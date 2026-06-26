España-Uruguay, Mundial 2026 hoy, en directo: horario, alineaciones del partido, dónde ver en televisión y última hora de Lamine Yamal
Los de Luis de la Fuente se juegan el pase a dieciseisavos del Mundial frente a la siempre complicada selección uruguaya de Marcelo Bielsa.
Más información: 7 claves tácticas para medir la línea ascendente de España contra el clavo ardiendo de la Uruguay de Valverde y Bielsa.
Esta madrugada (02:00 h), España se juega el liderato del Grupo H ante Uruguay en su primera gran prueba del Mundial 2026. A los de Luis de la Fuente les basta con un empate o una victoria para asegurar la primera plaza y esquivar así el temido cruce contra la Argentina de Scaloni en dieciseisavos de final.
Será un choque de estilos radical sobre el césped: el control y la paciencia con el balón de La Roja se pondrán a prueba ante la intensidad, el rigor táctico y el despliegue físico de la Celeste liderada por Fede Valverde. Una auténtica batalla donde el mínimo error puede salir muy caro.
🔴 ¿Dónde se emite el partido?
En España, el partido decisivo contra Uruguay se puede seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y su plataforma de streaming RTVE Play. Además, las plataformas de pago que cuentan con los derechos del torneo, como DAZN y otros operadores de televisión, también ofrecen la retransmisión completa y los resúmenes del encuentro.
🔴 ¿Qué se juega España en este partido?
Se trata de la tercera y última jornada del Grupo H y la clasificación está al rojo vivo. España llega con 4 puntos en su casillero tras el tropiezo inicial frente a Cabo Verde (0-0) y la posterior goleada ante Arabia Saudí (4-0). Hoy, la selección de Luis de la Fuente se juega el liderato del grupo frente a Uruguay.
Conseguir el primer puesto es un factor clave en la moral del equipo y, sobre todo, para garantizar un camino a priori más asequible en la primera ronda de eliminatorias.
🔴 ¿Cuáles son los posibles cruces de España?
Si España avanza como 1ª de grupo: El cuadro oficial del torneo la emparejará contra uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Entre las opciones destaca Austria o Argelia
Si avanza como 2ª de grupo: El cruce se complica, ya que tocaría enfrentarse a uno de los líderes u otros segundos de los grupos emparejados en el cuadro (como el Grupo G o el I). El rival sería Argentina.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: La jornada simultánea añade presión
Mientras España y Uruguay juegan, Cabo Verde y Arabia Saudí disputan el otro partido del grupo. Esa simultaneidad convierte cada gol en una noticia doble, porque modifica la clasificación y puede alterar los planes de los banquillos.
La gestión emocional será fundamental. Los jugadores pueden escuchar el ruido de la grada o recibir señales desde el cuerpo técnico, pero deben seguir concentrados en su propio partido. En la última jornada, mirar demasiado al otro campo suele ser una trampa peligrosa. Cada señal puede cambiar la lectura del encuentro rápido.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Bielsa prepara una presión incómoda
Uruguay no acostumbra a especular cuando está contra las cuerdas. Con Bielsa, lo normal es que la Celeste intente presionar arriba, robar pronto y transformar cada recuperación en una llegada vertical hacia el área española.
El riesgo de ese plan es evidente: si España supera la primera línea, encontrará metros para correr. Por eso el duelo será también táctico. Uruguay necesita intensidad, pero no puede partirse; España necesita paciencia, pero no puede dormirse. Ahí puede estar una de las claves. Cada ajuste puede pesar mucho desde el inicio mismo.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Lamine Yamal, foco de atención
Todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, un futbolista capaz de romper partidos desde una acción aislada. Su amenaza obliga a Uruguay a decidir si le encierra con ayudas constantes o si asume duelos individuales de altísimo riesgo.
Para España, lo importante será no reducir el plan a un solo talento. Si Lamine fija rivales, aparecen espacios para Pedri, los laterales y el extremo del lado contrario. La mejor versión española nace cuando las estrellas aceleran, pero el bloque no se desordena. Ese equilibrio será imprescindible esta noche.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: El liderato también se defiende
España no solo juega por clasificarse, sino por hacerlo desde una posición fuerte. Ser primera del Grupo H puede cambiar el camino en la ronda de treintaidosavos y condicionar el desgaste físico, los viajes y el rival del cruce inmediato.
El equipo español viene de una goleada que reforzó la confianza, pero el empate inicial recordó que el Mundial no perdona despistes. Ante Uruguay, la prioridad será controlar el ritmo con posesión, evitar pérdidas en salida y sostener la concentración cuando la Celeste acelere con presión alta, sin excusas.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo | El peso de la historia en los Mundiales
España y Uruguay se miden en un duelo que evoca grandes recuerdos para los más nostálgicos del fútbol mundial. La historia nos recuerda que la escuadra sudamericana cuenta con dos Copas del Mundo (1930 y 1950) en sus vitrinas, un legado imborrable. Por su parte, la selección europea ostenta la inolvidable estrella conseguida en Sudáfrica 2010, marcando a una generación dorada.
Este choque representa una colisión de estilos muy marcada a lo largo de las décadas. Mientras los charrúas apelan a su tradicional garra y despliegue físico inagotable, los españoles confían en su habitual juego de posesión y control exhaustivo del balón para dominar el ritmo del encuentro.