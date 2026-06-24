Inglaterra se topa con el muro de Ghana en un partido para el olvido y vuelve a dejar dudas tras la exhibición en su debut

Los de Tuchel apretaron en los últimos minutos, pero fueron incapaces de batir a Asare y firmar su segunda victoria en el Mundial.

Inglaterra 0

0 Ghana

Intentó reaccionar, pero 10 minutos de arreón no fueron suficientes para que Inglaterra se llevara los tres puntos ante Ghana (0-0). Tuchel cedió por primera vez como seleccionador inglés en partido oficial después de un encuentro muy pobre de su equipo.

Ghana, que cedió toda la iniciativa y se encerró en su área desde el primer minuto, cumplió con su objetivo y sacó un valiosísimo empate que bien puede servir para lograr un billete a los dieciseisavos de final del Mundial.

Inglaterra saltó al césped a verlas venir y únicamente un golpe de orgullo en los últimos minutos hizo temblar el trabajo de los de Queiroz. Asare sacó una mano prodigiosa a Saka. O'Reilly estrelló un balón en el palo y Kane perdonó con una volea a placer que se fue a las nubes.

NO SE PUEDE CREER



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Pero poco más. Inglaterra volvió a recordar a aquel equipo de Southgate que se atragantaba ante los bloques bajos y volvió a sembrar dudas a ser una de las grandes candidatas al título. La clasificación a la fase del KO no peligra, pero deberán materializar su trabajo ante Panamá.

Atascados

Lejos de ser el equipo que maravillo hace apenas unos días ante Croacia, la puesta en escena de Inglaterra frente a Ghana no fue nada positiva. Tiró por la borda los primeros 45 minutos en un ejercicio muy mejorable para un combinado con tantos recursos ofensivos.

Con Kane desconectado y Bellingham siempre rodeado entre varios jugadores ghaneses, los 'Three Lions' fueron incapaces de agitar el árbol y poner en apuros a un cuadro africano muy bien plantado en su propia área.

Bellingham, durante el partido contra Ghana. REUTERS

Ghana, consciente de sus limitaciones como bloque, optó por parapetarse, cerrar los pasillos interiores e intentar que pasaran las menos cosas posibles. Y así fue. Tan solo un par de intentos sin excesivo peligro de Rice o alguna internada por banda derecha de Madueke fueron lo más llamativo de una primera parte sin demasiada historia.

Los de Tuchel remataron seis veces. Los africanos ninguna. Ninguno de los porteros tuvo que intervenir y, tras 52 minutos jugados (los seis de añadido), ambos equipos se marcharon a los vestuarios dejando un cierto ambiente desangelado en el Gillette Stadium.

Sin reacción

El guion del choque se mantuvo tras el paso por los vestuarios. Tuchel, que veía como los suyos eran incapaces de someter a su rival, movió ficha en busca de agitar el avispero. Saka y O'Reilly entraron a escena en busca de una reacción para sellar el pase a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, los cambios no surtieron el efecto esperado e Inglaterra acabó dejándose dos puntos por el camino. Adu pudo incluso poner patas arriba el grupo con un contragolpe en el 80', pero se le hizo de noche y su definición no fue buena.

Kane, serio tras el empate de Inglaterra frente a Ghana. REUTERS

Los británicos, en un ejercicio de orgullo en los últimos minutos, estuvieron cerca del gol. Saka lo intentó con un latigazo desde la frontal al palo largo que se topó con una mano firme del portero ghanés. Dos minutos después, en el 86', O'Reilly cabeceó al larguero un centro de Reece James y Kane mandó el balón a las nubes en el rechace cuando lo tenía todo a placer.

Ya en el añadido, la defensa de Ghana evitó un gol sobre la línea a un remate bombeado de Guehi, pero poco más. Tuchel, visiblemente enfadado, se marchó a los vestuarios frustrado de no haber sido capaz de dar con la tecla. Se avecinan críticas en Inglaterra y ante Panamá tendrán la oportunidad de acallarlas.