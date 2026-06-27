Colombia - Portugal, Mundial 2026 hoy, en directo: Sufren los lusos ante unos colombianos que se merecen el primero

El enfrentamiento entre las selecciones de Portugal y Colombia en la Copa del Mundo representa un duelo crucial por el liderato del grupo. Ambos combinados llegan en un gran momento deportivo, buscando consolidar su posición de cara a la fase de eliminación directa.

Este partido inédito en el historial mundialista destaca por el choque de estilos entre el orden europeo y la dinámica sudamericana. Las plantillas, repletas de figuras internacionales, garantizan un compromiso de alta exigencia táctica.

Además las dos selecciones están lideradas por dos estrellas mundiales, Portugal cuenta con Cristiano Ronaldo mientras que Colombia tiene a Luis Díaz.

🔴 ¿Dónde se emite el partido?

El partido se podrá ver por la plataforma DAZN y DAZN Mundial. También se puede ver por el canal La 1y en RTVE Play. Puedes seguir toda la información sobre el duelo en directo a través de la web de ELESPAÑOL.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Panamá e Inglaterra se disputa este domingo 28 de junio a las 01:30 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones probables

Colombia: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumi, Machado; Gustavo Puerta, Lerma, Arias; James, Córdoba, Luis Días

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Cancelo; Vitingha, Joao Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo