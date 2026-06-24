Budimir sale al rescate de Croacia ante Panamá para dar un paso hacia los dieciseisavos de final del Mundial

El fútbol suele ser un deporte de centímetros, de momentos efímeros donde el destino de una nación entera puede cambiar en un instante. En el majestuoso Toronto Stadium, bajo la intensa atmósfera del Mundial 2026,Croacia revivió sus opciones en el Grupo L tras vencer por la mínima (0-1) a una valiente y combativa escuadra de Panamá.

Un solitario gol de Ante Budimir en los primeros compases del segundo tiempo rescató a los balcánicos del abismo y selló la eliminación matemática de los centroamericanos, quienes abandonan la cita mundialista dejando una imagen de inmenso orgullo, orden táctico y dignidad competitiva ante los ojos del mundo.

El partido arrancó con un guion predecible pero sumamente incómodo para los europeos. Obligada a ganar tras su doloroso tropiezo en la primera jornada frente a Inglaterra, Croacia monopolizó la posesión del balón desde el pitido inicial, pero se topó con un auténtico muro de acero.

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9 minutos en el Mundial tardó Ante Budimir en estrenar su cuenta 🇭🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0k2oIW7zV3 — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2026

El estratega panameño planteó un bloque defensivo impecable con tres centrales que maniató por completo la creatividad del mediocampo croata. La circulación de los ajedrezados era estéril, horizontal y carente de la profundidad necesaria para inquietar.

De hecho, fueron los canaleros quienes generaron la oportunidad más clara y espectacular de los primeros cuarenta y cinco minutos. En el minuto 23, Michael Amir Murillo rompió el espacio por la banda derecha y envió un centro milimétrico al corazón del área. José Luis Rodríguez se anticipó magníficamente a los zagueros rivales y conectó un soberbio cabezazo.

Cuando la marea roja ya celebraba el primero, el guardameta Dominik Livaković desvió el esférico de forma milagrosa con la punta de los dedos, haciendo que el balón se estrellara violentamente contra el larguero. Croacia se marchó al descanso sin registrar un solo disparo entre los tres palos, sembrando un mar de dudas en su afición.

La aparición del 'Cisne'

Consciente de que el empate equivalía a un fracaso catastrófico, el técnico Zlatko Dalić movió sus fichas con audacia en el entretiempo, dando entrada a Andrej Kramarić y Ante Budimir. La pizarra funcionó de inmediato y cambió la cara del encuentro.

En el minuto 54, Marco Pašalić filtró un gran balón hacia Josip Stanišić, quien llegó a línea de fondo y lanzó un centro envenenado al segundo poste. Allí apareció la astucia y la fe de Budimir para empujar el balón al fondo de la red con el torso, desatando la euforia en el banquillo croata.

A partir de ese instante, el choque cobró un ritmo frenético. Pocos minutos después del gol, el legendario Luka Modrić frotó la lámpara y asistió magistralmente a Pašalić, cuyo intento de vaselina fue detenido por una fantástica salida del arquero Orlando Mosquera.

Luka Modric, manteado por sus compañeros. REUTERS

Cabe destacar que este encuentro no fue uno más para Modrić; el eterno capitán alcanzó la mítica cifra de 200 partidos internacionales luciendo la elástica de su país. Al ser sustituido en el minuto 80, todo el Toronto Stadium se rindió en una atronadora ovación en pie para despedir a un mito viviente del fútbol.

A pesar del golpe anímico, Panamá no bajó los brazos y demostró por qué ha crecido tanto en los últimos años. Con más corazón que fútbol, el conjunto centroamericano adelantó líneas con valentía y acechó el área rival en un dramático último cuarto de hora. Carlos Harvey acarició la gloria con un potente disparo raso de media distancia que Livaković tuvo que repeler abajo con reflejos felinos.

Ya en el tiempo de descuento, en el minuto 90+1', una peligrosa falta en la frontal del área concedió a Panamá su última bala. El especialista Murillo asumió la responsabilidad, pero su disparo directo se marchó por encima del travesaño, esparciendo el sueño del empate.