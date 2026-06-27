España-Uruguay, Mundial 2026 hoy, en directo: Lamine Yamal lidera el once para lograr la primera plaza de grupo
Los de Luis de la Fuente se juegan el pase a dieciseisavos del Mundial frente a la siempre complicada selección uruguaya de Marcelo Bielsa.
Más información: 7 claves tácticas para medir la línea ascendente de España contra el clavo ardiendo de la Uruguay de Valverde y Bielsa.
Esta madrugada (02:00 h), España se juega el liderato del Grupo H ante Uruguay en su primera gran prueba del Mundial 2026. A los de Luis de la Fuente les basta con un empate o una victoria para asegurar la primera plaza y esquivar así el temido cruce contra la Argentina de Scaloni en dieciseisavos de final.
Será un choque de estilos radical sobre el césped: el control y la paciencia con el balón de La Roja se pondrán a prueba ante la intensidad, el rigor táctico y el despliegue físico de la Celeste liderada por Fede Valverde. Una auténtica batalla donde el mínimo error puede salir muy caro.
🔴 ¿Dónde se emite el partido?
En España, el partido decisivo contra Uruguay se puede seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y su plataforma de streaming RTVE Play. Además, las plataformas de pago que cuentan con los derechos del torneo, como DAZN y otros operadores de televisión, también ofrecen la retransmisión completa y los resúmenes del encuentro.
🔴 La alineaciones
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maxi Araújo.
🔴 ¿Qué se juega España en este partido?
Se trata de la tercera y última jornada del Grupo H y la clasificación está al rojo vivo. España llega con 4 puntos en su casillero tras el tropiezo inicial frente a Cabo Verde (0-0) y la posterior goleada ante Arabia Saudí (4-0). Hoy, la selección de Luis de la Fuente se juega el liderato del grupo frente a Uruguay.
Conseguir el primer puesto es un factor clave en la moral del equipo y, sobre todo, para garantizar un camino a priori más asequible en la primera ronda de eliminatorias.
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España - Uruguay - Minuto 27: Poco de Valverde
0-0 Fede Valverde logró sortear la entrada de un defensor español, pero su posterior pase raso no encontró destinatario en el ataque uruguayo. No está teniendo demasiado peso en el partido de momento el centrocampista del Real Madrid.
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España - Uruguay - Minuto 23: ¡No llega Merino!
0-0 Mikel Merino logró conectar un centro dentro del área, pero el guardameta Fernando Muslera estuvo atento para anticiparse y hacerse con el control del balón. Aprieta España justo antes de llegar a la primera pausa de hidratación del partido.
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España - Uruguay - Minuto 20: No puede conectar bien Cubarsí
0-0 Pau Cubarsí logró posicionarse en zona de remate tras recibir un centro lateral, pero la zaga uruguaya reaccionó con rapidez para anticiparse e interceptar el envío. Estaba en una buena posición el central del Barça. Comienza España a monopolizar la posesión ante un cuadro uruguayo replegado.
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España - Uruguay - Minuto 17: lo intenta Lamine
0-0 Lamine Yamal logró perfilarse en la frontal del área para ensayar el disparo, pero la zaga uruguaya reaccionó a tiempo y bloqueó el remate del extremo español. Intenta España adueñarse del esférico y controlar el partido en campo contrario. Ha salido con mucha intensidad Uruguay.
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España - Uruguay - Minuto 13: se duele Pedri
0-0 Infracción de Rodrigo Bentancur por juego peligroso. El colegiado Ismail Elfath señala la falta y concede un tiro libre directo para España en tres cuartos de campo. No hay tarjeta para el centrocampista uruguayo. Pedri se ha dolido, pero se levanta y podrá seguir jugando sin problemas.
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España - Uruguay - Minuto 8: Lo intenta España a balón parado
0-0 ¡Al lanzamiento Álex Baena! Puso el balón colgado al corazón del área desde el saque de esquina, pero el envío no encontró la cabeza de ningún rematador de la Selección y la zaga charrúa despejó el peligro sin contemplaciones.
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España - Uruguay - Minuto 4: Máxima intensidad
0-0 ¡Se pasó de frenada Aymeric Laporte! El central español fue al suelo con demasiada fuerza y el colegiado Ismail Elfath no dudó en señalar la infracción. Ojo, que es una falta peligrosa a favor de Uruguay... ¡Veremos si la 'Celeste' saca la pizarra y consigue crear peligro a balón parado!
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España - Uruguay - Minuto 2: ¡Casi marca España!
0-0 Buscaba filtrar el último pase Mikel Oyarzabal desde la frontal, pero la zaga uruguaya estuvo muy atenta para anticiparse y mandar el balón a la línea de fondo. Buena recuperación de Lamine Yamal. España empieza agresiva el partido.
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España - Uruguay - Minuto 1: ¡Comienza el partido!
0-0 ¡Arranca el partido en Guadalajara! Mueve la selección española el primer balón del encuentro. Los uruguayos, prácticamente obligados a ganar si quieren clasficiarse a los dieciseisavos de final. España busca ganar para asegurarse el primer puesto y evitar el cruce con Argentina.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Todo listo
Ya están los protagonistas sobre el terreno de juego en Guadalajara. Muchos uruguayos en las gradas pero también hay aficionados españoles. Suena primero el himno uruguayo y después lo hará el de España.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: La presión alta, arma y riesgo para Bielsa
Uruguay puede intentar presionar a España desde muy arriba. Es una seña reconocible en los equipos de Bielsa: intensidad, saltos agresivos, duelos individuales y búsqueda de robos cerca del área rival.
El problema es que España está preparada para castigar ese plan si encuentra al hombre libre. Una salida limpia puede romper varias líneas y dejar a Uruguay corriendo hacia atrás. Por eso el partido táctico será apasionante. La Celeste necesita apretar, pero sin partirse; España necesita tocar, pero sin adornarse. La presión puede ser arma o condena.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: historial con aroma clásico
España y Uruguay tienen un cruce con peso histórico. En Mundiales aparecen antecedentes como el 2-2 de 1950 y el 0-0 de 1990, dos partidos que recuerdan que este duelo no nace ahora, aunque el contexto sea completamente distinto.
En los enfrentamientos más recientes, España ha salido mejor parada, con victorias en amistosos y en la Copa Confederaciones de 2013. Pero Uruguay no suele vivir intimidada por el historial. La Celeste compite desde el orgullo, y España debe imponer presente. En el Mundial, los recuerdos ayudan, pero no defienden ni atacan.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambas selecciones ya están realizando ejercicios de calentamiento. Ya queda menos de media hora para que arranque el partido. Ha diluviado en Guadalajara, pero ahora mismo parece que la tormenta está dando tregua.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Uruguay necesita su primer triunfo
La Celeste todavía no ha ganado en este Mundial. Dos empates la mantienen con vida, pero el dato pesa: en una fase de grupos corta, llegar a la última jornada sin victorias obliga a competir bajo presión extrema.
Uruguay ha demostrado capacidad para marcar, con 3 goles en dos partidos, pero también ha mostrado fragilidad al conceder otros 3. Frente a España, esa doble cara puede decidir el encuentro. Bielsa necesita una versión más precisa: agresiva para atacar, pero mucho más compacta para defender. El margen de error ya es mínimo.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Cabo Verde también condiciona la noche
Mientras España y Uruguay se juegan su destino, Cabo Verde se mide a Arabia Saudí en el otro partido del grupo. Esa simultaneidad añade tensión, porque cualquier gol en Houston puede modificar el escenario de Guadalajara en cuestión de segundos.
España tiene la ventaja de empezar líder, pero debe mirar de reojo lo justo. Uruguay, en cambio, sí puede verse empujada por lo que ocurra en el otro campo. Una victoria de Cabo Verde complicaría mucho sus cuentas. Por eso este directo debe contar dos partidos, aunque el foco esté en uno.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Lamine Yamal, el jugador que cambia planes
Uruguay sabe que Lamine Yamal obliga a preparar un plan específico. Su capacidad para recibir abierto, encarar, atraer ayudas y decidir en pocos metros puede alterar cualquier estructura defensiva. No es solo un extremo: es una amenaza táctica permanente.
La pregunta es cómo lo defenderá Bielsa. Si Uruguay lo dobla con lateral y mediocentro, España puede encontrar espacios interiores. Si lo deja en duelo individual, el riesgo será enorme. Lamine no necesita dominar noventa minutos para ser decisivo; le basta una conducción, un pase filtrado o una diagonal bien elegida.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: un ojo puesto en las tormentas
Ahora mismo llueve en Guadalajara y existe el riesgo de tormentas eléctricas. El protocolo de este Mundial 2026 se activa cuando los sistemas de monitorización detectan actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio. Sin embargo, en territorio mexicano (el partido se disputa en Guadalajara) el radio se amplía a 15km y tiene que caer una hora antes. En última instancia decide el director de partido de la FIFA.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Bielsa lo vive como una final
Marcelo Bielsa ha elevado el tono competitivo de la previa al hablar de este partido como una final. No es una frase vacía: Uruguay llega tercera del grupo y necesita un resultado fuerte para no depender de la tabla de terceros.
Ese mensaje también tiene un efecto emocional. Bielsa quiere una Uruguay valiente, dinámica y capaz de quitarle minutos de posesión a España. El riesgo está en el equilibrio: si presiona demasiado arriba y España supera la primera línea, la Celeste puede quedar expuesta. La valentía será obligatoria, pero deberá ser inteligente.
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: ¡El once de Uruguay!
Esta es la alineación de Uruguay para buscar la clasificación: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maxi Araújo.
El once de hoy. Con ellos hasta el final 👊🏼 pic.twitter.com/EMa30rO9Ww— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2026
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España-Uruguay, Mundial 2026 hoy en directo: Dos cambios
Luis de la Fuente introduce dos cambios respecto al once de Arabia Saudi. Marcos Llorente regresa al lateral derecho en detrimento de Pedro Porro y Mikel Merino se estrena como titular en el Mundial y será Dani Olmo quien espere su oportunidad desde el banquillo. Estamos a la espera de conocer el equipo inicial de Uruguay.