Países Bajos cumple con el tramite ante Túnez y se clasifica como primera de grupo con una nueva goleada

El conjunto de Ronald Koeman pasa a los cruces junto a Japón, que fue segunda. Suecia, tercera, también logra el pase.

Túnez

Países Bajos

A pensar en los cruces. Quizás no venga haciendo tanto ruido, pero Países Bajos ya está en dieciseisavos de final como primera sin perder ni un solo partido. Y eso que tampoco era el grupo más asequible de este Mundial. [Así vivimos la victoria de Países Bajos ante Túnez en el Mundial 2026]

El equipo de Ronald Koeman se paseó ante la debilitada Túnez, para quien esta Copa del Mundo se ha terminado convirtiendo en una pesadilla. El partido nació muerto y desembocó en lo que se espera, una victoria plácida y sin demasiada historia. Quizás hasta corta viendo los precedentes de los tunecinos.

Acompañan a los cruces Japón como segunda y Suecia como tercera. Ambos empataron en el otro partido del grupo y seguirán dando guerra en los dieciseisavos de final.

😕 El Mundial de Túnez es...



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El drama de Túnez

El partido venía desigualado desde antes del pitido inicial. Túnez, una de las peores selecciones del Mundial y con terremoto interno incluido por haber cambiado de entrenador en pleno torneo, quería cerrar su participación de la manera más digna.

Y lo cierto es que la primera ocasión clara del partido fue para los africanos, pero fue tan sólo un espejismo. Gharbi no acertó con un remate franco desde el punto de penalti y enseguida llegó el drama.

Directamente de un área a la contraria. Países Bajos tocó en las inmediaciones del área tunecina, Dumfries puso un centro tenso desde la derecha y Skhiri despejó en la dirección equivocada. No le podían ir las cosas peor a los de Herve Renard.

El momento del 1-0 para Países Bajos. REUTERS

La pesadilla había comenzado y nadie iba a ser capaz de detenerla. Apenas cuatro minutos más tarde, el segundo. Se formó un pequeño barullo dentro del área tras una acción a balón parado y por allí apareció Brobbey en el segundo palo para remachar la jugada y hacer el segundo.

No se había llegado ni siquiera a los primeros diez minutos de partido y en el marcador ya campeaba un claro 2-0. A Túnez se le vinieron todos los fantasmas encima, todos los recuerdos de las dos goleadas anteriores en este Mundial. El desenlace parecía inevitable.

Brobbey celebra su gol contra Túnez. REUTERS

Sin embargo, Países Bajos se apiadó en cierto modo de un rival muerto. Es cierto que el dominio del partido fue suyo, que siguió llegando al área africana con facilidad, pero tampoco apretó en exceso y el acelerador se quedó a medio gas.

Un disparo alto de Gravenberch dio paso al intermedio. Túnez se había salvado, o había conseguido frenar la sangría. Al menos hasta el momento.

Túnez tiene pulso

Aunque la brecha no era especialmente amplia, parecía que no cabía otra opción que la de la victoria holgada neerlandesa. De hecho, a punto estuvo de llegar el tercero poco después de la reanudación, pero ni Gakpo ni Brobbey acertaron a definir.

Países Bajos no necesitaba ni siquiera las mejores versiones de hombres como Mallen o Gakpo, quizás esa era la mejor noticia. Que muchos casi estaban descansando pese a estar sobre el terreno de juego.

Pero entonces saltó la sorpresa. Túnez todavía tenía pulso en este Mundial. Un córner perfectamente puesto por Mejbri fue rematado de manera excepcional por Mastouri para hacer el 1-2. Llovía menos para los africanos, y eso que la manta de agua que presidió casi todo el partido fue de aúpa. Había incluso aviso de tormenta.

Países Bajos no quiere problemas ✅



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El gol en contra revitalizó a Países Bajos. Aquel tanto iba a tener una mala lectura para los tunecinos. Los de Koeman se reactivaron y no tardaron en volver a poner las cosas en su sitio.

También lo hicieron de córner. Un centro al primer palo fue rematado por Van Hecke, y con el balón marchando en dirección a la portería Slimane metió la cabeza tratando de despejar. Esfuerzo en vano, porque el gol subió al marcador.

Memphis Depay realiza un remate acrobático. REUTERS

Países Bajos se soltó en busca del cuarto. Estuvo a punto de llegar porque Reijnders se encontró con el larguero tras una nefasta salida de Dahmen.

El partido, no obstante, no daba para mucho más. Todo el pescado estaba vendido y ambos equipos esperaron con ansia el final. Países Bajos avanza con paso firme. Túnez se marcha para casa con la cabeza gacha.