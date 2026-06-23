Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: alineaciones, resultado, goles y Jude Bellingham, en directo

Inglaterra y Ghana se juegan el liderato. Las victorias en sus respectivos debuts dejaron a ambas selecciones con tres puntos y la oportunidad de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda. Ante el sólido bloque africano, Harry Kane persigue el récord de convertirse en el máximo goleador histórico de los ingleses en los Mundiales.

🔴 ¿Dónde ver el Inglaterra - Ghana?

El partido de la J2 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana se disputa hoy, 23 de junio a las 22:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en La 1, RTVE Play y DAZN.

🔴 ¿Qué hizo Inglaterra en el debut del Mundial 2026?

Inglaterra consiguió una importante victoria gracias a un gran doblete de su capitán, Harry Kane, durante una reñida primera mitad que terminó empatada a dos goles. Iniciado el segundo tiempo, Jude Bellingham recuperó la ventaja para los ingleses. Finalmente, en el minuto 85, Marcus Rashford sentenció el encuentro, asegurando los primeros tres puntos para los ingleses en el torneo.