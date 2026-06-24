Escocia - Brasil, Mundial 2026: Vinicius titular y Neymar entra en la convocatoria de Ancelotti, última hora, en directo
La selección brasileña y la escocesa se juegan los tres puntos en la último partido de la fase de grupos para ambas.
Neymar, "el primer convocado que teletrabaja": un Mundial paralelo vilipendiado en Brasil y escoltado por Vinicius
No puede estar más igualado el Grupo C del Mundial 2026. Marruecos, Brasil y Escocia tienen opciones de quedar en la primera posición aunque el combinado sudamericano tiene una mejor diferencia de goles, algo que le beneficia en caso de empate de puntos.
🔴 ¿Dónde ver el Escocia - Brasil?
El partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Escocia y Brasil se disputa a las 00:00 (hora peninsular española) del día 25 de junio. En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN, La 1 y RTVE Play.
⚽Alineaciones confirmadas
Escocia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Christie, Ferguson, McTominay, McGuinn; Adams
Brasil: Alisson; Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo; Paquetá, Casemiro, Guimaraes; Vinicius, Cunha y Rayan
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: Neymar entra en la convocatoria
Una buena noticia para el combinado brasileño que puede volver a contar con su gran estrella Neymar. Queda ver si al final cuenta con minutos partiendo desde el banquillo pero, es una gran noticia para Ancelotti, que tendrá un recurso más.
Y es que muchas personas consideran que a esta Brasil le falta esa chispa y magia que caracteriza a la selección sudamericana.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: Un reto para Ancelotti
Carlo Ancelotti tiene un reto por delante en este Mundial, devolver la grandeza a la selección de Brasil. De momento ha sumado ya 4 puntos y salvo catástrofe, debería estar en los dieciseisavos de final.
Pero la realidad es que el duelo contra un rival de mayor nivel, como es Marruecos, no ha conseguido ganar ni desplegar un gran fútbol. el partido de hoy es una gran oportunidad para dar un golpe de autoridad y demostrar que siguen al más alto nivel.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: El papel de los porteros
En un partido donde Brasil parte como favorito, los porteros pueden adquirir un protagonismo enorme. El guardameta escocés probablemente tendrá más trabajo y necesitará varias intervenciones importantes para mantener vivo a su equipo. Cada parada aumenta la confianza de los defensores y desespera al rival.
Por su parte, el portero brasileño deberá estar concentrado pese a participar menos. En este tipo de encuentros, una única intervención puede valer tanto como diez. Un error en una salida o una mala colocación puede cambiar la historia del grupo y condicionar el destino de ambas selecciones.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: Un choque cargado de tradición futbolística
Brasil y Escocia representan dos culturas futbolísticas muy reconocibles. La primera está asociada al talento, la técnica y los grandes campeones. La segunda destaca por la pasión de sus aficionados, la entrega de sus jugadores y una larga tradición competitiva.
Aunque no se enfrenten con frecuencia en grandes torneos, cada duelo entre ambas selecciones despierta interés internacional. El partido promete emoción, tensión y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de este Mundial.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: La importancia de marcar primero
El primer gol puede tener un peso enorme en este enfrentamiento. Si Brasil se adelanta pronto, podrá controlar el ritmo del encuentro y obligar a Escocia a asumir riesgos.
En cambio, si los británicos logran abrir el marcador, el escenario cambiaría completamente. Brasil tendría que aumentar su presión ofensiva y Escocia podría explotar los espacios al contragolpe. En torneos cortos como un Mundial, los detalles suelen marcar diferencias y el gol inicial suele ser uno de los más determinantes.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: Duelo de estilos
Brasil y Escocia representan dos formas muy diferentes de entender el fútbol. Los sudamericanos destacan por la posesión, la creatividad y el talento individual de sus atacantes.
Escocia, por su parte, basa gran parte de su juego en la intensidad, el orden defensivo y el esfuerzo colectivo. Este contraste convierte el encuentro en una batalla táctica muy interesante. La capacidad brasileña para encontrar espacios y la disciplina escocesa para cerrarlos serán factores determinantes en el desarrollo del partido.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: Una oportunidad de oro
La selección escocesa disputa uno de los partidos más importantes de los últimos años. Tras vencer a Haití y caer por la mínima ante Marruecos, Escocia llega con opciones reales de clasificarse para las eliminatorias.
Enfrentarse a Brasil supone una enorme motivación para una generación que quiere dejar huella en el torneo. Ganar a los sudamericanos supondría dar la sorpresa en el Mundial y hacer historia.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: noche decisiva en el Grupo C
Todo por decidir en la última jornada del Grupo C, Marruecos, Brasil y Escocia pueden quedar primeros del grupo y por tanto, tener un rival más asequible en la siguiente ronda.
Los africanos juegan contra Haití que ya está matemáticamente eliminada mientras que en este partido Brasil parte como favorita pese a tener un partido muy complicado por delante.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: los brasileños buscan llegar invictos
Brasil llega al duelo frente a Escocia con la posibilidad de cerrar la fase de grupos como líder indiscutible. La Canarinha suma cuatro puntos tras empatar ante Marruecos y vencer con autoridad a Haití.
Una victoria le permitiría confirmar las buenas sensaciones mostradas en las dos primeras jornadas y afrontar los cruces con mayor confianza. Además, el equipo brasileño ha mejorado notablemente en defensa respecto a su estreno mundialista, algo que podría resultar decisivo ante una selección escocesa que necesita competir al máximo para mantenerse con opciones.
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Escocia - Brasil, Mundial 2026 hoy: Arranca la cobertura en directo
¡Bienvenidos! EL ESPAÑOL inicia la narración en directo del partido entre Escocia y Brasil, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las reacciones del encuentro.