshua Kimmich prueba con un tiro libre al borde del área, buscando un remate o prolongación al corazón del área, pero el guardameta paraguayo vuelve a estar atento, se anticipa bien y atrapa el balón sin dar opción.
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Alemania - Paraguay - Minuto 110 | Doble cambio en Alemania
Alemania mueve también su banquillo en este tramo de máxima tensión. Antonio Rüdiger deja su sitio a Malick Thiaw y Nadiem Amiri entra por Florian Wirtz. Nagelsmann ajusta piezas para el último esfuerzo de la prórroga, con el partido completamente abierto.
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Alemania - Paraguay - Minuto 106 | Amarilla para Havertz
Kai Havertz ve la tarjeta amarilla en este tramo de máxima tensión de la prórroga.