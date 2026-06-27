Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor y se complica su participación en lo que resta de Mundial

Nico Williams con el teléfono a la llegada del equipo a Guadalajara. Reuters

La Selección española ha confirmado un parte médico que complica seriamente el panorama ofensivo del equipo en el tramo decisivo del Mundial 2026.

Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras el fuerte golpe recibido en el encuentro ante Uruguay, lo que deja su participación en lo que resta del torneo muy comprometida.

El extremo del Athletic Club terminó el partido con evidentes gestos de dolor, cojera y visible afectación física, abandonando el estadio con dificultades.

Aunque no se trata de una rotura completa, el alcance de la lesión obliga a ser muy prudentes. El jugador queda pendiente de evolución diaria, pero el diagnóstico abre la puerta a una baja prolongada.

La situación de Nico Williams contrasta con la de su compañero Yeremy Pino, ya que en el caso del canario se ha descartado cualquier fractura de clavícula.

Yeremi Pino después del partido contra Uruguay. EFE

Las pruebas han determinado que sufre un esguince acromioclavicular, una lesión dolorosa pero menos grave de lo inicialmente temido.

El extremo sufrió una dura acción en el minuto 87 y tuvo que jugar hasta el final del encuentro con el brazo pegado al cuerpo para mover lo menos posible su hombro.

Después de eso, Luis de la Fuente llegó a decir que era probable que se perdería lo que resta del Mundial. Pero las pruebas médicas han dejado buenas noticias y hay posibilidades de que pueda volver a jugar con la Selección.

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