Ecuador - Alemania, Mundial 2026 hoy: alineaciones, resultado, goles, última hora del Grupo E en directo

Ecuador se juega pasar a los dieciseisavos de final, solo tiene un punto y necesita ganar de manera obligada. Mientras tanto, Alemania ya tiene asegurada la primera plaza del Grupo E y estará en la siguiente ronda de este Mundial 2026.

🔴 ¿Dónde ver el Ecuador - Alemania?

El partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Ecuador y Brasil se disputa a las 22:00 (hora peninsular española) del día 25 de junio. En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN, La 1 y RTVE Play.

⚽Posibles alineaciones

Ecuador: Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié; Alcívar; Yeboah, Vite, Caicedo, Estupiñán; plata y Valencia.

Alemania: Neuer; Rum, Thiaw, Rüdiger, Anton; Stiller, Goretzka; Beier, Amiri, Lewening; Undav.