Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy, en directo: horario, alineaciones del partido, dónde ver y última hora, en vivo
Inglaterra quiere enderezar su rumbo este sábado en el Grupo L del Mundial 2026 con una victoria contundente ante una selección de Panamá ya eliminada, pero con la motivación de sumar los primeros puntos de su historia.
Inglaterra se topa con el muro de Ghana en un partido para el olvido y vuelve a dejar dudas tras la exhibición en su debut
El empate sin goles contra Ghana ha generado cierto runrún alrededor del equipo de Thomas Tuchel, que volvió a flaquear en una cita importante. Nada nuevo.
El bajón ante el combinado africano contrastó con el convincente arranque frente a Croacia (4-2). Ese revés reavivó el debate sobre la polémica convocatoria del técnico alemán, de la que dejó fuera a figuras como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.
Una Inglaterra de dos caras que ahora se tendrá que jugar el liderato del grupo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para certificar el pase a dieciseisavos de final le vale un empate.
🔴 ¿Dónde se emite el partido?
El partido se podrá ver por la plataforma DAZN y DAZN Mundial. También se puede ver por el canal BarTV Mundial (M300), de la plataforma Movistar Plus+. Puedes seguir toda la información sobre el duelo en directo a través de la web de ELESPAÑOL.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Panamá e Inglaterra se disputa este sábado 27 de junio a las 23:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones confirmaddas
Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade; Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, Cristian Martínez; Tomás Rodríguez
Inglaterra: Pickford; Jarell Quansah, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: 15 minutos
Quedan solo 15 minutos para que empiece el partido entre Inglaterra y Panamá. Todo listo para que empiecen las ceremonias previas al saque inicial.
Hay un gran ambiente en el estadio donde predominan los hinchas panameños que quieren dar la sorpresa y ganar a unas de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: Las contras letales de los panameños
Panamá no se va a limitar únicamente a defender. El plan de Christiansen pasa por recuperar el balón en tres cuartos de cancha y salir disparados al contragolpe aprovechando los espacios que deje Inglaterra al volcarse al ataque.
Con transiciones rápidas y verticales, los canaleros intentarán pillar mal parada a la pareja de centrales ingleses. Si logran hilvanar tres pases precisos tras recuperar el esférico, meterán en serios problemas a Jordan Pickford.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: El invicto inglés en juego
Inglaterra arrastra una estadística pesada en las fases de grupos de los mundiales, rara vez pierde el rumbo en esta instancia. Sin embargo, las dudas generadas tras el empate sin goles frente a Ghana han encendido algunas alarmas en la prensa británica.
El equipo quiere disipar cualquier fantasma clasificando como líder de grupo, evitando así cruces prematuros contra otros gigantes del torneo. La presión mediática sobre el banquillo de Tuchel hoy es máxima.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: ¿Cómo está el Grupo L?
Saquen las calculadoras porque el Grupo L está que arde, tres selecciones pueden quedar en el primer lugar dependiendo de cómo sean los resultado en el día de hoy.
Por el momento la clasificación esta de la siguiente manera:
1. Inglaterra (4 puntos)
2. Ghana (4 puntos)
3. Croacia (3 puntos)
4. Panamá (0 puntos)
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: Michael Amir Murillo, el cerrojo canalero
En el bando panameño, la gran figura y líder de la defensa es Michael Amir Murillo. El defensor tiene la dura tarea de frenar las internadas de las veloces bandas inglesas. Su experiencia en el fútbol europeo de élite es el pilar sobre el que se asienta la resistencia de Panamá.
Si Murillo logra ganar sus duelos individuales y contagiar su intensidad al resto de la zaga, Panamá tendrá opciones reales de mantenerse con vida.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: El cerebro de Jude Bellingham
Si hay un jugador capaz de romper el cerrojo panameño desde la segunda línea, ese es Jude Bellingham. Portando el mítico dorsal 10, el jugador del Real Madrid es el encargado de dar fluidez, músculo y llegada al mediocampo de los Tres Leones.
Su capacidad para asociarse con Declan Rice y asistir a los veloces extremos como Saka será clave si Panamá decide replegarse atrás. De sus botas nace el fútbol de Inglaterra.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: El factor Harry Kane
Los focos apuntan al de siempre en Inglaterra, Harry Kane. El legendario delantero inglés ya sabe perfectamente lo que es marcarle a Panamá y sigue siendo la principal referencia ofensiva de su país en este Mundial 2026.
Aunque el empate a cero contra Ghana evidenció que si lo aíslan sufre bastante, su capacidad para bajar balones, asistir a los extremos y definir dentro del área sigue intacta. La zaga panameña tendrá que hacer un marcaje perfecto para frenarlo.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: El recuerdo de Rusia 2018
Es imposible ver este partido sin recordar lo que pasó en el Mundial de Rusia 2018. Aquel día, Inglaterra destrozó a Panamá con un contundente 6-1, donde Harry Kane firmó un hat-trick memorable.
Sin embargo, aquel partido quedó grabado en la historia panameña por otra razón, el gol de Felipe Baloy en el minuto 78, el primero de Panamá en un Mundial. Hoy los canaleros buscan su revancha.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: La ilusión de los Canaleros
Panamá afronta este partido con el cartel de víctima para muchos, pero con el corazón y el orden táctico como banderas principales. Los dirigidos por Thomas Christiansen saben perfectamente que plantar cara a una potencia europea requiere un partido perfecto en defensa y máxima efectividad en las contras. La prensa panameña ha bautizado el encuentro como "La batalla de Nueva Jersey".
No tienen nada que perder ya que sea cual sea el resultado de hoy, están eliminados de este Mundial. Pero sí una gloria inmensa que ganar, vencer a una de las mejores selecciones actuales.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: ¿Dónde se juega el partido?
El escenario de hoy es el imponente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. Un templo moderno que hoy se tiñe de blanco, rojo y azul. Las condiciones climáticas son perfectas para la práctica del fútbol, aunque se esperan lluvias, y las gradas están completamente abarrotadas.
Para los canaleros, jugar en territorio estadounidense es casi como hacerlo en casa gracias al enorme apoyo de la comunidad latina. Veremos si esa energía en la grada se traslada al césped.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: El camino de los Tres Leones
Inglaterra llega a esta tercera jornada tras un inicio de torneo intenso en el Grupo L. Arrancaron con fuerza ganando 4-2 a Croacia en Dallas, demostrando un enorme arsenal ofensivo, pero luego pincharon en Boston con un amargo 0-0 ante Ghana.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel necesita recuperar la pegada de la primera jornada si no quiere complicarse los cruces de eliminación directa. Hoy la victoria no es negociable para los británicos.
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Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy: Un partido clave
Inglaterra afronta un partido clave en su grupo ante Panamá con la obligación de confirmar su condición de favorita. El equipo de Tuchel llega con sensaciones encontradas tras su empate en el último partido.
La diferencia de ritmo y calidad individual debería marcar el encuentro, aunque el seleccionador insiste en la concentración y en no subestimar a un rival que ya ha demostrado ser competitivo en fases de presión alta.
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¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos a esta nueva retrasmisión en EL ESPAÑOL. En esta ocasión contaremos minuto a minuto el Panamá contra Inglaterra que corresponde a la tercera jornada del Grupo L.