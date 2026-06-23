Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy, en directo: última hora del resultado, goles y el partido de la fase de grupos
Liderados por Kane y Bellingham, los de Thomas Tuchel buscan su segunda victoria en el Mundial 2026 para cerrar su pase a dieciseisavos de final.
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Inglaterra y Ghana se juegan el liderato esta noche. Las victorias en sus respectivos debuts dejaron a ambas selecciones con tres puntos y la oportunidad de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda.
Harry Kane persigue el récord de convertirse en el máximo goleador histórico de los ingleses en los Mundiales.
🔴 Resultado y goles
Inglaterra (0): -
Ghana (0): -
🔴 Posibles rivales en la siguiente ronda:
El destino de Inglaterra y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dependerá de la posición exacta en la que terminen dentro del Grupo L, algo que podría definirse hoy:
-Si terminan como primeros: Jugarán contra uno de los mejores terceros del grupo E, H, I, J o K.
-Si terminan como segundos: El segundo del Grupo K (Colombia o RD Congo).
-Si terminan como terceros: El primer del Grupo K (Portugal)
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Inglaterra - Ghana - Minuto 46: Se juega ya la segunda parte
(0-0) Ya rueda el balón y comienza la segunda parte. Saca Ghana que va a querer seguir manteniendo el empate.
Mientras que Inglaterra tiene que mejorar mucho para poder llevarse los tres puntos.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 45+6: Se acaba la primera parte
(0-0) Se acaba la primera parte en Estados Unidos con el empate en el marcador. Ningún tiro a puerta en los 46 minutos reglamentarios que ya se han ido al limbo.
Harry Kane no ha conseguido conectar mucho con el balón. Por culpa, principalmente, de la gran defensa que está haciendo Ghana.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 45: 6 minutos de añadido
(0-0) Le quedan 6 minutos a la primera parte. Inglaterra no quiere marcharse con un empate al descanso y lo sigue intentando pero con poco acierto.
Ghana sigue muy bien en lo defensivo y ahora está encontrando más a sus jugadores de ataque.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 43: Primer córner
(0-0) Primer córner para Ghana que está asomándose más en ataque gracias a la aparición de Semenyo.
Se nota que el del Manchester City es el jugador con más calidad de la selección aafricana.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 33: Ni un disparo a puerta
(0-0) No llevamos ni un disparo a puerta en todo lo que llevamos de encuentro. El poco acierto en el último cuarto de Inglaterra es el principal culpable de este dato.
Además de la defensa de Ghana, que está impecable por el momento sin descolocarse y sin dejar espacios.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 30: Vuelven los jugadores de la pausa de hidratación
(0-0) El partido ha perdido mucho ritmo por culpa de las interrupciones. Ahora los jugadores han vuelto de la pausa de hidratación y quedan 15 minutos para que acabe la primera parte.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 21: Hay preocupación en el césped
(0-0) Se ha producido un choque de cabezas entre Reece James y Jordan Ayew y están ambos jugadores siendo tratados por los servicios médicos.
Ha debido de producirse algún corte Ayew ya que estamos viendo como le están vendando.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 14: Se le marcha arriba a Declan Rice
(0-0) La ha tenido Declan Rice tras una falta que toco muy poco Reece James para que el mediocentro del Arsenal tirase. Se le fue por muy poco por encima de la portería.
Se está acercando al gol Inglaterra ante una Ghana que solo puede pararla a base de faltas.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 9: Dominan los ingleses
Dominan los ingleses pero no están consiguiendo generar peligro a Ghana que está replegada y tapando todos los espacios.
El plan de partido de los africanos está muy claro, defender de manera muy sólida y salir rápido al contrataque.
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Inglaterra - Ghana - Minuto 1: ¡Ya rueda el balón!
Se acabaron los himnos, las fotografías y el sorteo de los capitanes y ya rueda el balón en Estados unidos.
Saca Inglaterra con el envío arriba de Pickford buscando a Harry Kane.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Suenan los himnos
Ya suenan los himnos en el estadio con todos los jugadores de los dos equipos en el césped. Suena primero el del Reino Unido con el 'God save the King'.
Se ve a mucha afición de Ghana que han cantado el himno a pleno pulmón, se están haciendo notar.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: 10 minutos para que ruede el balón
Quedan solo 10 minutos para que empiece este gran encuentro entre Inglaterra y Ghana.
Harry Kane es la principal estrella del encuentro e Inglaterra parte como gran favorita para llevarse los tres puntos ante una Ghana que ya sabe lo que es ganar en este mundial y quiere dar la sorpresa.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Inglaterra quiere evitar sorpresas en la fase de grupos
Las grandes selecciones suelen sufrir cuando subestiman a sus rivales en los Mundiales, algo que Inglaterra quiere evitar a toda costa. El cuerpo técnico ha insistido en que Ghana merece el máximo respeto y que cualquier relajación puede resultar muy peligrosa.
La selección inglesa sabe que una victoria le dejaría muy cerca de la clasificación, pero también es consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer. Mantener la concentración desde el primer minuto será fundamental para evitar sobresaltos y seguir construyendo una candidatura sólida para luchar por el título.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Iñaki Williams sale de once titular
El delantero del Athletic Club de Bilbao saldrá de titular en este partido frente a Inglaterra pese a no haber jugado ni un solo minuto en el anterior partido.
También sale en el once Thomas Partey, que tampoco jugó en el debut de Ghana en el Mundial por problemas legales a la hora de entrar en Canadá.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Ghana persigue igualar la mejor actuación de su historia en los Mundiales
La selección de Ghana afronta este Mundial con la ilusión de repetir la histórica actuación lograda en Sudáfrica 2010. Aquel equipo alcanzó los cuartos de final y estuvo a solo un penalti de clasificarse para las semifinales, algo que ninguna selección africana ha conseguido todavía en una Copa del Mundo.
Desde entonces, las Estrellas Negras no han logrado volver a alcanzar semejante nivel competitivo. El triunfo en la primera jornada frente a Panamá ha disparado la ilusión de una afición que sueña con volver a ver a Ghana entre las mejores selecciones del planeta.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Se enfrentan los dos equipos que ganaron
Los dos equipos consiguieron los tres puntos en la primera jornada del Mundial y este partido es clave para la clasificación de ambas.
Quien gane de este encuentro tiene muchas opciones de quedar primera de grupo y de esta manera tener un cruce más asequible en principio en los dieciseisavos de final.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Saltan los jugadores a calentar
Ya están todos los protagonistas en el césped del estadio. Está lloviendo y existe el temor de que se pueda suspender el partido por la activación del protocolo por tormentas eléctricas.
Algo que sucedió en el partido ayer, en el mismo lugar, en el encuentro entre Francia e Irak.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: segundo enfrentamiento en la historia
El duelo entre Inglaterra y Ghana tiene un carácter especial porque ambas selecciones apenas se han cruzado en el terreno de juego. Antes de este encuentro del Mundial 2026, solo existía un precedente entre ambos combinados nacionales.
Fue un amistoso disputado en Wembley en marzo de 2011 que terminó con empate a uno. Aquel partido contó con futbolistas que marcaron una época en ambas selecciones, pero desde entonces nunca habían vuelto a verse las caras.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Apariciones históricas en la Copa del Mundo
Jugadores como el portero Jordan Pickford y el defensa John Stones podrían disputar su partido número 14 en Mundiales.
Si bien esto no rompe el récord absoluto (que sigue en manos de Peter Shilton con 17 encuentros), los sigue acercando a la cima de la lista histórica del equipo inglés.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: La rápida transición ghanesa
Si hay algo que teme Inglaterra hoy es el contragolpe letal de las Estrellas Negras. Ghana ha demostrado que no necesita tener mucha posesión para hacer daño; con recuperar en campo propio y salir disparados a la contra les basta.
La defensa inglesa no puede permitirse pérdidas de balón absurdas en la medular, porque la velocidad de los atacantes ghaneses al espacio es un auténtico peligro constante.