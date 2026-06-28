Argelia - Austria, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido del Mundial

Los jugadores de Austria, durante el partido ante Argentina. Reuters

Las selecciones de Argelia y Austria se pondrán cara a cara en un encuentro que decidirá cuál de las dos se quedará con el segundo lugar del Grupo J de la Copa del Mundo.

Disputadas dos jornadas, Argentina con dos victorias se aseguró la primera posición y Jordania con dos derrotas se quedó sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Mientras tanto, Argelia y Austria suman tres puntos cada una con un mejor saldo de gol para los europeos.

Sea cual sea el resultado, cualquiera de estos equipos abandonará el estadio de Kansas City sin conocer a su próximo rival, ya que para eso deberán esperar por los encuentros del próximo sábado.

Sí es un hecho que Argentina se medirá con el segundo del Grupo H y la selección que acabe segundo se enfrentará al primer equipo de esa misma zona, integrada por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.