Vudú en el Mundial: el chamán de Ghana que 'maldijo' a Kane y a Inglaterra con el uso de un "polvo especial"

Tiene difícil explicación que una de las grandes candidatas a ganar el Mundial como Inglaterra pasara de dar una exhibición ante Croacia, a mostrar una versión paupérrima ante Ghana, salvo que la justificación trascienda de la lógica.

El combinado africano está virtualmente -y contra todo pronóstico- en dieciseisavos de final. Con 4 puntos, está empatado a puntos con 'The Three Lions' y tiene uno más que Croacia, con quien se enfrentará en la última jornada.

Si su clasificación a la siguiente ronda ya sería una sorpresa, hacerlo como líder del grupo sería un milagro. Tienen opciones para conseguirlo. La fuerza del combinado que dirige Carlos Queiroz reside en el trabajo espiritual, la magia o el vudú.

Bajo el nombre de Nana Kwaku Bonsam o "Diablo del Miércoles" en español, este aficionado africano realizó en la previa del partido contra Inglaterra una maldición a Harry Kane, la estrella del combinado inglés.

El delantero del Bayern venía de brillar ante Croacia: siete tiros, tres a puerta y dos goles; dos pases clave y un acierto en el pase del 67%. Es por ello que el chamán de Ghana acudió a la brujería.

"Estoy trabajando sobre Harry Kane. Ya he demostrado en el pasado de lo que soy capaz, así que sé perfectamente qué debo hacer para detenerlo. Soy muy conocido por mis predicciones. No le deseo una lesión grave; solo lo suficiente para que no pueda rendir bien contra mi país. Bastará con que se aleje de mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana", reconocía antes del partido.

La magia funcionó

Tal y como detalló, el ritual se realiza a través de un "polvo especial" de sus dioses fabricado con diferentes especies de hojas y con líquidos para hacer una pócima que ha colocado al lado de una fotografía del futbolista.

Unos poderes que frenaron las aspiraciones de la actual líder del grupo y, en concreto, la racha goleadora del atacante de 'Hurrykane'.

El inglés firmó una actuación muy pobre ante la selección africana: tres tiros en todo el partido y solo uno a puerta. A falta de cuatro minutos para el final, falló una ocasión muy clara al rematar alto un balón que acostumbra a meter en el fondo de la portería.

Nana Kwaku Bonsam.

Podría haber terminado como el héroe de Inglaterra y reforzar su candidatura a sentarse en la misma mesa que los Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland; pero la suerte le fue esquiva. La magia funcionó.

No es la primera vez que Bonsam acapara titulares. Antes del Mundial de Brasil 2014 aseguró que las molestias físicas que sufría Cristiano Ronaldo eran consecuencia de sus hechizos. Sin embargo, el astro portugués terminó disputando el torneo con normalidad.

Nana Kwaku Bonsam es un sacerdote tradicional, curandero espiritual y figura mediática, reconocido por su papel dentro de la espiritualidad africana.

Conocido por dirigir santuarios donde afirma trabajar con espíritus y deidades, ha acaparado los focos internacionalmente por sus 'maldiciones' a los mejores jugadores de las selecciones que se enfrentan a Ghana.

El siguiente rival del combinado africano será Croacia. El empate para estar en dieciseisavos le vale a una selección que quiere seguir haciendo historia en este Mundial. En unos días se sabrá si Modric es el siguiente en recibir el 'maleficio'.