Alemania pasa como primera de grupo pese a pinchar ante una Ecuador que consigue el pase como tercera

Los ecuatorianos fueron superiores y lograron una victoria que vale oro. Costa de Marfil ganó a Curazao y terminó segunda.

Ecuador

Alemania

De más a menos está yendo Alemania en este Mundial. Si en su debut ante Curazao protagonizó la mayor goleada de esta edición hasta el momento, después pasó penurias para ganar a Costa de Marfil en el añadido y ha terminado perdiendo contra Ecuador en la última jornada. [Así vivimos la victoria de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026]

No parece que la selección de Nagelsmann llegue a los cruces en su momento más pletórico, pero aún así lo hace como primera de grupo. Y Alemania es Alemania. Pocos querrán cruzarse con ella.

Eso sí, en esta ocasión estuvo a merced de Ecuador durante mucho tiempo. Se lo jugaba todo el combinado sudamericano y eso se notó. Más ganas, más ansia, más hambre y más intensidad que su rival. Su mejor partido hasta el momento en el Mundial.

ECUADOR, A LA ÉPICA 🔥🔥🔥



GONZALO PLATA PONE A TODO EL PAÍS A SOÑAR. GONZALO PLATA HACE EL 2-1 CONTRA ALEMANIA 🙌#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Bt93Pf2AXs — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2026

Tuvieron que remontar los de Beccacece el gol inicial de Sané. Pero en la necesidad encontraron la virtud, se conjuraron y le dieron la vuelta a una situación crítica.

El gol de Gonzalo Plata a doce minutos del final vale su peso en oro. Tanto como un pase a dieciseisavos de final. Porque Ecuador terminó tercera por detrás de Costa de Marfil, pero será una de las mejores terceras que sobrevivirán tras esta fase de grupos.

Ecuador merece más

Vértigo. Puro corazón. Así comenzó el partido entre dos selecciones que debían hacer los deberes en la última jornada. Una, Alemania, certificar su primer puesto en el grupo. Otra, Ecuador, sellar su pase para dieciseisavos de final.

Por eso las ocasiones y los goles llegaron pronto, aunque quizás el primero de ellos, el de los germanos, no debió subir al marcador. Hubo polémica.

Todo sucedió en el minuto 2 de juego. Un saque de banda desembocó en un control de Pavlovic con la pierna estirada y muy arriba. Tan arriba, que impactó con la cabeza de Vite, que quería despejar aquella bola.

Sané celebra su gol ante Ecuador. REUTERS

El juego siguió, el esférico llegó para Sané en la frontal del área y el del Galatasaray hizo el resto. Disparo raso e imparable para hacer el primero. En Ecuador pensaban que la colegiada lo iba a anular, parecía evidente la falta previa de Pavlovic, pero no hubo vuelta atrás.

Aquello enrabietó a Ecuador. Y de qué manera. Los americanos montaron en cólera, pero en el buen sentido. Futbolísticamente. Su reacción fue encomiable. Tanto, que antes del minuto 10 de juego el empate ya estaba de vuelta al marcador.

Angulo llegó a la frontal del área, armó su pierna derecha como si fuera un cañón y sorprendió a Neuer. Kimmich llegó tarde al cruce y no pudo evitar el gol, el golazo, en realidad.

ECUADOR NO HA DICHO SU ÚLTIMA PALABRA 💥



Qué zapatazo de Nilson Angulo para que La Tri siga creyendo en la clasificación 🇪🇨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wVgwUW9Jej — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2026

Golpe de efecto de Ecuador, que levantó el "sí, se puede" en las gradas del MetLife Stadium. Repleto estaba de camisetas amarillas.

El partido estaba loco, el partido estaba precioso. Nmecha lo intentó con un disparo desde la frontal del área, pero el partido ya era más de Ecuador. Al menos era quien estaba más vivo.

Los de Beccacece ahogaron a Alemania y la encerraron en su campo. Era el momento de Ecuador por mucho que Havertz avisara con su primer remate a puerta.

Nmecha pide falta en el partido ante Ecuador. REUTERS

Entonces llegó la pausa para la hidratación, ese tiempo muerto obligatorio que condiciona partidos. Este fue un ejemplo. Al volver de este intermedio el panorama cambió por completo.

El torrente de Ecuador se detuvo y Alemania respiró aliviada. Musiala estuvo a punto de adelantar a la Mannschaft, pero Ordóñez metió la pierna cuando medio estadio cantaba gol.

Llega la remontada

Como si fuera un déjà vu, el guion del inicio de la segunda parte fue calcado al de la primera. Jugada de peligro para Alemania, acción determinante y polémica.

Havertz cayó en el área. El penalti parecía claro, pero en el nacimiento de la jugada Sané había trastabillado a Vite. Otra vez él como eje de la discusión, como en la primera parte. La árbitra fue al VAR, miró bien la acción y esta vez sí que señaló falta previa. No hubo penalti.

Ecuador se salvó provisionalmente, pero seguía necesitando la victoria para ser equipo de dieciseisavos de final. Aquello no le bastaba. Sin embargo, no llegaba con tanta claridad como antes del descanso.

Enner Valencia estuvo a punto de poner patas arriba al estadio con un disparo lejano de volea que obligó a Neuer a posar para la mejor foto estirándose. Lo intentaba el equipo de Beccacece, pero Alemania no se quedaba atrás. Wirtz era quien protagonizaba las estiradas de los germanos.

Viendo que el final se acercaba, a Ecuador no le quedó más remedio que comenzar a dejar espacios a la espalda. A punto estuvo de castigarlo Beier, o sobre todo Sané, que en el mano a mano le pegó al suelo en lugar de al balón.

Tenía algo que decir todavía Ecuador en el tramo final. Kevin Rodríguez entendió su papel de revulsivo a la perfección. A punto estuvo de poner el segundo a la media vuelta dentro del área, pero generó el córner que iba a desembocar en la remontada.

Los jugadores de Ecuador celebran el gol de Gonzalo Plata ante Alemania. REUTERS

El centro llegó desde la esquina, Kevin peinó en el primer palo y Gonzalo Plata estuvo más listo que nadie en el área pequeña. 2-1, tres puntos de oro y un ambiente ensordecedor por los miles de ecuatorianos enfervorecidos.

Alemania, casi más por decoro que por fútbol, al menos encerró a Ecuador en su área en los minutos finales. Pero fue pura fachada. El partido era de Ecuador, los tres puntos también. Los dos, junto a Costa de Marfil, estarán en los dieciseisavos de final.

Ecuador 2 - 1 Alemania

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (m.64, Angelo Preciado); Piero Hincapié (m.71, Pervis Estupiñán), Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah (m.85, Félix Torres); Nilson Angulo (m.85, Jordy Caicedo), Gonzalo Plata y Enner Valencia (m.64, Kevin Rodríguez).

Alemania: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich (m.60, Malick Thiaw), David Raum; Aleksandar Pavlović (m.46, Angelo Stiller), Jamal Musiala, Florian Wirtz (m.73, Pascal Gross) Felix Nmecha (m.64, Maximilian Beier); Leroy Sané y Kai Havertz (m.60, Deniz Undav)

Goles: 0-1, m.2: Sané. 1-1, m.9: Angulo. 2-1, m.77: Plata.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos). Amonestó a Hincapié (m.43) y Pavlović (m.44), Alan Franco (m.50) y Plata (m.89).

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo E jugado en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) ante 80.663 espectadores