Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy, en directo: alineaciones, resultado, partido de fase de grupos y última hora de Cristiano Ronaldo

Portugal no puede permitirse otro tropiezo. El empate ante la República Democrática del Congo dejó a los lusos con un punto y la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse el pase a octavos. Roberto Martínez exige una respuesta de su equipo, mientras Cristiano Ronaldo persigue el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Mundiales.

🔴 ¿Dónde ver el Portugal - Uzbekistán?

El partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán se disputa hoy, 23 de junio a las 19:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN y DAZN Mundial.

🔴 ¿Qué hizo Portugal en el debut del Mundial 2026?

Portugal llegaba como clara favorita, pero se encontró con un partido muy trabado ante el combinado africano, que volvía a un Mundial después de 52 años. Los lusos golpearon primero y muy rápido gracias a un gol de João Neves en el minuto 6. Sin embargo, la ventaja les duró poco, ya que Yoane Wissa empató para la República Democrática del Congo justo antes del descanso (minuto 45).

🔴 Alineaciones confirmadas:

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúbén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Joao Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, G'aniev y Shomurodov.