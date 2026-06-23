Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: alineaciones, resultado, goles y Jude Bellingham, en directo
Liderados por Harry Kane y Jude Bellingham, los de Thomas Tuchel buscan su segunda victoria en el Mundial 2026 para cerrar su pase a dieciseisavos de final.
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Inglaterra y Ghana se juegan el liderato. Las victorias en sus respectivos debuts dejaron a ambas selecciones con tres puntos y la oportunidad de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda. Ante el sólido bloque africano, Harry Kane persigue el récord de convertirse en el máximo goleador histórico de los ingleses en los Mundiales.
🔴 ¿Dónde ver el Inglaterra - Ghana?
El partido de la J2 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana se disputa hoy, 23 de junio a las 22:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en La 1, RTVE Play y DAZN.
🔴 ¿Qué hizo Inglaterra en el debut del Mundial 2026?
Inglaterra consiguió una importante victoria gracias a un gran doblete de su capitán, Harry Kane, durante una reñida primera mitad que terminó empatada a dos goles. Iniciado el segundo tiempo, Jude Bellingham recuperó la ventaja para los ingleses. Finalmente, en el minuto 85, Marcus Rashford sentenció el encuentro, asegurando los primeros tres puntos para los ingleses en el torneo.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Jordan Ayew, el veterano peligroso
En las filas ghanesas, la experiencia de Jordan Ayew será fundamental. El atacante conoce perfectamente el fútbol inglés tras sus años en la Premier League, lo que le da una ventaja para leer a los defensas rivales.
Si Ghana quiere sorprender al contragolpe, la inteligencia táctica y la capacidad de retención de balón de Ayew serán vitales para darle oxígeno a su equipo y generar ocasiones de peligro.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Inglaterra y su Poderío Ofensivo
El equipo dirigido por Thomas Tuchel fue el que más impresionó en la primera jornada del Mundial 2026. Con una contundente victoria por 4-2 ante Croacia, demostraron tener una ofensiva letal.
Jugadores como Jude Bellingham y Noni Madueke aportan una verticalidad asombrosa. Ghana tendrá que estar muy concentrada para no dejar espacios, ya que la velocidad y precisión de este ataque no perdona el más mínimo error defensivo.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: El Muro Defensivo de Carlos Queiroz
El técnico de Ghana, Carlos Queiroz, ha dejado claro que no le pondrán las cosas fáciles a los ingleses. Famoso por su disciplina táctica, el entrenador luso buscará neutralizar el poderío ofensivo rival.
En su debut frente a Panamá, las Estrellas Negras mantuvieron su portería a cero, demostrando una solidez defensiva envidiable. La retaguardia ghanesa ha encajado 13 goles en sus últimos 10 partidos internacionales. Con defensas como Opoku y Adjetey, necesitarán máxima concentración ante el potencial ofensivo inglés.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Kane, dispuesto a batir nuevos récords sobre el campo
Harry Kane, actual delantero inglés con más de 50 goles en competiciones internacionales, persigue romper récords históricos. El futbolista busca adelantar a Gary Neville (10 goles) como el máximo anotador de su selección en los Mundiales.
Ghana deberá estar atenta a las corridas del capitán y sus asociaciones ofensivas que lo mantienen entre los máximos goleadores mundiales. Su capacidad para crear espacios desde el juego aéreo será fundamental en este encuentro de gran intensidad.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: El regreso de los 'Black Stars' a la élite
Ghana regresa a una fase de grupos mundial después de su ausencia en Qatar 2022. Este es el octavo Mundial en el que participan los Black Stars, quienes alcanzaron sus mejores resultados en 2010 y 2014 llegando a cuartos de final.
Inglaterra, por su parte, busca consolidarse como potencia mundial tras su final en la Eurocopa 2020. Un encuentro entre tradiciones africanas y experiencia europea.