Houston, Cristiano Ronaldo ya está aquí: el único jugador que ha marcado en seis Mundiales se reivindica ante Uzbekistán

Portugal

Uzbekistan

Cristiano Ronaldo ha puesto, otra vez, el mundo a sus pies. El delantero, señalado en el empate ante la República Democrática del Congo ha emergido como el líder de Portugal en la goleada ante Uzbekistán. Un partido que si era trampa, él se encargó de esquivarla [Narración y estadísticas del partido: Portugal 5-0 Uzbekistán].

El portugués respondió a las críticas con un doblete. Abrió el marcador con un gol que le convirtió en el único futbolista que ha visto puerta en seis Mundiales y además superó a Eusébio como el máximo anotador luso en citas mundialistas.

Está hecho de otra pasta. A sus 41 años sigue manteniendo el mismo hambre y los años no parecen que pasen por él. Suma ya 975 goles en su carrera, aunque los dos marcados ante el combinado asiático ya forman parte de la historia.

NUNCA, NUNCA, NUNCA DUDEN DE CRISTIANO RONALDO 🇵🇹🙌🏻



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El eterno capitán de Portugal únicamente necesitó seis minutos para silenciar a todos sus detractores. El primer gol fue de auténtico '9', de killer. Cristiano se anticipó en el primer palo para rematar el centro raso de Cancelo. Inapelable para Nematov.

Antes del descanso, culminó su doblete tras cruzarla ante el portero en un contragolpe de libro lanzado por Bruno Fernandes. No obstante, pudo conseguir el hat-trick en la segunda parte, pero el portero uzbeko le ganó la partida.

A punto de cumplirse la hora de partido, amagó con tirar una falta botada en tres cuartos de campo y parecía desentenderse cuando Bruno se la picó, pero salió muy atento el portero rival para cerrarle el hueco.

Se quedó tendido en el suelo dolorido. Las alarmas parecían saltar, pero fue únicamente el golpe. No cesó de intentarlo y en el 74, se metió en un lío Nematov, pero se rehizo metiendo una mano salvadora al disparo del delantero con la zurda.

El aviso a navegantes

Obligados a ganar y a mejorar el juego mostrado hace apenas seis días, la Seleçao firmó el mismo inicio de partido que frente al Congo. Sin embargo, el guion había cambiado.

Cumplido el primer cuarto de hora de partido, todo el mundo esperaba que Cristiano Ronaldo ejecutase una falta al borde del área, pero se la dejó a Nuno Mendes que la colocó al palo del portero.

Un tiro raso de falta en el que pudo hacer más el portero de Uzbekistán. Con el 2-0 imperando en el electrónico del Houston Stadium, el combinado asiático dio un paso al frente como forma de rebeldía.

PORTUGAL NO QUIERE DUDAS 🇵🇹



Todos esperaban a Cristiano... y llegó el gol de Nuno Mendes 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wK8RbJwpHK — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2026

El parón provocó un bajón en el ritmo luso y G'aniev marcó un auténtico golazo que parecía meter al conjunto uzbeko en el partido, pero fue anulado por el VAR debido a una clara falta sobre Cancelo.

El lateral portugués la perdió en su propio campo y el atacante de Uzbekistán la clavó en la escuadra desde muy lejos. Afortunadamente para él, el gol no subió al marcador aunque se repetían las sensaciones del primer partido.

Portugal evitó un posible arreón de su rival a través de la posesión. Los de Roberto Martínez llegaron a tener un 70%, pero quitaron el pie del acelerador y estuvieron varios minutos sin llegar al área rival hasta que emergió otra vez la figura de Cristiano.

Joao Félix lanzó el contragolpe, Bruno filtró hacia el capitán, que no se puso nervioso y la cruzó con mucha clase. Corría el minuto 39 y el partido ya estaba visto para sentencia, aunque la sensación se transmitía desde mucho antes.

Cristiano Ronaldo celebra su segundo gol en la victoria ante Uzbekistán. Reuters

Con su doblete, Cristiano se convirtió además en el jugador más veterano en marcar dos goles en un Mundial. Un nuevo récord que se apuntó el portugués, quien rompía la sequía de diez partidos entre Eurocopas y Mundiales sin ver portería.

El paseo de Portugal

Portugal mantuvo el mando del balón y gestionó su ventaja sin despeinarse. Cristiano rozó el triplete con una jugada ensayada que le liberó en el área de penalti y, en el saque de esquina siguiente, Nematov se anotó en propia puerta tras una serie de rebotes en el área pequeña.

Fue el 4-0 que convirtió los últimos minutos en una formalidad para Portugal. 'Bob' Martínez dio paso a Conceição, Trincao, Rafael Leao y al nuevo jugador del Real Madrid Bernardo Silva y dejó a Cristiano en el campo los noventa minutos, por segundo partido consecutivo.

La selección portuguesa celebra el gol de Rafael Leao. Reuters

Jugó a placer Portugal, que puso la sentencia definitiva en el 87 con un golazo de Leao, el primero en llegar a rematar un balón suelto en el área de penalti y a enviarlo a la esquina. Hasta hubo tiempo para un posible tiplete de Cristiano, pero el exmadridista llegó tarde en un centro raso de Nuno Mendes.

Levantó la cabeza Portugal y envió un aviso a Colombia, su próximo rival en el partido que cerrará la fase de grupos.

Ficha técnica del partido:

5 - Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Semedo, m.46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha (Leao, m.83), João Neves (Benardo Silva, m.76), Bruno Fernandes; Joao Felix (Trincao, m.64), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto (Conceição, m.46).

0 - Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev (Alizhonov, m.46), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Odildzhon Khamrbekov (Mozgovoy, m.46), Otabek Shukurov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev (Sergeev, m.74)y Eldor Shomurodov.

Goles: 1-0, m.6: Cristiano Ronaldo; 2-0, m.18: Mendes; 3-0, m.38: Cristiano Ronaldo; 4-0, m.59: Nematov (propia puerta); 5-0, m.87.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR). Mostró cartulina amarilla a Veiga (m.67), de Portugal, y a Khamrobekov (m.14), de Uzbekistán.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno completo.