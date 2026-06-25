Ecuador - Alemania, Mundial 2026 hoy: alineaciones, resultado, goles, última hora del Grupo E en directo
El combinado ecuatoriano se juega el pasea la siguiente ronda contra una de las favoritas, los germanos.
La Alemania 'post Kroos' busca recuperar su sitio: más tapada que nunca y con Musiala como clavo ardiendo al que agarrarse
Ecuador se juega pasar a los dieciseisavos de final, solo tiene un punto y necesita ganar de manera obligada. Mientras tanto, Alemania ya tiene asegurada la primera plaza del Grupo E y estará en la siguiente ronda de este Mundial 2026.
🔴 ¿Dónde ver el Ecuador - Alemania?
El partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Ecuador y Brasil se disputa a las 22:00 (hora peninsular española) del día 25 de junio. En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN, La 1 y RTVE Play.
⚽Posibles alineaciones
Ecuador: Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié; Alcívar; Yeboah, Vite, Caicedo, Estupiñán; plata y Valencia.
Alemania: Neuer; Rum, Thiaw, Rüdiger, Anton; Stiller, Goretzka; Beier, Amiri, Lewening; Undav.
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Ecuador - Alemania, Mundial 2026 hoy: los alemanes con muchos cambios
Alemania ya tiene asegurada la primera plaza del grupo y con ella el pase a los dieciseisavos de final, por eso se esperan muchas rotaciones con respecto al equipo titular que sí hemos visto en anteriores ocasiones.
Vamos a poder disfrutar de jugadores de rotación que tienen una oportunidad de lujo para conseguir convencer al seleccionador y contar con más minutos en los siguientes partidos.
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¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos a esta nueva retrasmisión de otro gran partido de este Mundial 2026.
Ecuador se la juega ante una poderosa Alemania que aún no conoce otra cosa que la derrota en este campeonato. Un encuentro que podrán seguir minuto a minuto aquí, en EL ESPAÑOL.