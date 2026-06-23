Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy, en directo: alineaciones, resultado, partido de fase de grupos y última hora de Cristiano Ronaldo
La selección de Roberto Martínez y liderada por Cristiano Ronaldo busca la primera victoria en este Mundial de 2026 frente al rocoso combinado asiático.
Más información: El caos en Portugal por Cristiano que amenaza con una crisis que ya destruyó a otras favoritas en mitad del Mundial.
Portugal no puede permitirse otro tropiezo. El empate ante la República Democrática del Congo dejó a los lusos con un punto y la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse el pase a octavos. Roberto Martínez exige una respuesta de su equipo, mientras Cristiano Ronaldo persigue el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Mundiales.
🔴 ¿Dónde ver el Portugal - Uzbekistán?
El partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán se disputa hoy, 23 de junio a las 19:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en DAZN y DAZN Mundial.
🔴 ¿Qué hizo Portugal en el debut del Mundial 2026?
Portugal llegaba como clara favorita, pero se encontró con un partido muy trabado ante el combinado africano, que volvía a un Mundial después de 52 años. Los lusos golpearon primero y muy rápido gracias a un gol de João Neves en el minuto 6. Sin embargo, la ventaja les duró poco, ya que Yoane Wissa empató para la República Democrática del Congo justo antes del descanso (minuto 45).
🔴 Alineaciones confirmadas:
Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúbén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Joao Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.
Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, G'aniev y Shomurodov.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: ¡¡Ya calientan los protagonistas!!
A falta de media hora para el comienzo del partido, los futbolistas de ambas selecciones ya han saltado al terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento. Poco a poco se van llenando las gradas de un estadio que tiene una capacidad para 68.777 espectadores.
A pesar de haber sido inaugurado hace más de dos décadas, el recinto sigue destacando por su modernidad y funcionalidad. Su techo retráctil, una de sus señas de identidad, lo ha convertido en una de las instalaciones deportivas más innovadoras y reconocidas de América del Norte, manteniéndose como un referente entre los estadios multipropósito de la región.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El combinado asiático busca hacer historia
Uzbekistán deposita gran parte de sus opciones en Abdukodir Khusanov. El central del Manchester City es una de las grandes referencias de una selección que busca sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.
El combinado uzbeko debutó con una derrota por 1-3 frente a Colombia, aunque llegó a igualar el encuentro de manera momentánea antes de ceder ante la mayor pegada de los sudamericanos. En ataque, la principal amenaza volverá a ser Eldor Shomurodov, líder ofensivo del equipo y principal argumento para intentar sorprender a Portugal.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Dalot sale en defensa del 'Bicho'
Uno de los referentes del vestuario portugués y estrecho amigo de Cristiano Ronaldo salió en defensa del capitán ante la oleada de críticas recibidas en los últimos días. En una rueda de prensa celebrada en Palm Beach, Diogo Dalot restó importancia a la polémica y destacó la fortaleza mental del delantero.
"La capacidad de Cristiano para gestionar las críticas es de sobra conocida. Siempre nos transmite que forman parte del fútbol y de la exposición que conlleva estar al más alto nivel. La confianza que genera dentro del grupo sigue siendo la misma de siempre. Mientras vista la camiseta de Portugal, mantendrá esa mentalidad y estará preparado para ayudar al equipo", afirmó el lateral.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Los once elegidos por Cannavaro
El italiano apuesta por: Nematov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Karimov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, G'aniev y Shomurodov. El combinado asiático busca dar la sorpresa como ya hizo la República Democrática del Congo en el primer partido, donde consiguieron rascarle un punto a una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Cristiano Ronaldo, titular en el once de Roberto Martínez
Roberto Martínez apuesta por: Diogo Costa; Cancelo, Rúbén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Joao Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Portugal está obligada a sumar hoy los tres puntos después del pinchazo ante la República Democrática del Congo en su debut.
El entrenador español ha apostado por un once muy ofensivo. No quiere que se repita el marcador del debut (1-1).
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Cristiano Ronaldo, el hombre de los récords
El portugués es el primer futbolista en marcar en cinco ediciones diferentes. Ha anotado 8 tantos en 6 Copas del Mundo. Su último gol se remonta al 24 de noviembre de 2022, cuando marcó en la victoria por 3-2 de los suyos sobre los ghaneses.
Con esa celebración, Cristiano Ronaldo se transformó en el primer jugador de la historia en sacudir las redes enemigas en al menos cinco Mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El duelo entre exmadridistas
El encuentro también tendrá un atractivo duelo entre dos figuras con pasado en el Real Madrid. Fabio Cannavaro conquistó dos títulos de Liga durante su etapa en el conjunto blanco, al que defendió entre 2006 y 2009.
Cristiano Ronaldo, por su parte, es el máximo goleador histórico del club y uno de los grandes iconos de su historia, tras una exitosa trayectoria entre 2009 y 2018 en la que levantó numerosos títulos y protagonizó una de las épocas más brillantes de la entidad madridista.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Cristiano, frente a las dudas
Después de varios días marcados por críticas y rumores infundados sobre su convocatoria, Cristiano Ronaldo encabezará a Portugal en un partido decisivo para sus aspiraciones en la Copa del Mundo.
El conjunto luso se medirá a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, obligado a conseguir un buen resultado tras el decepcionante empate 1-1 en su estreno frente a Congo.
Con Cristiano como principal referente, Portugal volverá a apoyarse en su capitán. El delantero, que suma 972 goles a lo largo de su carrera y es el máximo goleador histórico de la selección portuguesa, apunta a mantenerse en el once titular pese a la discreta imagen colectiva mostrada en el primer encuentro.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El bloque bajo uzbeko, el mayor obstáculo para la creatividad lusa
Uzbekistán llegará al partido con una estructura defensiva en 4-4-2 compacto, buscando reducir los espacios entre líneas y dificultar al máximo la circulación de Portugal en el mediocampo. El bloque bajo y la vigilancia colectiva serán sus armas principales. El reto para los lusitanos será encontrar la verticalidad a través de las combinaciones cortas y la velocidad de Rafael Leao en el uno contra uno, que puede ser el mecanismo para romper la muralla uzbeka en los metros decisivos.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El brazalete de CR7: liderazgo, legado y una generación que le rodea
Esta edición del Mundial podría ser el último baile de Cristiano Ronaldo en un torneo que nunca acabó de darle la gloria máxima. Con Portugal como una de las grandes favoritas y CR7 en el ocaso brillante de su carrera, la presión emocional y deportiva es máxima. Ante Uzbekistán tiene la oportunidad de engrasar la maquinaria, sentirse protagonista absoluto y recordarle al mundo por qué, durante más de dos décadas, ha sido el futbolista más determinante y mediático del planeta. Hoy, el balón es otra vez suyo.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El árbitro, ante la presión máxima de un partido con Ronaldo en el área
La designación arbitral para este Portugal contra Uzbekistán es un elemento que no debe pasarse por alto. Los colegiados internacionales llegan a este tipo de partidos con el foco puesto en los detalles: las protestas, las simulaciones dentro del área y los posibles penaltis en un partido donde Portugal buscará el dominio total. La presión sobre el árbitro para interpretar con justicia cada jugada será enorme dado el nivel mediático del encuentro y la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Cuando los focos se encienden, Cristiano siempre aparece
Hay momentos en el fútbol que trascienden el deporte. Este partido puede ser uno de ellos si Cristiano Ronaldo protagoniza alguna de esas actuaciones que quedan grabadas en la retina y en los libros de estadísticas del Mundial. CR7 siempre eleva su nivel cuando los focos son más intensos. Su legado en Mundiales ya es colosal, pero el jugador no parece satisfecho. Cada partido es para él una oportunidad más de confirmar por qué sigue siendo un fenómeno absolutamente irrepetible.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Shomurodov: el nombre que Portugal no debe olvidar antes del pitido
Eldor Shomurodov, el delantero de Uzbekistán que milita en el Calcio italiano, será el hombre más peligroso para la zaga portuguesa esta tarde. Con su físico potente, buen remate y capacidad para retener el balón de espaldas a portería, puede ser el punto de apoyo del contragolpe uzbeko. Si Portugal pierde el balón en zonas medias y Shomurodov recibe con espacio, Rúben Dias y los centrales lusos tendrán que rendir al máximo nivel defensivo para frenarle.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: CR7: más allá del gol, el imán que libera a sus compañeros
Más allá de los goles, Cristiano Ronaldo cumple en este torneo una función que va más allá del área: es el imán mediático, el faro que atrae la atención defensiva del rival y libera compañeros. Bruno Fernandes y João Felix se benefician enormemente de esa sombra que proyecta CR7. Ante Uzbekistán, su movimiento en el área, los desmarques de ruptura y la presión psicológica que genera su sola presencia pueden ser el factor determinante más allá del marcador final.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Cancelo, la llave portuguesa para abrir la cerradura uzbeka
El lateral derecho Joao Cancelo será probablemente la llave para abrir la defensa uzbeka. Su capacidad de incorporación al ataque, asociarse con Rafael Leao y generar superioridades en la banda izquierda rival es un recurso que Portugal ha explotado con gran efectividad en los últimos torneos. Si Cancelo tiene libertad para proyectarse y el central uzbeko de su lado pierde la referencia, el espacio detrás de su espalda puede ser el trampolín perfecto para los desbordamientos lusitanos.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El gran dilema de Martínez
Roberto Martínez tiene un dilema táctico claro de cara al partido de esta tarde: ¿arriesga con la presión alta desde el primer minuto o administra el esfuerzo físico de sus estrellas? Uzbekistán es un equipo compacto en defensa, difícil de desarticular en bloque bajo. Portugal necesitará paciencia, circulación de balón por los costados y que Bruno Fernandes encuentre los espacios entre líneas para que la maquinaria ofensiva lusitana se active con fluidez y contundencia.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Uzbekistán no está aquí de casualidad: tiene plan y tiene gol
Uzbekistán no está aquí de casualidad. Los de Srecko Katanec superaron una fase de clasificación asiática durísima y llegan a este Mundial con una idea clara: defender con orden, salir al contragolpe y no rendirse ante la presión mediática ni ante rivales de mayor calibre histórico. Su capitán Eldor Shomurodov es una amenaza real en el área y sería un error subestimarlo. El fútbol centroasiático ha dado sorpresas antes y aspira a seguir haciéndolo en este torneo.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Ronaldo se cita con la historia del fútbol mundial
Cristiano Ronaldo tiene ante Uzbekistán una cita con la historia. El capitán portugués, que ya suma más goles en Mundiales que ningún europeo, podría ampliar su leyenda con una actuación estelar esta tarde. Con 41 años, CR7 sigue desafiando al tiempo y convirtiendo cada partido en un capítulo de su épica personal. Si hay algo que este Mundial está demostrando es que la edad no ha apagado su hambre voraz de goles ni su presencia intimidatoria en el área rival.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Duelo de contrastes
Portugal, una de las grandes favoritas al título, no puede permitirse relajaciones ante Uzbekistán. Los asiáticos llegaron aquí derrochando fe y orden táctico. Habrá que ver si la maquinaria lusitana aprieta desde el pitido inicial o administra sus fuerzas para lo que viene después en el torneo.