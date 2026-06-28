Bellingham y Kane desatascan a Inglaterra frente a Panamá y sellan como líderes de grupo el billete a los dieciseisavos

El centrocampista del Real Madrid abrió la lata a la salida de un córner y dio la asistencia del segundo.

Panamá 0

2 Inglaterra

Jugó con fuego Inglaterra, pero no se acabó quemando y se llevó el triunfo frente a Panamá (0-2) para sellar el billete a los dieciseisavos de final como primera de grupo. Un duelo que tuvo que masticar durante más de una hora, pero en el que se acabó imponiendo el talento individual. [Narración y estadísticas del partido]

Solventó la papeleta en cinco minutos eléctricos. Justo antes de la segunda pausa de hidratación en la que asestó dos golpes directos al mentón de los panameños, quienes se despidieron de vacío en el Mundial.

Bellingham fue la gran estrella. El '10' de los 'Three Lions' abrió la lata a la salida de un córner y sirvió en bandeja el segundo de la tarde a Kane con un centro medido directo a su cabeza.

Dos goles que sirvieron para que Tuchel se quitara un peso de encima y también sus jugadores, quienes jugaron con mucha más comodidad los últimos compases del partido a sabiendas de que tenían los deberes hechos en la fase de grupos.

Día de la marmota

La primera mitad del encuentro entre Inglaterra y Panamá dejó un sabor de boca muy amargo para el conjunto británico. Los fantasmas de aquel espeso partido frente a Ghana reaparecieron sobre el terreno de juego, ofreciendo un alarmante déjà vu para los aficionados ingleses.

El combinado dirigido por Thomas Tuchel se mostró excesivamente lento en la circulación de balón, carente por completo de verticalidad y profundamente atascado en la zona de creación.

La consecuencia más evidente de este colapso futbolístico fue el absoluto aislamiento de Harry Kane, quien deambuló por el campo como una isla, sin apenas entrar en contacto con el esférico.

Tuchel habla con Harry Kane durante el partido contra Panamá. REUTERS

Gran parte del mérito de este atasco correspondió a Panamá. El conjunto centroamericano cuajó un ejercicio defensivo impecable durante los primeros 45 minutos. Parapetado con orden, criterio y mucha disciplina en su propia área, el cuadro panameño apenas sufrió ante las tímidas acometidas rivales.

Aunque es cierto que sus intentos de sorprender al contragolpe carecieron de la claridad necesaria para generar ocasiones reales de peligro, su plan de contener y desesperar al gigante europeo funcionó a la perfección.

En medio de la parálisis inglesa, Marcus Rashford emergió como el único faro de esperanza. El delantero fue, con diferencia, el jugador más destacado de los suyos, protagonizando las tres únicas acciones reseñables de Inglaterra.

Rashford lanza una falta cerca de la portería de Panamá. REUTERS

En el minuto 7 avisó con un disparo desde la frontal que Mosquera detuvo con acierto. Más tarde, en el 37, estuvo cerca de abrir el marcador con un testarazo al segundo palo que se marchó alto por muy poco. Finalmente, ya en el tiempo de descuento, acarició el gol con una falta directa que se perdió rozando el poste.

En la banda, los gestos de Thomas Tuchel lo decían todo. Visiblemente enfadado con el trabajo de sus jugadores, el técnico alemán no ocultó su frustración ante un equipo que pareció una sombra de aquella versión fluida y arrolladora que ofreció en la primera jornada ante Croacia.

Momento Bellingham

Saltó con una marcha más Inglaterra tras el paso por los vestuarios y lo hizo de la mano de un Jude Bellingham que dinamitó el partido en apenas 5 minutos. Dos fogonazos, dos acciones aisladas que fueron suficientes para dictar sentencia.

En el 63', a la salida de un córner, el centrocampista se adelantó a su marcador en el primer palo y remató con la zurda al fondo de la red el envío de Saka.

Sin tiempo para la reacción panameña, desde esa misma bota izquierda salió un centro medido desde el lateral del área al punto de penalti que encontró la cabeza de Kane. El ariete le ganó la partida a su par y no perdonó con su testarazo.

Ahí selló el triunfo Inglaterra. Panamá entregó las armas y los últimos minutos sirvieron a los de Tuchel para contemporizar. El técnico germano dio descanso a sus dos mejores hombres consciente de todo lo que se viene por delante.

Queda mucha tela por cortar e Inglaterra necesitará más actuaciones como estas de sus estrellas si quien tener opciones de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.