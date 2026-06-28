RD Congo - Uzbekistán, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido del Mundial

Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se citan para dirimir en condiciones dispares la tercera posición del Grupo K, cuyo liderato de cara a los dieciseisavos del Mundial estarán disputando en forma simultánea Colombia y Portugal en Miami.

Los Leopardos africanos llegan a la última jornada de la fase de grupos con un punto y la urgente necesidad de sumar tres para avanzar por la vía de los ocho terceros mejor posicionados.

El equipo de Sebastien Desabre pasará seguro si gana su duelo, gracias a la mejor diferencia de goles respecto a Bosnia y Paraguay, dos de los aspirantes a esas plazas.

Los Lobos Blancos de Uzbekistán cambiaron por derrotas sus dos primeras salidas, la última con un demoledor 5-0 a manos de Portugal, pero ahora buscar despedirse de la fase de grupos con un triunfo que les permita conservar alguna opción.