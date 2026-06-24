Lumumba Vea, el aficionado viral del Mundial que anima a RD Congo inmóvil y con la mano levantada todo el partido

Lumumba Vea, con su pose característica, en la grada durante el Colombia - RD Congo del Mundial. Reuters

Este martes, en el estadio de Guadalajara, mientras Colombia derrotaba 1-0 a la República Democrática del Congo en el Grupo K del Mundial 2026, las cámaras de todo el planeta volvieron a buscar, una y otra vez, a un hombre que no aplaudía, no cantaba ni se movía.

Era Michel Nkuka Mboladinga, de 50 años, conocido en todo el mundo como Lumumba Vea. El aficionado más peculiar y significativo de este torneo llegó a México convertido ya en leyenda.

Desde dos horas antes del pitido inicial, Mboladinga entró al estadio por la zona más exclusiva, escoltado por una decena de compatriotas que custodiaban también una pequeña base o tarima. Una vez en su sitio, detrás del banquillo congoleño, sus acompañantes colocaron esa plataforma al borde de la tribuna.

El hombre subió a ella, se ajustó la chaqueta roja con los colores de la bandera y esperó. No concedió entrevistas, no admitió vídeos, no aceptó que nadie le pusiera un sombrero, aunque en todo momento se mostró amable; era su gente la que gestionaba el acceso a él.

Cuando sonaron los himnos, Mboladinga escuchó el de Colombia con respeto absoluto. Al comenzar el de su país, llevó la mano derecha a la sien simulando una pistola y se tapó la boca con la izquierda, gesto habitual en él para protestar por el genocidio congoleño.

Michel Nkuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, posando antes del partido de RD Congo. Reuters

Fue un instante de tensión contenida antes de que llegara el verdadero ritual. Pitó el árbitro italiano Maurizio Mariani y el brazo derecho de Mboladinga subió hacia el cielo. Así se quedó durante los primeros 45 minutos: sin hablar, sin beber agua, sin descansar.

Solo al descanso bajó el brazo lentamente hasta pegarlo al muslo, se bajó de la base y aceptó fotografiarse con algunos aficionados. Cuando comenzó la segunda parte, una lluvia pertinaz sobre Guadalajara le hizo llegar tres minutos tarde a su posición, pero al minuto 50 ya tenía de nuevo el brazo en alto.

Y así permaneció, sin moverse, hasta el pitido final, pese a la derrota.

Quién es Lumumba Vea

Su nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, aunque la traducción más exacta de su apodo lo dice todo: 'Lumumba vive'. Desde 2013 aparece en las gradas de la selección congoleña, los Leopardos, imitando la estatua de Patrice Lumumba que se alza en una avenida de Kinshasa con el brazo extendido.

Lumumba fue el primer primer ministro del Congo independiente, el líder que en 1960 liberó al país del dominio belga y que defendió que fueran los propios congoleños quienes controlaran las inmensas riquezas de su tierra.

Fue asesinado en 1961 con la complicidad del gobierno belga y, supuestamente, de la CIA. Su cuerpo fue desmembrado y disuelto en ácido para que su tumba no se convirtiera en lugar de peregrinación.

"Me mantengo inmóvil porque creo que eso le da resistencia emocional al equipo", declaró Mboladinga al Wall Street Journal. "Así como Lumumba sacrificó su vida por nuestro país, el precio que yo pago es pequeño comparado con lo mucho que me importa este equipo".

Y a la AP añadió: "Él nos dio la libertad de expresarnos. Entregó su vida por nosotros. Lumumba es un héroe, un espíritu, un modelo".

La polémica en la Copa África

Su fama creció de manera exponencial en la Copa Africana de Naciones de 2025, disputada en Marruecos, donde aguantó inmóvil partidos enteros, incluidos noventa minutos más prórroga frente a Argelia.

Tras la victoria argelina, el delantero Mohamed Amoura imitó la pose de Mboladinga y se dejó caer al suelo como si la estatua hubiera sido derribada, generando una ola de indignación en las redes.

Amoura se disculpó en Instagram alegando desconocimiento del significado del gesto, y la Federación Argelina de Fútbol visitó a Mboladinga en su hotel de Rabat entregándole una camiseta personalizada. El incidente, paradójicamente, catapultó su imagen a audiencias que aún no le conocían.

Vetado en EEUU

Llegar al Mundial no fue sencillo. Problemas de visado le impidieron ya asistir al repechaje intercontinental en noviembre, cuando los Leopardos sellaron su clasificación. Para evitar que se repitiera la historia, la Federación Congoleña le incluyó en su delegación oficial.

Pero el brote de ébola que azotaba al Congo, con más de mil infectados y 254 muertos, y las restricciones sanitarias de Estados Unidos -que exigían 21 días de cuarentena en terceros países- le dejaron sin poder asistir al debut frente a Portugal en Houston, donde la selección sumó un valioso empate 1-1.

Lumumba Vea, antes del partido entre Colombia y RD Congo del Mundial. Reuters

Según The Wall Street Journal, los propios jugadores presionaron al presidente Félix Tshisekedi para que interviniera y facilitara su viaje. Lo consiguió. El lunes por la tarde aterrizó en Guadalajara y publicó en sus redes: "Gracias a Dios por su gracia. Hemos llegado bien. ¡Guadalajara, aquí estamos!".

Este martes, RD Congo perdió el partido. Pero Lumumba Vea cumplió con su parte. Su misión, dice él, no consiste en ver el juego, sino en ser una presencia: la de un hombre de pie, sin moverse, que recuerda a un país entero que su historia merece ser contada en el escenario más grande del fútbol.