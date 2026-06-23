Inglaterra - Ghana, Mundial 2026 hoy, en directo: resultado, alineaciones, goles y última hora de Jude Bellingham

Inglaterra y Ghana se juegan el liderato esta noche. Las victorias en sus respectivos debuts dejaron a ambas selecciones con tres puntos y la oportunidad de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda. Ante el sólido bloque africano, Harry Kane persigue el récord de convertirse en el máximo goleador histórico de los ingleses en los Mundiales.

🔴 Alineaciones confirmadas

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Declan Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Ghana: Benjamin Asare; Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya; Sibo, Thomas Partey, Caleb Yirenkyi; Semenyo, Jordan Ayew, Iñaki Williams

🔴 ¿Dónde ver el Inglaterra - Ghana?

El partido de la J2 de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana se disputa hoy, 23 de junio a las 22:00 (hora peninsular española). En España podrás ver el encuentro en directo en La 1, RTVE Play y DAZN.

🔴 Posibles rivales en la siguiente ronda:

El destino de Inglaterra y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dependerá de la posición exacta en la que terminen dentro del Grupo L, algo que podría definirse hoy:

-Si terminan como primeros: Jugarán contra uno de los mejores terceros del grupo E, H, I, J o K.

-Si terminan como segundos: El segundo del Grupo K (Colombia o RD Congo).

-Si terminan como terceros: El primer del Grupo K (Portugal)