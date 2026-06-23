Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy, en directo: resultado, alineaciones, goles y última hora de Cristiano Ronaldo
Portugal se marcha al descanso sobrepasando a Uzbekistán gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo y a un tanto de Nuno Mendes de tiro libre.
'El Bicho' ha hecho historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales.
Más información: Cristiano Ronaldo agranda su leyenda con Portugal y entra en la historia: el primer futbolista en marcar en seis Mundiales
Portugal está arrollando a Uzbekistán, un paso más cerca de la siguiente ronda tras el empate ante la República Democrática del Congo.
Cristiano Ronaldo ha necesitado tan solo seis minutos para romper el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Mundiales. A los 10 minutos, Nuno Mendes hizo el segundo desde el punto de libre directo y Cristiano ha metido el tercero de la tarde para firmar su doblete.
Uzbekistán ha tratado de recortar el marcador en el minuto 29 gracias a un lanzamiento de Ganiev, pero el árbitro lo ha anulado.
🔴 Goles:
Portugal (3): Cristiano Ronaldo 6' 38', Nuno Mendes 17'
Uzbekistán (0):
🔴 Posibles rivales en la siguiente ronda:
-Si queda primero de grupo: Uno de los mejores terceros como Paraguay, Ecuador, Australia, Argelia...etc.
-Si queda segundo o tercero de grupo: Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 45+6: Se acaba la primera parte
(3-0) Tuvo el tercero Cristiano pero el defensor de Uzbekistán despejó en el último momento. Gran ocasión de Portugal que podría haberse ido al vestuario con cuatro goles de diferencia.
Mucho tiene que cambiar el partido para que Portugal no sume sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 45: 6 minutos de descuento
(3-0) Quedan seis minutos para que se acabe la primera parte. Tiempo más que suficiente para que alguno de los dos equipos pueda meter gol.
Los de Uzbekistán tienen que proteger este resultado ya que un gol más de los portugueses cerraría el partido, si no lo está ya.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 43: Cristiano agranda su leyenda
Es el jugador que pulveriza todos los récords. Con los dos goles marcados ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer futbolista que ha marcado en seis Mundiales. Un hito únicamente al alcance del portugués.
El portugués vuelve a escribir su nombre en letras de oro. El máximo goleador en la historia de Portugal y en el camino de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol ha marcado 10 tanto y ha repartido 2 asistencias en los 24 partidos mundialistas que ha disputado.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 38: Gooool de Cristiano Ronaldo
(3-0) El segundo de Cristiano que no perdona y aprovecha el gran pase de Bruno Fernández al espacio. Algo escorado cruza el balón para que no pueda llegar el portero.
Con este es el décimo gol del portugués en la historia de los Mundiales.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 35: Que velocidad la de Nuno Mendes
(2-0) La velocidad de Nuno Mendes no ha tardado en aparecer. Ataque prometedor de Uzbekistán que corta el lateral del PSG después de pasar por la derecha a Ganiev que no puede hacer nada.
Está robando mucho más balón Uzbekistán que está mejor en el partido.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 30: El VAR anula el gol
(2-0) Se quejaban con razón los portugueses y el VAR corrige al colegiado que anula el gol de Uzbekistán y respiran los portugueses.
Aún así puede servir como aviso para los lusos que han salido confiados de la pausa de hidratación.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 28: Golazoooo de Ganiev
(2-1) Golaaazo de Ganiev que aprovecha el error de Cancelo en la salida de balón.
Zapatazo a la escuadra del delantero de Uzbekistán desde fuera del área que quita las telarañas de la portería. Se quejan los portugueses por una falta previa.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 26: Vuelve a rodar el balón
(2-0) Vuelve a rodar el balón. Lo hace Uzbekistán, que va a intentar marcar uno lo antes posible para seguir vivo en el partido e intentar puntuar.
Por su parte Portugal debe seguir con el ritmo alto que está practicando y no confiarse, quedan muchos minutos de encuentro y todo puede pasar.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 23: Pausa de hidratación
(2-0) el colegiado manda a los dos equipos a los banquillos para la pausa de hidratación. 3 minutos para que se vuelva a reanudar el encuentro.
Muy atentos a la salida de ambos países de este parón, muchos partidos han cambiado el rumbo gracias a las indicaciones de los entrenadores.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 21: Están dominando los lusos
(2-0) Está controlando el partido Portugal a la perfección. Roba el balón en campo contrario y se está asociando con mucha rapidez.
Uzbekistán solo puede parar los ataques a base de faltas que no acaban de finalizar los de Roberto Martínez.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 15: Goooool de Nuno Mendes
(2-0) Goool de Nuno Mendes tras una falta peligrosa en la frontal del área que provoca la amarilla a Hamrekov.
Todo el mundo pensaba que iba a tirar Cristiano Ronaldo pero el lateral del PSG sorprende tirando con su zurda al palo del portero y pone el segundo de Portugal.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 11: Cristiano hace historia
Con el primer gol de Cristiano en este Mundial, el portugués se convierte en el primer jugador en marcar en 6 Mundiales distintos.
Un dato que refleja la inmensidad de Cristiano en el mundo del fútbol.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 6: Gooool de Cristiano
Gooool de Cristiano Ronaldo que marca el primero en el Mundial y el primero en este partido. Gran pase de Cancelo que firma una gran jugada.
La pegó de primeras el capitán de Portugal, fuerte y pegada al palo, nada pudo hacer el portero más que mirar como entraba el balón.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 2: Se le marcha arriba a Bruno Fernándes
(0-0) Desde dentro del área recorta el centrocampista del Manchester United pero su disparo sale por encima de la portería después de rebotar en un defensor.
Primera ocasión de Portugal que quiere marcar el primero cuanto antes y así poder encarrilar el partido desde el inicio.
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Portugal - Uzbekistán - Minuto 1: ¡Empieza el partido!
(0-0) Terminada la ceremonia, las fotos de ambos equipos y el sorteo entre los capitanes, ya rueda el balón.
Saca la selección de Uzbekistan que juega arriba con un envío largo de su portero, buscando ganar la segunda jugada sin éxito.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Suenan los himnos
Ya saltan todos los jugadores de los dos equipos al césped del estadio. Con todo preparado para que empiece la ceremonia de himnos.
Suena primero el de Portugal y luego el de Uzbekistan con el detalle de que Cannavaro no ha cantado el himno de la selección que dirige.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Roberto Martínez habla de Cristiano Ronaldo
El seleccionador de Portugal, salió en defensa de Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, después de las criticas que recibió por su actuación en el último partido.
En concreto dijo: "Cristiano es un capitán, actúa como capitán, con mucha experiencia que podemos aprovechar todos. Tiene un hambre increíble de ayudar, es un ejemplo".
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: Cristiano: "Es el momento de darlo todo por nuestro país"
En la previa del debut ante la RD del Congo, Cristiano Ronaldo trasladó un mensaje lleno de intenciones: Portugal tiene entre ceja y ceja el Mundial.
"Cada vez que nos ponemos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de la responsabilidad que el primer día. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ahora es el momento de darlo todo por nuestro país y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Creed en ello tanto como nosotros!".
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: ¡¡Ya calientan los protagonistas!!
A falta de media hora para el comienzo del partido, los futbolistas de ambas selecciones ya han saltado al terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento. Poco a poco se van llenando las gradas de un estadio que tiene una capacidad para 68.777 espectadores.
A pesar de haber sido inaugurado hace más de dos décadas, el recinto sigue destacando por su modernidad y funcionalidad. Su techo retráctil, una de sus señas de identidad, lo ha convertido en una de las instalaciones deportivas más innovadoras y reconocidas de América del Norte, manteniéndose como un referente entre los estadios multipropósito de la región.
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Portugal - Uzbekistán, Mundial 2026 hoy: El combinado asiático busca hacer historia
Uzbekistán deposita gran parte de sus opciones en Abdukodir Khusanov. El central del Manchester City es una de las grandes referencias de una selección que busca sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.
El combinado uzbeko debutó con una derrota por 1-3 frente a Colombia, aunque llegó a igualar el encuentro de manera momentánea antes de ceder ante la mayor pegada de los sudamericanos. En ataque, la principal amenaza volverá a ser Eldor Shomurodov, líder ofensivo del equipo y principal argumento para intentar sorprender a Portugal.