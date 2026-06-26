Mbappé y Haaland, lejos de los inmortales Messi y Cristiano, ponen en Boston el aperitivo del Mundial de las estrellas

Se les caen los goles a pares. Es algo habitual en ellos, pero en un Mundial todo es siempre más complicado. Sin embargo, para las grandes estrellas nada es imposible.

Kylian Mbappé y Erling Haaland se enfrentan esta noche en el primer gran choque de trenes de esta Copa del Mundo. Cuatro goles para cada uno, otro entre los dos, y eso tan sólo en las dos primeras jornadas.

Francia y Noruega, ya en dieciseisavos de final, se juegan cara a cara la primera posición del grupo I. A los galos les vale el empate, los vikingos tendrán que llevarse la victoria si quieren ser primeros.

ESTE SÍ ES EL MBAPPÉ DE MAKÉLÉLÉ 🚀



¿Que Messi marca dos? ¡PUES AQUÍ ESTOY YO! 🔥 Su golazo contra Irak #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KxKMaXxq9j — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

Lo que está claro es que este partido centrará todas las miradas del primer turno de este viernes. Como para no hacerlo. Dos monstruos goleadores midiendo sus fuerzas a las puertas de los cruces, de la hora de la verdad.

Es el Mundial de los cracks. En el que Messi está haciendo historia como máximo goleador de todos los tiempos, en el que Cristiano se ha convertido en el único futbolista en marcar en seis Copas del Mundo. Mientras tanto, Mbappé y Haaland siguen escribiendo sus historias.

Duelo de pistoleros

Aunque no muchos, la fase de grupos ya ha dejado algunos enfrentamientos interesantes entre selecciones parejas. Sin embargo, no hay duda de que este Francia - Noruega es uno de los encuentros más apetecibles de lo que va de competición. Boston disfrutará de este espectáculo.

El cartel del partido se ha ido revalorizando a medida que avanzaba el torneo. Todo el mundo tenía en mente que iba a ser un Mbappé - Haaland, un mano a mano entre dos de los mejores delanteros del planeta, pero las circunstancias han alimentado el ansia por ver este duelo.

Los dos llegan completamente enchufados. Cuatro goles cada uno que se reparten de idéntica manera, dos dobletes en cada una de las jornadas disputadas hasta el momento. Animales del gol.

Mbappé, tendido en el césped. REUTERS

Había dudas sobre cómo llegaría Kylian Mbappé después de una temporada marcada por las lesiones en el Real Madrid. La respuesta es totalmente centrado y a punto para llevar a Francia a lo más alto.

Mbappé comenzó su festín goleador en la primera jornada ante Senegal. Llegó para desatascar a Francia con un gran tanto. Recibió el pase de Olise en el área, y con una rapidez brutal armó la pierna para abrir el marcador. Uno de esos goles importantes que dan puntos de verdad. Ya en el 96', un derechazo brutal para anotar uno de los tantos del torneo.

El show siguió ante la débil Irak. Primero con un zurdazo desde fuera del área marca de la casa. Otro golazo más. Después, aprovechando el regalo de la defensa iraquí para marcar a placer en el área pequeña. Mbappé guía a Francia.

Erling Haaland, en un partido con Noruega. REUTERS

La dependencia de Noruega de Erling Haaland es, por supuesto, mucho mayor. En una selección mucho más limitada, lo que está haciendo el tremendo delantero del Manchester City adquiere más mérito si cabe.

En el debut de Haaland en un Mundial, parece que está como en el salón de su casa. ¿Quién si no él iba a marcar el primer gol de Noruega en este Mundial? Lo hizo en el partido ante Irak.

Como el '9' puro que es, anotó el primero lanzándose al suelo para rematar un centro. Y antes del descanso castigó un fallo terrible del portero iraquí.

No era suficiente. Después llegó el doblete ante Senegal, dos goles decisivos que pusieron a Noruega directamente en la siguiente fase. Cuatro goles, y esto tan sólo era el aperitivo.

El Mundial de los cracks

Esta Copa del Mundo está dejando muchos más destellos en clave individual que a nivel grupal. No se habla tanto de selecciones favoritas como de nombres propios, de grandes estrellas que están brillando con luz propia en el mejor escenario del planeta.

Comen aparte Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Es así por motivos obvios. El argentino, porque con 39 años se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Un 'hat-trick' primero y un doblete después. Y directo a la historia. Es, además, el máximo artillero de esta edición con 5 tantos.

Cristiano es todavía más longevo y sigue batiendo récords. Con sus 41 primaveras marcó ante Uzbeksitán un doblete y se convirtió en el primer futbolista de todos los tiempos en marcar en seis Mundiales distintos. Desde 2006 marcando goles en la Copa del Mundo, 20 años sin parar.

Mbappé y Haaland están escribiendo su propia historia. El francés, de hecho, sigue la estela de Leo Messi como máximo goleador histórico en los Mundiales. Suma ya 16, y aunque ha pasado algo más inadvertido, también ha igualado a Klose.

La ventaja que tiene el del Real Madrid es que es mucho más joven que Messi y, si todo marcha bien, tiene más Mundiales que Leo por jugar.

De récords va este Mundial, pero sobre todo de estrellas. Por eso el duelo entre Francia y Noruega se ha convertido en un cara a cara entre Mbappé y Haaland.