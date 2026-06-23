Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy, en directo: resultado, alineaciones, goles y última hora de Jude Bellingham
Liderados por Harry Kane y Jude Bellingham, los de Thomas Tuchel buscan su segunda victoria en el Mundial 2026 para cerrar su pase a dieciseisavos de final.
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Inglaterra y Ghana se juegan el liderato esta noche. Las victorias en sus respectivos debuts dejaron a ambas selecciones con tres puntos y la oportunidad de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda. Ante el sólido bloque africano, Harry Kane persigue el récord de convertirse en el máximo goleador histórico de los ingleses en los Mundiales.
🔴 Alineaciones confirmadas
Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Declan Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane
Ghana: Benjamin Asare; Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya; Sibo, Thomas Partey, Caleb Yirenkyi; Semenyo, Jordan Ayew, Iñaki Williams
🔴 ¿Dónde ver el Inglaterra - Ghana?
El partido de la J2 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana se disputa hoy, 23 de junio a las 22:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en La 1, RTVE Play y DAZN.
🔴 Posibles rivales en la siguiente ronda:
El destino de Inglaterra y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dependerá de la posición exacta en la que terminen dentro del Grupo L, algo que podría definirse hoy:
-Si terminan como primeros: Jugarán contra uno de los mejores terceros del grupo E, H, I, J o K.
-Si terminan como segundos: El segundo del Grupo K (Colombia o RD Congo).
-Si terminan como terceros: El primer del Grupo K (Portugal)
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Iñaki Williams sale de once titular
El delantero del Athletic Club de Bilbao saldrá de titular en este partido frente a Inglaterra pese a no haber jugado ni un solo minuto en el anterior partido.
También sale en el once Thomas Partey, que tampoco jugó en el debut de Ghana en el Mundial por problemas legales a la hora de entrar en Canadá.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Ghana persigue igualar la mejor actuación de su historia en los Mundiales
La selección de Ghana afronta este Mundial con la ilusión de repetir la histórica actuación lograda en Sudáfrica 2010. Aquel equipo alcanzó los cuartos de final y estuvo a solo un penalti de clasificarse para las semifinales, algo que ninguna selección africana ha conseguido todavía en una Copa del Mundo.
Desde entonces, las Estrellas Negras no han logrado volver a alcanzar semejante nivel competitivo. El triunfo en la primera jornada frente a Panamá ha disparado la ilusión de una afición que sueña con volver a ver a Ghana entre las mejores selecciones del planeta.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Se enfrentan los dos equipos que ganaron
Los dos equipos consiguieron los tres puntos en la primera jornada del Mundial y este partido es clave para la clasificación de ambas.
Quien gane de este encuentro tiene muchas opciones de quedar primera de grupo y de esta manera tener un cruce más asequible en principio en los dieciseisavos de final.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Saltan los jugadores a calentar
Ya están todos los protagonistas en el césped del estadio. Está lloviendo y existe el temor de que se pueda suspender el partido por la activación del protocolo por tormentas eléctricas.
Algo que sucedió en el partido ayer, en el mismo lugar, en el encuentro entre Francia e Irak.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: segundo enfrentamiento en la historia
El duelo entre Inglaterra y Ghana tiene un carácter especial porque ambas selecciones apenas se han cruzado en el terreno de juego. Antes de este encuentro del Mundial 2026, solo existía un precedente entre ambos combinados nacionales.
Fue un amistoso disputado en Wembley en marzo de 2011 que terminó con empate a uno. Aquel partido contó con futbolistas que marcaron una época en ambas selecciones, pero desde entonces nunca habían vuelto a verse las caras.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Apariciones históricas en la Copa del Mundo
Jugadores como el portero Jordan Pickford y el defensa John Stones podrían disputar su partido número 14 en Mundiales.
Si bien esto no rompe el récord absoluto (que sigue en manos de Peter Shilton con 17 encuentros), los sigue acercando a la cima de la lista histórica del equipo inglés.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: La rápida transición ghanesa
Si hay algo que teme Inglaterra hoy es el contragolpe letal de las Estrellas Negras. Ghana ha demostrado que no necesita tener mucha posesión para hacer daño; con recuperar en campo propio y salir disparados a la contra les basta.
La defensa inglesa no puede permitirse pérdidas de balón absurdas en la medular, porque la velocidad de los atacantes ghaneses al espacio es un auténtico peligro constante.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: ¿Qué rivales les esperan en la próxima ronda?
El destino de Inglaterra y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dependerá de la posición exacta en la que terminen dentro del Grupo L, algo que podría definirse hoy.
- Si terminan como primeros: Jugarán contra uno de los mejores terceros del grupo E, H, I, J o K.
- Si terminan como segundos: El segundo del Grupo K (Colombia o RD Congo).
- Si terminan como terceros: El primer del Grupo K (Portugal)
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Jude Bellingham, a romper un nuevo récord
Si Jude Bellingham tiene minutos en este encuentro, llegará a las 50 apariciones con la selección absoluta masculina. Con 22 años y 359 días de edad el día de hoy, se convertiría en el futbolista más joven en la historia de Inglaterra en alcanzar este hito.
Hasta el día de hoy, el récord le pertenecía a Wayne Rooney, quien logró su partido número 50 en abril de 2009. Bellingham rebajará esa marca en más de medio año.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: El factor climático en Boston
El clima en Boston, Massachusetts, jugará su papel esta tarde. Aunque se espera una temperatura agradable, la humedad y el desgaste físico del torneo podrían pasar factura en la segunda mitad. Inglaterra suele preferir un ritmo alto, mientras que Ghana está acostumbrada a gestionar los esfuerzos de forma inteligente.
El estado físico y la resistencia en los últimos compases del encuentro serán determinantes para rascar algún punto vital.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Ghana y su sueño Mundialista
El objetivo de las Estrellas Negras en este Mundial 2026 es claro: superar lo hecho en la edición de Qatar 2022. Saben que puntuar hoy ante una de las grandes favoritas como Inglaterra sería un golpe sobre la mesa monumental.
El equipo africano juega sin miedo y con una ambición desmedida. Si logran dar la sorpresa, se consolidarán como la gran revelación del torneo hasta el momento.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: La velocidad de Noni Madueke, el arma secreta
Otra de las armas secretas de Thomas Tuchel es la inclusión de Noni Madueke. Su desborde por las bandas y su increíble aceleración han aportado una nueva dimensión al ataque de Inglaterra. Los laterales de Ghana tendrán la difícil tarea de frenar sus internadas.
Si el extremo inglés tiene espacios, podría generar múltiples asistencias para los rematadores que esperan en el corazón del área.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Un Grupo L muy competitivo
Este Grupo L está demostrando ser uno de los más interesantes del Mundial 2026. Tras la victoria de Ghana por 1-0 sobre Panamá y la de Inglaterra ante Croacia, ambos equipos llegan con tres puntos en el bolsillo.
El ganador de este encuentro tendrá prácticamente asegurado su billete para los octavos de final. ¡La presión es máxima y nadie querrá ceder terreno en esta fase de grupos!
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Bellingham, la magia de los 'Three Lions'
Imposible hablar de Jude Bellingham, el joven prodigio que sigue maravillando al mundo. Su capacidad para romper líneas y pisar área con peligro lo convierte en una pesadilla para cualquier defensa.
Hoy, su conexión con Harry Kane puede ser devastadora. Si Ghana no logra contener las internadas de Bellingham, el centrocampista podría decantar la balanza rápidamente gracias a su visión de juego y llegada goleadora.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: La batalla del centro del campo
El control del partido se decidirá en la medular. Por un lado, tenemos a un Declan Rice imperial, encargado de dar equilibrio a Inglaterra.
Por el otro, el físico y la intensidad de los centrocampistas de Ghana como Yirenki, Thomas o Sulemana, que buscarán presionar alto e interrumpir la creación de juego británica. Quien logre imponer su ritmo en esta zona, tendrá gran parte del encuentro dominado.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Jordan Ayew, el veterano peligroso
En las filas ghanesas, la experiencia de Jordan Ayew será fundamental. El atacante conoce perfectamente el fútbol inglés tras sus años en la Premier League, lo que le da una ventaja para leer a los defensas rivales.
Si Ghana quiere sorprender al contragolpe, la inteligencia táctica y la capacidad de retención de balón de Ayew serán vitales para darle oxígeno a su equipo y generar ocasiones de peligro.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Inglaterra y su Poderío Ofensivo
El equipo dirigido por Thomas Tuchel fue el que más impresionó en la primera jornada del Mundial 2026. Con una contundente victoria por 4-2 ante Croacia, demostraron tener una ofensiva letal.
Jugadores como Jude Bellingham y Noni Madueke aportan una verticalidad asombrosa. Ghana tendrá que estar muy concentrada para no dejar espacios, ya que la velocidad y precisión de este ataque no perdona el más mínimo error defensivo.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: El Muro Defensivo de Carlos Queiroz
El técnico de Ghana, Carlos Queiroz, ha dejado claro que no le pondrán las cosas fáciles a los ingleses. Famoso por su disciplina táctica, el entrenador luso buscará neutralizar el poderío ofensivo rival.
En su debut frente a Panamá, las Estrellas Negras mantuvieron su portería a cero, demostrando una solidez defensiva envidiable. La retaguardia ghanesa ha encajado 13 goles en sus últimos 10 partidos internacionales. Con defensas como Opoku y Adjetey, necesitarán máxima concentración ante el potencial ofensivo inglés.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: Kane, dispuesto a batir nuevos récords sobre el campo
Harry Kane, actual delantero inglés con más de 50 goles en competiciones internacionales, persigue romper récords históricos. El futbolista busca adelantar a Gary Neville (10 goles) como el máximo anotador de su selección en los Mundiales.
Ghana deberá estar atenta a las corridas del capitán y sus asociaciones ofensivas que lo mantienen entre los máximos goleadores mundiales. Su capacidad para crear espacios desde el juego aéreo será fundamental en este encuentro de gran intensidad.
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Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy: El regreso de los 'Black Stars' a la élite
Ghana regresa a una fase de grupos mundial después de su ausencia en Qatar 2022. Este es el octavo Mundial en el que participan los Black Stars, quienes alcanzaron sus mejores resultados en 2010 y 2014 llegando a cuartos de final.
Inglaterra, por su parte, busca consolidarse como potencia mundial tras su final en la Eurocopa 2020. Un encuentro entre tradiciones africanas y experiencia europea.