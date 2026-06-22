El viaje de Beiranvand: pastor y nómada en la Irán pobre, durmió en la calle antes de firmar el paradón del Mundial

Alireza Beiranvand levanta la mano derecha y vuela hacia el palo, como si estirara una vida entera en un solo gesto. La pelota de De Cuyper, destinada a romper el empate ante Bélgica (0-0), se encuentra con los guantes del iraní y rebota hacia la historia reciente de los Mundiales.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, la imagen es la de un portero veterano que domina su oficio. Detrás, sin embargo, hay un relato que arranca muy lejos de las luces del moderno estadio de la NFL y de cualquier alfombra roja.

Beiranvand nació en 1992 en Sarab-e Yas, en la provincia de Lorestán, en el oeste de Irán, en el seno de una familia nómada dedicada al pastoreo. Su infancia transcurrió entre desplazamientos continuos, cuidando ovejas y ayudando a sostener una economía doméstica precaria.

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Lo que ha salvado Beiranvand NO TIENE NINGÚN SENTIDO 😱#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DshEcxePSr — DAZN España (@DAZN_ES) June 21, 2026

El fútbol apenas era un entretenimiento tolerado, nunca una posible salida profesional. Su padre, pastor, esperaba de él que siguiera la tradición y miraba con recelo cualquier intento de tomarse el juego demasiado en serio.

El niño que lanzaba piedras en el campo para matar el tiempo empezó a colarse en partidos locales, primero fuera de posición, como atacante, y después bajo palos, donde su altura y sus reflejos marcaban diferencias.

Pero cada paso hacia el fútbol chocaba con la misma pared: en casa necesitaban un trabajador, no un portero. La tensión familiar creció hasta el punto de que, según ha contado el propio Beiranvand, llegaron a romperle guantes y equipaciones para disuadirlo.

Ante ese bloqueo, tomó una decisión drástica: se marchó a Teherán siendo muy joven, con apenas dinero en el bolsillo y ninguna garantía de que algún club le abriera la puerta. En la capital iraní le esperaba otra forma de intemperie.

Encadenó trabajos precarios -lavacoches, repartidor de pizzas, camarero, barrendero- para poder comer mientras perseguía pruebas y entrenamientos. "Llegué con muy poco dinero y tuve que aceptar cualquier empleo para sobrevivir", recordó en entrevistas.

En ese período, durmió varias noches en la calle y en las inmediaciones de instalaciones deportivas, a la espera de una oportunidad.

Esa oportunidad acabó llegando desde un club modesto, el Naft Teherán, que lo incorporó a sus categorías inferiores antes de promoverlo al primer equipo.

Debutó en la liga iraní en 2011 y, a partir de ahí, su progresión fue sostenida: fichó por el poderoso Persépolis, dio el salto al fútbol europeo con Antwerp y Boavista, y regresó a casa para seguir creciendo como figura de la Pro League.

Alireza Beiranvand, portero de Irán, durante el Mundial. EFE

En paralelo, se consolidó en la selección: estuvo en Rusia 2018, donde detuvo un penalti a Cristiano Ronaldo, repitió en Qatar 2022 y se ha plantado en este Mundial de 2026 como líder del vestuario iraní.

Una parada mundial

La biografía de Beiranvand encaja bien con el tipo de héroe que suele emerger en las Copas del Mundo: alguien cuya historia personal condensa las tensiones de su país.

Viene de una Irán rural y pobre, marcada por la desigualdad territorial, y ha transitado por trabajos invisibles en una Teherán que devora a quien llega sin red.

El instante exacto de la parada de Beiranvand contra Bélgica. Reuters

Que hoy se convierta en el protagonista de una noche mundialista frente a Bélgica, selección instalada en la élite europea, funciona casi como un choque de realidades. su paradón ante De Cuyper, que sostiene el 0-0 y mantiene a Irán vivo en el grupo, es también un guiño a ese pasado de resistencia.

Para llegar a esa mano alta y firme hubo antes muchas otras manos: las que empujaron un cubo de agua en un lavadero de coches, las que barrieron calles de madrugada, las que cargaron cajas de comida rápida.

Hoy, en la postal que da la vuelta al mundo, sólo se ven unos guantes blanquísimos volando hacia el ángulo. Todo lo demás queda fuera de plano, pero es precisamente lo que explica por qué ese vuelo importa tanto.