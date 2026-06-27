Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, investigado por una presunta violación

Ryan Mendes, delantero y capitán de la selección de Cabo Verde que se clasificó a los dieciseisavos del Mundial, está en el centro de un grave escándalo internacional.

La policía de Nueva Zelanda mantiene abierta una exhaustiva investigación penal contra el futbolista tras recibir una denuncia formal por una presunta violación cometida contra una mujer de nacionalidad brasileña. Los hechos habrían ocurrido el pasado mes de marzo, durante la estancia de la delegación africana en el país oceánico para disputar encuentros amistosos internacionales.

Según una revelación detallada e información exclusiva publicada por el prestigioso medio brasileño 'Globo Esporte', la víctima es una ciudadana brasileña con residencia en Nueva Zelanda. Ella fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol para desempeñarse como intérprete y asistente operativa del equipo caboverdiano en el marco de las llamadas FIFA Series.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde.

Debido a que el portugués es el idioma oficial de Cabo Verde, la profesional se alojaba en el mismo hotel de concentración que la plantilla en la ciudad de Auckland, permaneciendo disponible en régimen de guardia las 24 horas del día.

La reconstrucción de los hechos recogida por 'Globo Esporte' sitúa el presunto crimen en la noche del 27 de marzo, posterior al partido amistoso que el combinado africano disputó contra Chile. La denunciante declaró a las autoridades policiales que fue convocada a una reunión en una de las salas privadas reservadas por la delegación en el establecimiento hotelero.

Ella asistió asumiendo que se requería su apoyo técnico como intérprete, pero al notar que se trataba en realidad de una celebración social, decidió retirarse a su habitación al sentirse indispuesta.

Momentos después, alguien tocó a su puerta y ella abrió pensando que era una solicitud laboral urgente de la delegación. De acuerdo con el testimonio registrado, fue en ese instante cuando el capitán Ryan Mendes entró por la fuerza a la habitación.

Una vez dentro del cuarto, presuntamente la agredió físicamente mediante golpes, estrangulamiento y mordiscos mientras ella intentaba defenderse de forma desesperada, consumando la agresión sexual en el lugar.

La denuncia formal quedó asentada ante las autoridades de Auckland el pasado 10 de abril. 'Globo Esporte' confirmó que la policía neozelandesa dispone de un expediente que incluye fotografías de múltiples hematomas en diversas partes del cuerpo de la afectada, así como un detallado reporte de una clínica médica especializada en sobrevivientes de violencia sexual.

Adicionalmente, los agentes ya analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. El proceso indagatorio podría extenderse hasta seis meses antes de que la fiscalía local decida si presenta cargos oficiales ante los tribunales.

Ante la gravedad del caso, la víctima y su esposo enviaron denuncias extrajudiciales en mayo a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, solicitando la inmediata suspensión del futbolista y su exclusión del Mundial.

Sin embargo, los estamentos rectores no han emitido respuesta alguna ni han impuesto sanciones cautelares. Por ello, Mendes, actual jugador del Iğdır FK de la liga turca, ha continuado liderando a su selección en el certamen mundialista con total normalidad.