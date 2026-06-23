Infantino defiende el nuevo fútbol con las pausas de hidratación: "Es una cuestión deportiva, no económica"

Tres minutos de parón obligatorios en la primera parte y otros tres más en la segunda. Llueva, nieve, haga calor o una temperatura moderada y perfecta para la práctica del fútbol. En torno al minuto 22, el árbitro tiene la premisa de detener el partido pase lo que pase.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió las pausas obligatorias de hidratación y aseguró que responden exclusivamente a motivos deportivos y de protección de los futbolistas ante las elevadas temperaturas registradas en varias sedes del torneo.

En una entrevista con EFE en Nueva York, Infantino explicó que la medida está directamente vinculada al calor que se está viviendo en Estados Unidos, Canadá y México: "El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor".

El suizoitaliano destacó la exigencia física de una competición en la que los equipos pueden disputar hasta ocho partidos en apenas 39 días.

Las interrupciones, de unos tres minutos de duración, han generado debate entre entrenadores, jugadores y aficionados, que consideran que pueden alterar el ritmo de los encuentros y favorecer ajustes tácticos durante el juego.

Sin embargo, el dirigente defendió su aplicación generalizada para garantizar la igualdad de condiciones entre todas las selecciones.

"Tenemos que dar iguales condiciones a todos", argumentó. Según explicó, permitir pausas solo en determinados partidos podría generar diferencias competitivas en función de la temperatura de cada sede.

"Unai simón" Reuters

Infantino también rechazó que la medida responda a intereses comerciales o televisivos. "La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, así que no es una cuestión económica; para nosotros es una cuestión puramente deportiva", aseguró.

El presidente de la FIFA recordó además que recientemente se realizó una pausa de hidratación en la final de la UEFA Champions League Final sin que se generara polémica, y admitió que analizarán el impacto que estas interrupciones puedan tener en el desarrollo de los partidos una vez concluya el torneo.

Pese a las críticas, Infantino valoró positivamente la medida al considerar que ayuda a los futbolistas a recuperar energías y mantener la intensidad hasta el final de los encuentros. "Los equipos quieren atacar hasta el último minuto. Con las pausas pueden recuperarse e ir a por todas", concluyó.