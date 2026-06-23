El caos en Portugal por Cristiano que amenaza con una crisis que ya destruyó a otras favoritas en mitad del Mundial

Portugal

Uzbekistan

Joao Neves anotó el gol que abrió el marcador ante la República Democrática del Congo, corrió hacia el córner y festejó frente a una hinchada lusa que ya respiraba alivio.

Pero lo que vino después -un empate insuficiente, un Cristiano Ronaldo gesticulante y sin gol, y una frase pronunciada casi en voz baja en zona mixta- ha colocado a Portugal ante el espejo de sus peores miedos.

"Ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más", dijo el centrocampista del PSG sobre su capitán. Tres palabras -"un jugador más"- bastaron para que el entorno de CR7 declarara la guerra, la prensa portuguesa hablara de "guerra civil" y el perfil de Instagram de Neves acumulara más de 240.000 comentarios en pocas horas.

Portugal llega al martes y al segundo partido contra Uzbekistán en Houston como uno de los favoritos en el Mundial sobre el papel, pero roto por dentro. O al menos eso parece desde fuera.

El fútbol conoce de sobra este tipo de fracturas. La historia reciente de los Mundiales está sembrada de cadáveres ilustres que llegaron a la cita con el vestuario ya en llamas y se marcharon antes de tiempo, incapaces de separar el ruido del juego.

El problema de Portugal no es nuevo. Es, de hecho, uno de los más viejos del fútbol: qué hacer cuando la figura más grande del equipo genera tanto ruido como luz.

La autodestrucción gala en 2010

Roberto Martínez no tiene tiempo para la historia, pero debería leerla. En Sudáfrica 2010, la selección de Francia se presentó como vigente subcampeona del mundo y uno de los grandes favoritos. Salió de la fase de grupos sin ganar un partido, eliminada antes de lo impensable.

Entre medias, el técnico Raymond Domenech expulsó a Nicolas Anelka del plantel por sus insultos en el descanso de un partido, el vestuario respondió negándose colectivamente a entrenar, el capitán Patrice Evra tuvo que ser separado a golpes del preparador físico, y la propia FFF presentó la dimisión de uno de sus directivos en directo.

Anelka, en el centro, durante un entrenamiento de Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Reuters

El comunicado de huelga leído por Domenech ante las cámaras de medio mundo es ya uno de los documentos más tristes del fútbol moderno. Lo que se inició como una bronca entre un delantero y su técnico terminó consumiendo a una generación entera.

Quince años después, Netflix necesitó un documental completo para explicar cómo fue posible.

Boicots africanos en Brasil 2014

Brasil 2014 tuvo sus propios episodios de vergüenza ajena. Ghana llegó con el vestuario dividido y el Gobierno del país fletando literalmente un avión cargado con tres millones de dólares en efectivo para evitar la huelga de sus jugadores.

No sirvió de nada: Kevin-Prince Boateng fue expulsado de la concentración por encararse con el seleccionador Kwesi Appiah, Sulley Muntari fue suspendido disciplinariamente antes del partido decisivo, y las Black Stars se marcharon a casa rota y sin dignidad.

Camerún, en el mismo torneo, también se negó a embarcar hacia Brasil hasta que el Gobierno reunió el dinero de las primas que reclamaba el plantel, liderado por un Samuel Eto'o que acumulaba ya años de tensiones con su federación. Los Leones Indomables perdieron los tres partidos.

Mientras tanto, Nigeria amenazaba con hacer lo mismo si no cobraba sus bonus antes del partido de octavos. Fue, en definitiva, el Mundial africano más triste posible.

El hundimiento de la mejor España

España en Brasil 2014 es, quizás, el caso que más debería doler a las grandes potencias que confunden el éxito acumulado con una licencia para la inmortalidad.

La Selección llegó al torneo como campeona del mundo y bicampeona de Europa, con un sistema de juego que había redefinido el fútbol moderno y una generación que parecía destinada a gobernar la década. Se fue en fase de grupos, goleada por Holanda en su debut y eliminada ante Chile, sin haber ganado un solo partido de los que importaban.

Vicente del Bosque e Iker Casillas en un entrenamiento de España en el Mundial de Brasil 2014. EFE

Más allá del agotamiento evidente de un bloque que llevaba seis años de exigencia máxima, el torneo destapó un vestuario con fracturas internas que Vicente del Bosque nunca terminó de cerrar.

Varios internacionales estaban profundamente molestos con la gestión de sus minutos, el técnico sacrificó a Xavi -el cerebro de todo el sistema- sin atreverse a cambiar el modelo que ya no funcionaba, y la tensión entre los que creían en la renovación y los que se aferraban a la gloria anterior nunca encontró resolución.

Lo más revelador de aquel desastre no fue la derrota, sino el silencio. Del Bosque resumió la situación con una frase que llevaba más carga de la que aparentaba: "Yo pienso en todos y los jugadores en ellos mismos". No hacía falta decir mucho más.

España se cayó sola, aplastada por el peso de lo que había sido y la incapacidad de aceptar que ese ciclo había terminado.

Otra campeona destruida en 2018

Rusia 2018 tiene una textura diferente, pero el mismo veneno en las venas. La polémica foto de Mesut Özil e Ilkay Gündogan con Erdogan, tomada semanas antes del torneo, envenenó la atmósfera interna de Alemania, la campeona del mundo por aquel entonces.

Özil eligió el silencio total durante el torneo -sin comparecencias públicas, sin explicaciones-, fue abucheado por parte de la hinchada alemana y terminó siendo señalado como chivo expiatorio de la siempre sorpresiva eliminación en fase de grupos de un campeón defensor.

El director deportivo Oliver Bierhoff reconoció después que prescindir de él antes del torneo habría sido la decisión correcta. Que no se tomara esa decisión, y que el debate identitario se colara en el corazón de la concentración, explica en gran medida por qué Die Mannschaft nunca funcionó como equipo en Rusia.

La primera crisis de 'Bob' Martínez

Y luego está Bélgica en Qatar 2022. La 'generación dorada' que prometió tanto durante una década llegó al torneo con Kevin De Bruyne avisando en público de que eran "demasiado viejos para ganar".

Tras la derrota ante Marruecos, el vestuario explotó: De Bruyne y Hazard se fueron a los gritos con Vertonghen, con Lukaku como mediador improvisado. Varios jugadores ni siquiera se dirigían la palabra fuera del campo.

Eliminados en fase de grupos. Roberto Martínez -el mismo Roberto Martínez que hoy entrena a Portugal- dejó el cargo al día siguiente. Ahora tiene un segundo intento de gestionar una bomba de relojería con apellido de estrella.

La Bélgica de Roberto Martínez fue eliminada en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 Europa Press

Porque el patrón que une todos estos colapsos es siempre el mismo: una figura superdimensionada cuya mera presencia genera más tensión que cohesión, un cuerpo técnico que no acierta a gestionar el peso del nombre propio, y una chispa -una frase, una foto, un insulto- que prende sobre un vestuario ya cargado de estática.

En Portugal, la chispa la puso Neves sin querer. La mecha la aportó la familia Ronaldo desde las redes sociales, con Kátia Aveiro señalando a compañeros de equipo sin que nadie se lo pidiera.

Y el barril de pólvora lo lleva cargando Cristiano desde que decidió presentarse, con 41 años, a su sexto Mundial como líder indiscutible e indiscutido. Que lo sea en el campo, eso es lo que Portugal necesita demostrar en Houston.

Martínez lo ha blindado con insistencia: "Su influencia dentro del campo y en el vestuario son los criterios principales". Cristiano ha respondido con una foto abrazado a sus compañeros y tres palabras en Instagram: "Siempre unidos".

El problema es que la misma liturgia de unidad forzada la repitieron los franceses en 2010, los alemanes en 2018 y los belgas en 2022. Y todos acabaron haciendo las maletas antes de lo previsto. La diferencia está en si el vestuario cree de verdad en ese abrazo, o solo posa para la cámara.

Este martes lo sabremos. Uzbekistán espera. Y la historia, con su memoria cruel, también.