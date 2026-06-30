Alemania - Paraguay, en directo hoy | Paraguay elimina a Alemania en los penaltis (1-1) y avanza a octavos del Mundial 2026

La lotería de los penaltis acabó dictando sentencia: Alemania no merece estar en los octavos de final del Mundial. En su primera aparición en las eliminatorias en los últimos 12 años, la Mannschaft no pudo imponerse a una heroica selección de Paraguay.

Al trantrán va el combinado que dirige Julian Nagelsmann en esta Copa del Mundo. Incapaz de encontrar soluciones a defensas tan cerradas, basa el partido en el talento individual de unos jugadores que de calidad van sobrados. Eso sí, como equipo ya la película es muy diferente.