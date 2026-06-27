Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy, en directo: Sufren los lusos ante unos colombianos que se merecen el primero
Portugal y Colombia se juegan la primera posición del Grupo K en un partido con una exigencia máxima.
Portugal, en el laberinto de los cruces: entre España, como en 2010, o Argentina y el primer Messi-Cristiano en un Mundial
El enfrentamiento entre las selecciones de Portugal y Colombia en la Copa del Mundo representa un duelo crucial por el liderato del grupo. Ambos combinados llegan en un gran momento deportivo, buscando consolidar su posición de cara a la fase de eliminación directa.
Este partido inédito en el historial mundialista destaca por el choque de estilos entre el orden europeo y la dinámica sudamericana. Las plantillas, repletas de figuras internacionales, garantizan un compromiso de alta exigencia táctica.
Además las dos selecciones están lideradas por dos estrellas mundiales, Portugal cuenta con Cristiano Ronaldo mientras que Colombia tiene a Luis Díaz.
🔴 ¿Dónde se emite el partido?
El partido se podrá ver por la plataforma DAZN y DAZN Mundial. También se puede ver por el canal La 1y en RTVE Play. Puedes seguir toda la información sobre el duelo en directo a través de la web de ELESPAÑOL.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Panamá e Inglaterra se disputa este domingo 28 de junio a las 01:30 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones probables
Colombia: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumi, Machado; Gustavo Puerta, Lerma, Arias; James, Córdoba, Luis Días
Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Cancelo; Vitingha, Joao Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo
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Colombia - Portugal - Minuto 24: Lo ha intentado Ronaldo
(0-0) Le hicieron falta a Cristiano Ronaldo muy lejos de la portería pero el luso no dudo y la pego él mismo. El disparo le salió muy centrado y sin mucha potencia.
Además, el árbitro manda a los jugadores al banquillo para la pausa de hidratación.
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Colombia - Portugal - Minuto 21: La que ha sacado Rubén Neves
(0-0) Estaba ya cantando el gol Colombia cuando ha aparecido Rubén Neves y ha sacado el balón en el último momento. Está sufriendo Portugal.
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Colombia - Portugal - Minuto 16: Paradón de Diogo Costa
(0-0) Ha podido correr la selección colombiana y lo ha aprovechado, ha tirado Cordoba que ha obligado a esforzarse a Diogo Costa al máximo para evitar el primer gol del partido.
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Colombia - Portugal - Minuto 13: Lo intenta Puerta desde fuera
(0-0) Está atacando muy bien la selección colombiana, moviendo el balón de lado a lado. En esta ocasión lo intentó Puerta desde fuera del área pero el disparo se le fue muy desviado.
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Colombia - Portugal - Minuto 11: Gol de Uzbekistán
(0-0) Ha habido gol en el otro encuentro del partido. Gol de Uzbekistán a la República del Congo que hace que la selección africana no se clasifique como mejor tercera.
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Colombia - Portugal - Minuto 5: Muchos nervios
(0-0) Se están viendo muchos errores en este comienzo del partido y es que se notan los nervios que hay en este duelo de máximo nivel mundialista.
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Colombia - Portugal - Minuto 1: La ha tenido Córdoba
(0-0) Un error muy grosero de Cancelo que defiende muy mal a Luis Díaz que tira, su disparo rebota y le cae a Córdoba que no consigue darle dirección y se le va por encima del larguero.
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Colombia - Portugal - Minuto 1: Ya rueda el balón
(0-0) El primer ataque es para Colombia. Y Neto ya ha cometido la primera falta del partido. Se espera mucha intensidad en este partido y luchar por cada balón como si fuese el último.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: Suenan los himnos
Ya han salido los jugadores al césped del estadio y se hace el silencio para que empiecen a sonar los himnos. Primero estalla el himno de Colombia, es un estruendo absoluto, miles de gargantas cafeteras cantando a todo pulmón en las gradas, contagiando una energía tremenda al terreno de juego.
Acto seguido, suena la melodía de Portugal, los hinchas lusos también se hacen notar mientras cantan su himno. Se siente la ilusión mundialista. ¡El balón está a punto de rodar!
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: 10 minutos
Quedan solo 10 minutos para que arranque el partido entre Portugal y Colombia. En breves saldrán los jugadores y empezarán a sonar los himnos de los dos países.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: La muralla Camilo Vargas
Bajo los tres palos de Colombia se encuentra Camilo Vargas, un arquero que vive el mejor momento de su carrera profesional. Vargas se ha ganado la total confianza del cuerpo técnico gracias a su tremenda seguridad en los balones aéreos y sus reflejos felinos en los mano a mano.
Hoy se enfrenta a artilleros de clase mundial y sus paradas serán determinantes para mantener con vida a la Tricolor en los momentos donde Portugal logre someter el juego.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: Las transiciones letales de Portugal
Si Colombia se equivoca en la entrega durante la fase de construcción, Portugal te liquida en tres toques. Las transiciones ofensivas de los europeos son letales, recuperan el balón en su propio campo y en cuestión de segundos ya están pisando el área rival con superioridad numérica.
La concentración de la primera línea de volantes colombiana será vital para cortar el juego con faltas tácticas inteligentes si el contragolpe luso llega a activarse.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: Ronaldo quiere seguir haciendo historia
Todas las miradas se desvían de inmediato hacia el dorsal número 7 de Portugal, Cristiano Ronaldo. El eterno comandante, en el epílogo de su legendaria carrera, disputa este Mundial con la ambición intacta de un debutante.
Su sola presencia en el área condiciona por completo la estrategia de la zaga colombiana. Aunque los años pasen, su mentalidad competitiva, su letal juego aéreo y su olfato goleador insaciable siguen siendo la máxima amenaza. Colombia no puede descuidarse un solo segundo; Ronaldo siempre tiene una cita con la historia.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: Bruno Fernandes, el titiritero luso
En el bando portugués, el jugador encargado de manejar los hilos es Bruno Fernandes. El mediocampista posee una visión periférica envidiable y una precisión quirúrgica para asistir a los delanteros.
Además, su disparo de larga distancia y su efectividad a balón parado son amenazas constantes que Colombia debe vigilar muy de cerca. Lerma y Jefferson Lerma tendrán la durísima tarea de encimar a Bruno para evitar que piense y filtre balones entre líneas.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: El peligro de Luis Díaz
Si James es el cerebro, Luis Díaz es la electricidad de esta selección. El extremo del Liverpool llega en plenitud física y con la flechita hacia arriba.
Su capacidad para encarar en el uno contra uno, tirar diagonales envenenadas y presionar la salida rival va a exigir al máximo a los laterales portugueses. Lorenzo sabe que explotar la banda izquierda con la velocidad de "Lucho" es la vía más rápida para generar cortocircuitos en el sistema defensivo luso.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: El renacer de James Rodríguez
Todos los ojos del planeta fútbol están puestos en el capitán colombiano: James Rodríguez. El legendario '10' cafetero se transforma de manera mágica cada vez que se enfunda la camiseta de la selección en una cita mundialista.
Su visión de juego, su excelsa pegada de media distancia y su liderazgo espiritual dentro de la cancha son de las principales armas de Colombia para desestabilizar la defensa portuguesa. Si James tiene una tarde inspirada, la Tricolor puede soñar con lo más alto.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: El arsenal luso
Portugal aterriza en este encuentro exhibiendo una de las plantillas más completas, jóvenes y profundas de todo el planeta fútbol. Los europeos combinan a la perfección la disciplina táctica de su cuerpo técnico con la magia individual de sus atacantes.
El favoritismo no les pesa, al contrario, los motiva a llevar el peso del partido mediante la posesión del balón. Saben que Colombia es un rival físico y traicionero, por lo que la concentración lusa hoy debe ser impecable.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: El camino de la Tricolor
Colombia llega a este compromiso con hambre de gloria y la firme intención de demostrar el gran nivel del fútbol sudamericano. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha consolidado un estilo de juego muy vertical, alegre y físicamente imponente.
Tras meses de preparación y una fase de clasificación durísima en la CONMEBOL, la Tricolor quiere dar un golpe de autoridad ante una potencia europea. Para los cafeteros, hoy no existen los complejos; salen a proponer desde el primer minuto de juego.
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Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy: Choque de gigantes
Hoy se enfrentan dos de las selecciones que están en un momento de juego espectacular. El que gane este encuentro será primera del Grupo y en caso de empate será Colombia la que quede líder.
Un partido que promete tensión y magia. Jugar un partido de este calibre en territorio mundialista es el sueño de cualquier futbolista. La mesa está servida para una noche mágica.
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¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos a esta nueva retrasmisión en EL ESPAÑOL, del partido entre Portugal y Colombia.