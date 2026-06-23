Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy, en directo: resultado, alineaciones, goles y última hora de Cristiano Ronaldo

Portugal está arrollando a Uzbekistán, un paso más cerca de la siguiente ronda tras el empate ante la República Democrática del Congo.

Cristiano Ronaldo ha necesitado tan solo seis minutos para romper el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Mundiales. A los 10 minutos, Nuno Mendes hizo el segundo desde el punto de libre directo y Cristiano ha metido el tercero de la tarde para firmar su doblete.

Uzbekistán ha tratado de recortar el marcador en el minuto 29 gracias a un lanzamiento de Ganiev, pero el árbitro lo ha anulado.

🔴 Goles:

Portugal (3): Cristiano Ronaldo 6' 38', Nuno Mendes 17'

Uzbekistán (0):

🔴 Posibles rivales en la siguiente ronda:

-Si queda primero de grupo: Uno de los mejores terceros como Paraguay, Ecuador, Australia, Argelia...etc.

-Si queda segundo o tercero de grupo: Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.