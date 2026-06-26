España-Uruguay, Mundial 2026 hoy, en directo: horario, alineaciones del partido, dónde ver en televisión y última hora de Lamine Yamal

Esta madrugada (02:00 h), España se juega el liderato del Grupo H ante Uruguay en su primera gran prueba del Mundial 2026. A los de Luis de la Fuente les basta con un empate o una victoria para asegurar la primera plaza y esquivar así el temido cruce contra la Argentina de Scaloni en dieciseisavos de final.

Será un choque de estilos radical sobre el césped: el control y la paciencia con el balón de La Roja se pondrán a prueba ante la intensidad, el rigor táctico y el despliegue físico de la Celeste liderada por Fede Valverde. Una auténtica batalla donde el mínimo error puede salir muy caro.

🔴 ¿Dónde se emite el partido?

En España, el partido decisivo contra Uruguay se puede seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y su plataforma de streaming RTVE Play. Además, las plataformas de pago que cuentan con los derechos del torneo, como DAZN y otros operadores de televisión, también ofrecen la retransmisión completa y los resúmenes del encuentro.

🔴 ¿Qué se juega España en este partido?

Se trata de la tercera y última jornada del Grupo H y la clasificación está al rojo vivo. España llega con 4 puntos en su casillero tras el tropiezo inicial frente a Cabo Verde (0-0) y la posterior goleada ante Arabia Saudí (4-0). Hoy, la selección de Luis de la Fuente se juega el liderato del grupo frente a Uruguay.

Conseguir el primer puesto es un factor clave en la moral del equipo y, sobre todo, para garantizar un camino a priori más asequible en la primera ronda de eliminatorias.

🔴 ¿Cuáles son los posibles cruces de España?

Si España avanza como 1ª de grupo: El cuadro oficial del torneo la emparejará contra uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Entre las opciones destaca Austria o Argelia

Si avanza como 2ª de grupo: El cruce se complica, ya que tocaría enfrentarse a uno de los líderes u otros segundos de los grupos emparejados en el cuadro (como el Grupo G o el I). El rival sería Argentina.