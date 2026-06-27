España-Uruguay, Mundial 2026 hoy, en directo: Lamine Yamal lidera el once para lograr la primera plaza de grupo

Esta madrugada (02:00 h), España se juega el liderato del Grupo H ante Uruguay en su primera gran prueba del Mundial 2026. A los de Luis de la Fuente les basta con un empate o una victoria para asegurar la primera plaza y esquivar así el temido cruce contra la Argentina de Scaloni en dieciseisavos de final.

Será un choque de estilos radical sobre el césped: el control y la paciencia con el balón de La Roja se pondrán a prueba ante la intensidad, el rigor táctico y el despliegue físico de la Celeste liderada por Fede Valverde. Una auténtica batalla donde el mínimo error puede salir muy caro.

🔴 ¿Dónde se emite el partido?

En España, el partido decisivo contra Uruguay se puede seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y su plataforma de streaming RTVE Play. Además, las plataformas de pago que cuentan con los derechos del torneo, como DAZN y otros operadores de televisión, también ofrecen la retransmisión completa y los resúmenes del encuentro.

🔴 La alineaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maxi Araújo.

🔴 ¿Qué se juega España en este partido?

Se trata de la tercera y última jornada del Grupo H y la clasificación está al rojo vivo. España llega con 4 puntos en su casillero tras el tropiezo inicial frente a Cabo Verde (0-0) y la posterior goleada ante Arabia Saudí (4-0). Hoy, la selección de Luis de la Fuente se juega el liderato del grupo frente a Uruguay.

Conseguir el primer puesto es un factor clave en la moral del equipo y, sobre todo, para garantizar un camino a priori más asequible en la primera ronda de eliminatorias.