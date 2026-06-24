Marruecos - Haití, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido del Mundial

Marruecos y Haití cierran su participación en el Grupo C del Mundial en un duelo de realidades opuestas. El conjunto africano busca certificar el liderato de su zona tras un gran arranque, mientras que el combinado caribeño peleará con orgullo por despedirse del torneo sumando sus primeros puntos.

El encuentro se disputa en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), ubicado en Georgia, Estados Unidos. El pitido inicial está programada para las 21:00 horas en el horario peninsular.

En el plano estrictamente deportivo, el cuadro marroquí llega con la tranquilidad de tener la clasificación en el bolsillo tras empatar frente a Brasil y vencer por la mínima a Escocia. No obstante, no saldrán a especular, ya que necesitan el triunfo para asegurar la primera plaza del grupo.

Por su parte, la selección de Haití llega a esta cita final matemáticamente eliminada tras caer en sus dos primeras presentaciones, por lo que buscará plantar cara e intentar hacer historia en lo que representa el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.