Escocia - Brasil, Mundial 2026: Vinicius titular y Neymar entra en la convocatoria de Ancelotti, última hora, en directo

No puede estar más igualado el Grupo C del Mundial 2026. Marruecos, Brasil y Escocia tienen opciones de quedar en la primera posición aunque el combinado sudamericano tiene una mejor diferencia de goles, algo que le beneficia en caso de empate de puntos.

🔴 ¿Dónde ver el Escocia - Brasil?

El partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Escocia y Brasil se disputa a las 00:00 (hora peninsular española) del día 25 de junio. En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN, La 1 y RTVE Play.

⚽Alineaciones confirmadas

Escocia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Christie, Ferguson, McTominay, McGuinn; Adams

Brasil: Alisson; Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo; Paquetá, Casemiro, Guimaraes; Vinicius, Cunha y Rayan