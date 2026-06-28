Jordania - Argentina, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido del Mundial

La Albiceleste, que ya tiene asegurado el primer puesto del grupo, busca cerrar con buenas sensaciones la primera fase con Messi en el banquillo.

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, confirmó este viernes que Lionel Messi será suplente contra Jordania, en el partido de la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el estadio AT&T de Arlington.

Un encuentro en el que La Albiceleste ya es primera de grupo y donde habrá rotaciones antes del partido de dieciseisavos frente a Cabo Verde.