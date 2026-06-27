Panamá - Inglaterra, Mundial 2026 hoy, en directo: horario, alineaciones del partido, dónde ver y última hora, en vivo

El empate sin goles contra Ghana ha generado cierto runrún alrededor del equipo de Thomas Tuchel, que volvió a flaquear en una cita importante. Nada nuevo.

El bajón ante el combinado africano contrastó con el convincente arranque frente a Croacia (4-2). Ese revés reavivó el debate sobre la polémica convocatoria del técnico alemán, de la que dejó fuera a figuras como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.

Una Inglaterra de dos caras que ahora se tendrá que jugar el liderato del grupo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para certificar el pase a dieciseisavos de final le vale un empate.

🔴 ¿Dónde se emite el partido?

El partido se podrá ver por la plataforma DAZN y DAZN Mundial. También se puede ver por el canal BarTV Mundial (M300), de la plataforma Movistar Plus+. Puedes seguir toda la información sobre el duelo en directo a través de la web de ELESPAÑOL.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Panamá e Inglaterra se disputa este sábado 27 de junio a las 23:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones confirmaddas

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade; Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, Cristian Martínez; Tomás Rodríguez

Inglaterra: Pickford; Jarell Quansah, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane.