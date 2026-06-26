Luis de la Fuente tiene claro el objetivo de la Selección en este Mundial: "Nosotros queremos llegar a la final e ir mejorando"

Luis de la Fuente analizó en rueda de prensa previa al encuentro ante Uruguay la situación del equipo, cómo ve a su rival, y también fue preguntado sobre varios de sus futbolistas.

Y es que España puede clasificarse como primera de grupo si consigue ganar su partido y seguir con el papel de favorita que lleva arrastrando desde que empezó el torneo.

Sobre la cuestión de encabezar el grupo fue preguntado el técnico, que respondió pensando solo en el siguiente partido: "Nosotros pensamos en ganar. Nada más. Para llegar a la final hay que jugar contra todos. Sólo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. Sólo sé jugar para ganar. Para ganar y para ser mejor".

Además, también comentó sobre el papel de favorita que tiene España: "Es una confianza dentro de nuestras posibilidades. Hay selecciones tan fuertes como nosotros. Con respeto y humildad, el único partido importante es el de Uruguay. Después ya hablaremos". "Nosotros queremos llegar a la final e ir mejorando, el rival va a ser cada vez más duro", comentó.

Y es que el técnico solo está pensando en su siguiente encuentro ante los de Bielsa, a los que define como "futbolistas de un gran talento que compaginan muy bien la garra, el empuje y el talento".

Luis de la Fuente en la rueda de prensa al partido de Uruguay. EFE

Además, elogió a su seleccionador: "Marcelo ha evolucionado, como todos. Hizo que el Athletic jugara maravillosamente bien. Utilizó el marcaje al hombre por todo el campo... Sus planteamientos pasan por conocer bien a los jugadores que entrena, esa es su mayor virtud".

De la Fuente también habló sobre Lamine Yamal, que está jugando en función de su lesión y de las necesidades del encuentro.

Como explicó el entrenador: "Las decisiones se toman según se va desarrollando el partido. Hay partidos que puedes jugar menos minutos o más. Haremos lo más importante para el equipo. Esa es la prioridad. Lo que hagamos será en beneficio del equipo. Y ellos lo entienden así".

Además, De la Fuente le describió como: "Un chico de 18 años que está madurando y tiene un talento único, sensacional. Está llamado a ser un genio del fútbol. Todo eso le lleva a ser genial, pero está en proceso de crecimiento y nosotros tenemos que acompañarle. Ese es Lamine".

Otro de los delanteros de España es Oyarzabal, que marcó dos goles y dio una asistencia en el anterior partido. Algo que ya esperaba el seleccionador: "Para mí es uno de los mejores delanteros al espacio, entre líneas... Es un ejemplo para todos.".

España va a necesitar que Lamine y Oyarzabal estén a su mejor nivel para poder llevarse los tres puntos ante una rival muy complicada como es Uruguay.