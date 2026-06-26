7 claves tácticas para medir la línea ascendente de España contra el clavo ardiendo de la Uruguay de Valverde y Bielsa

El Estadio Akron de Guadalajara acoge este viernes el encuentro más esperado del Grupo H. España llega como líder con cuatro puntos tras golear 4-0 a Arabia Saudí, con el billete de clasificación prácticamente sellado.

Uruguay, en cambio, llega en situación límite: dos empates consecutivos -1-1 ante Arabia Saudí y 2-2 ante Cabo Verde- la dejan obligada a ganar para no depender de nadie.

Un partido donde una selección juega con la red y la otra sin ella. Estas son siete claves para entender lo que pasará sobre el césped.

1. El pressing de Darwin Núñez contra la construcción española

La primera batalla del partido se librará en los primeros metros de salida de balón. El modelo defensivo de Bielsa usa a Darwin Núñez como ariete de presión orientada: se coloca en diagonal para bloquear el pase hacia Rodri y empujar la circulación hacia bandas concretas. Es pressing inteligente.

El problema para Uruguay es que España acostumbra a resolver ese tipo de presión con combinaciones rápidas de uno o dos toques entre Cubarsí, Laporte y el pivote del Manchester City.

Si Rodri logra pivotar con libertad, el pressing bielsista se neutraliza. Si Núñez consigue condicionarlo, la Selección pierde el metrónomo que da ritmo a todo su juego.

Alineaciones probables Uruguay - España EE

2. Esquema de dos franjas: cómo Bielsa quiere romper a España

Uruguay no improvisa. Bielsa divide el campo en dos zonas con comportamientos distintos. En la primera franja -desde la portería hasta el mediocampo-, la selección celeste construye con paciencia mediante triángulos escalonados y pases de seguridad, con Rodrigo Bentancur como tercer hombre que activa la salida posicional.

En la segunda franja, los espacios se amplían y los pases buscan la espalda de la línea defensiva rival. El objetivo es atraer a España hacia adelante en la primera zona para luego golpear en profundidad en la segunda.

Mathías Olivera, que invierte constantemente hacia el interior para vaciar el carril y que otro llegue, es la pieza que más tensión genera en ese tránsito.

Fede Valverde, durante el partido de Uruguay contra Cabo Verde Reuters

3. Valverde en banda derecha: la mayor novedad de Bielsa

El seleccionador argentino probó en el debut una variante con Federico Valverde como extremo derecho, alejado de su rol habitual de interior llegador. El jugador del Real Madrid tiene el perfil ideal para ese papel: potencia física, llegada constante al área y capacidad de disparar desde segunda línea.

Esa reubicación obliga al lateral español de su sector -previsiblemente Marc Cucurella- a calcular dos peligros distintos: el desborde exterior de un Valverde con velocidad y el corte interior hacia zonas de remate.

A esto se suma la posible titularidad de Federico Viñas como segundo atacante junto a Núñez, lo que daría a Uruguay mayor presencia en el área en los remates.

4. La asignatura pendiente de España: eficacia ante bloques bajos

La Selección tiene un ADN reconocible -posesión, presión alta, extremos desequilibrantes- pero arrastra una debilidad estructural: cuando el rival cierra los pasillos interiores con un bloque compacto, el juego tiende a hacerse horizontal y predecible.

Uruguay ha mostrado en ambos partidos del grupo un repliegue defensivo en bloque 4-4-2 cuando abandona el pressing: líneas juntas, mediocampistas tapando los pases centrales y Ugarte como muralla frente al área.

Si España no encuentra el uno contra uno ganador de Lamine Yamal para generar desbordes en individual, corre el riesgo de caer en la esterilidad posesional que ya afectó en el empate ante Cabo Verde.

Fuente: Opta

Los laterales en profundidad y los córners han sido, precisamente, las vías por las que la Selección ha encontrado soluciones cuando el juego combinativo interior se ha atascado.

5. Las transiciones: el peligro real del contraataque charrúa

El talón de Aquiles de España no está en la creación, sino en las décimas de segundo posteriores a perder el balón lejos de su área. Con los laterales proyectados hacia arriba y los interiores muy adelantados en la presión, si Uruguay recupera en zona media y lanza en profundidad, los centrales Cubarsí y Laporte quedan expuestos a las carreras diagonales de Núñez.

El sistema bielsista contempla exactamente eso: tras el robo, los jugadores más cercanos a la recuperación conectan inmediatamente con el atacante descolgado que se ha posicionado a la espalda de la primera línea de presión rival.

Laporte, Cubarsí y Pedri, durante el partido de España contra Arabia Saudí. Reuters

Bielsa confesó tras el empate ante Cabo Verde que Uruguay mereció ganar sus dos partidos. La amenaza en transición es el argumento más sólido de esa afirmación.

6. Los balones parados: el arma más desconsiderada del duelo

Esta es la variable menos vistosa pero con mayor potencial de decisión. Uruguay llega con Ronald Araújo confirmado como baja por Bielsa, lo que le quita su mejor cabeza en el área rival.

Sin embargo, la pareja central Olivera-Cáceres -con la duda de si entrará o no un Giménez ya recuperado de su lesión- mantiene una envergadura y una presencia física notables, y los córners o las faltas laterales bien ejecutadas siguen siendo su recurso más directo para hacer daño a España.

La Selección, por su parte, ha encontrado en los saques de esquina una vía inesperada de gol en este Mundial: dos de sus cuatro tantos ante Arabia Saudí llegaron precisamente de esa manera.

El equipo que lea mejor las jugadas a balón parado puede decidir un partido que, en circunstancias normales, tendería al equilibrio táctico.

7. Duelo de centrocampistas y asimetría de presión psicológica

El partido dentro del partido será el choque de mediocampistas. España propone uno de los mejores tríos del torneo: Rodri como pivote organizador y tapón defensivo, Pedri como motor creativo que De la Fuente ha ido retrasando para mejorar la circulación, y Dani Olmo como conector dinámico entre líneas.

Fuente: Opta

Uruguay responde con Manuel Ugarte como volante de contención, Bentancur como enlace y Valverde, tendido a la banda, en posición más avanzada. El equipo que gane esa zona media decidirá quién crea peligro y quién defiende.

Pero más allá de lo puramente táctico, hay una asimetría psicológica determinante: "Tenemos la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros", declaró Bielsa tras el empate ante Cabo Verde.

Uruguay juega una final. España gestiona. Esa diferencia de condición puede abrir espacios que ninguna pizarra habría predicho.