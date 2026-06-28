Leo Messi agranda su leyenda en los Mundiales mientras Argentina se divierte camino de los dieciseisavos de final

La Albiceleste firmó una cómoda victoria ante Jordania para despedir la fase de grupos con un nuevo tanto del '10'.

Jordania

Argentina

Leo Messi se sigue divirtiendo mientras hace cada vez de su figura algo más trascendental para la historia de los Mundiales. 19 goles, esos son los que suma ya el astro argentino como máximo goleador de todos los tiempos en este torneo tras su nueva diana ante Jordania. [Así vivimos la victoria de Argentina ante Jornada en el Mundial]

El '10' entró en la segunda mitad para disfrutar de media hora de juego en un partido intrascendente, y aún así volvió a ser definitivo para marcar un golazo de falta directa que le hace afianzarse al frente del ranking de artilleros.

Argentina cerró el trámite de la fase de grupos con su tercera victoria consecutiva. Esta vez, ante el rival más débil de todos, una Jordania que al menos se marchó para casa con la cabeza alta por poder presumir de haberle marcado un gol a la vigente campeona.

Con los suplentes

No le hizo falta a Scaloni tirar de sus habituales hombres de confianza. Con los deberes hechos, se podía permitir el lujo de apostar por una unidad B que, no obstante, sabía que podían hacer el trabajo perfectamente.

Para la modesta Jordania, que dejó momentos de buen fútbol ante Austria y Argelia, el examen fue satisfactorio, porque no le perdió la cara al partido, pese a que en la primera media hora quedó expuesta a recibir una goleada fruto de sus errores.

🎯 LO CELSO DE FALTA DIRECTA



Los jugadores argentinos quitaron visión al portero y Giovani no falla #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T0Hmd4NAaq — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

El primero de ellos fue en una acción a balón parado al paso por el minuto 19 de juego. Los jordanos cedieron una falta peligrosa al borde del área, después colocaron mal la barrera y le abrieron las puertas del gol de par en par a Lo Celso. Olía a goleada.

Poco después, el segundo golpe. Un toque en la cara de Senesi tras un remate de Lautaro al larguero se convirtió en penalti. Lo revisó el VAR, lo concedió el colegiado. Lautaro, que se había quedado con la miel en los labios, hizo el segundo.

Argentina se relaja

Fue un partido tan plácido que, tras el descanso, Argentina mostró un punto de relajación. Aunque se volvió a acercar al gol con Lautaro y vio anulado otro a Lo Celso por fuera de juego, una desatención defensiva, con Leandro Paredes le sirvió a Moussa Altamari para dejar al 'Dibu' sin la posibilidad de sumar la nueva meta a cero que perseguía.

Un toque de atención que fue suficiente para enviar a Messi al campo a la hora de juego, dándole la oportunidad de distanciarse de Kylian Mbappé y Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro.

Los jugadores de Argentina celebran el gol de Lo Celso. REUTERS

Una oportundidad que el capitán no desaprovechó en la segunda ocasión que le brindaron los jordanos al borde del área. Un golpe franco centrado que el '10¡ convirtió en su sexto gol en un Mundial del que, por el momento, es el jefe. A la espera de que la fase eliminatoria pueda ponerle, a él y a la campeona del mundo, en mayores apuros.

Jordania 1 - 3 Argentina

Jordania: Abulaila; Nasib, Abudahab (Abuzraiq, m.90), Alarab, Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan ((Jamous, m76), Olwan (Obaid,m.90), Fakhoury (Almardi, m.46), Azaizeh (Altamari, m.46).

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone (Valentín Barco, m.71), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso (Thiago Almada, m.60); Nico Paz (Alexis McAlister, m.60); Julián Álvarez (José Manuel López, m.83) y Lautaro Martínez (Leo Messi, m.60).

Goles: 0-1, m.19: Lo Celso. 0-2, m.30: Lautaro Martínez, de penalti. 1-2, m.55: Altamari.1-3, m.80: Messi.

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a los jordanos Abutaha, Alarab y Abudraiq.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo J disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 70.649 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela.