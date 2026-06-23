Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy, en directo: última hora del resultado, goles y el partido de la fase de grupos

Inglaterra y Ghana se juegan el liderato esta noche. Las victorias en sus respectivos debuts dejaron a ambas selecciones con tres puntos y la oportunidad de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda.

Harry Kane persigue el récord de convertirse en el máximo goleador histórico de los ingleses en los Mundiales.

🔴 Resultado y goles

Inglaterra (0): -

Ghana (0): -

🔴 Posibles rivales en la siguiente ronda:

El destino de Inglaterra y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dependerá de la posición exacta en la que terminen dentro del Grupo L, algo que podría definirse hoy:

-Si terminan como primeros: Jugarán contra uno de los mejores terceros del grupo E, H, I, J o K.

-Si terminan como segundos: El segundo del Grupo K (Colombia o RD Congo).

-Si terminan como terceros: El primer del Grupo K (Portugal)