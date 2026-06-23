Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: alineaciones, resultado, goles y última hora, en directo
La selección de Roberto Martínez y liderada por Cristiano Ronaldo busca la primera victoria en este Mundial de 2026 frente al rocoso combinado asiático.
Portugal no puede permitirse otro tropiezo. El empate ante la República Democrática del Congo dejó a los lusos con un punto y la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse el pase a octavos. Roberto Martínez exige una respuesta de su equipo, mientras Cristiano Ronaldo persigue el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Mundiales.
🔴 ¿Dónde ver el Portugal - Uzbekistán?
El partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán se disputa hoy, 23 de junio a las 19:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN y DAZN Mundial.
🔴 ¿Qué hizo Portugal en el debut del Mundial 2026?
Portugal llegaba como clara favorita, pero se encontró con un partido muy trabado ante el combinado africano, que volvía a un Mundial después de 52 años. Los lusos golpearon primero y muy rápido gracias a un gol de João Neves en el minuto 6. Sin embargo, la ventaja les duró poco, ya que Yoane Wissa empató para la República Democrática del Congo justo antes del descanso (minuto 45).
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Ronaldo se cita con la historia del fútbol mundial
Cristiano Ronaldo tiene ante Uzbekistán una cita con la historia. El capitán portugués, que ya suma más goles en Mundiales que ningún europeo, podría ampliar su leyenda con una actuación estelar esta tarde. Con 41 años, CR7 sigue desafiando al tiempo y convirtiendo cada partido en un capítulo de su épica personal. Si hay algo que este Mundial está demostrando es que la edad no ha apagado su hambre voraz de goles ni su presencia intimidatoria en el área rival.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Duelo de contrastes
Portugal, una de las grandes favoritas al título, no puede permitirse relajaciones ante Uzbekistán. Los asiáticos llegaron aquí derrochando fe y orden táctico. Habrá que ver si la maquinaria lusitana aprieta desde el pitido inicial o administra sus fuerzas para lo que viene después en el torneo.