El recado de Fabián Ruiz en defensa del acento andaluz: "Si alguien no me entiende, podéis poner subtítulos"

En pleno Mundial de fútbol, la selección española se ha visto envuelta en un debate que trasciende lo deportivo: el lugar que ocupa el acento andaluz en la televisión pública.

En pleno torneo, Fabián Ruiz, centrocampista del PSG y de España, decidió utilizar un altavoz tan potente como una entrevista en DAZN para contestar a lo que muchos en Andalucía han considerado un agravio.

"Si alguien no me entiende, podéis poner subtítulos", lanzó el mediocampista, antes de añadir que lo hicieran "por mi acento andaluz", una frase que funcionó como guiño, dardo y reivindicación al mismo tiempo.

El contexto de ese mensaje está en el documental de RTVE 'Denominación de Origen', una serie que explora las raíces y la vida personal de los jugadores de la selección española, emitida con motivo del Mundial.

En uno de los capítulos aparece Chari Peña, madre de Fabián, contando el esfuerzo que supuso sacar adelante a su hijo futbolista desde Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla.

Sus intervenciones, pronunciadas con el ceceo característico de la zona, aparecen subtituladas en pantalla, mientras que las palabras de Fabián y de otros compañeros andaluces, como Jesús Navas o Gavi, no reciben ese mismo tratamiento.

Esa decisión editorial encendió las redes sociales. Usuarios de X y otras plataformas acusaron a la televisión pública de discriminar un acento plenamente inteligible dentro del español, y de reforzar viejos prejuicios contra el habla andaluza.

Muchos mensajes cuestionaban por qué se rotula a una madre trabajadora de Los Palacios y no a los jugadores, pese a compartir la misma variedad lingüística y el mismo entorno sociocultural.

¿'Andalufobia' en televisión?

La palabra 'andalufobia', que ya ha aparecido en otras polémicas similares, volvió a colarse en titulares y comentarios. RTVE, por ahora, no ha ofrecido una explicación detallada sobre los criterios concretos que llevaron a subtitular a Chari Peña.

La paradoja es que RTVE lleva años dando espacio a voces marcadamente andaluzas en diferentes formatos, lo que hace aún más llamativa la decisión de rotular a la madre de un internacional de la selección.

En ese escenario cargado, la respuesta de Fabián en DAZN adquiere una dimensión simbólica. El jugador, orgulloso de sus raíces en Los Palacios y de una trayectoria que le ha llevado de la cantera del Betis a París, decidió cerrar una entrevista hablando directamente a cámara.

Su frase sobre los subtítulos no solo es un gesto de defensa hacia su madre, sino también una forma de elevar el debate sobre quién decide qué acentos son 'comprensibles' y cuáles necesitan 'traducción' para el gran público.

El episodio llega, además, en un momento en el que el fútbol se ha convertido en una de las grandes plataformas de representación territorial y cultural en España. Cada documental, cada pieza detrás de cámaras, contribuye a construir un relato sobre los jugadores y sus orígenes.

El dardo del centrocampista, lanzado con una sonrisa pero cargado de significado, ha conseguido que la discusión sobre el respeto al acento andaluz se cuele de lleno en la agenda mediática del Mundial.