Ser padre durante el Mundial y dos formas de vivirlo: Ostigard vio el parto por videollamada y Doku dejará la concentración

La paternidad irrumpe en el Mundial con contundencia y obliga a los futbolistas a elegir entre el partido más importante de su vida profesional y el más significativo de su vida personal.

En esta Copa del Mundo, dos historias paralelas, la de Leo Ostigard y la de Jérémy Doku, explican mejor que cualquier discurso el pulso entre selección y familia.

El caso de Ostigard, central de Noruega, condensa una forma de entender el deber profesional. En plena competición y concentrado con su selección, recibió la noticia de que su pareja, Aurora Eidmann, entraba en el proceso de parto en su país.

Él estaba al otro lado del océano, formando parte de un grupo que sueña con hacer historia. La solución fue tan moderna como brutal en términos emocionales: seguir el nacimiento de su hijo mediante una videollamada, con la pantalla del móvil como único puente con el quirófano.

Después, admitiría que estaba "completamente agotado", una frase que habla tanto del desgaste físico del torneo como de la tensión de acompañar a distancia uno de los momentos más delicados de cualquier familia.

Daddy cool🥹 Gratulerer til Leo og Aurora som nybakte foreldre❤️ pic.twitter.com/Ir5BMQjO3z — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 20, 2026

Ostigard optó por no abandonar la concentración. Seguramente pesaron la jerarquía del torneo, el compromiso con el vestuario y un acuerdo previo con la federación. Para muchos aficionados, su gesto se leyó como sacrificio, profesionalidad y entrega a la causa nacional.

El relato que se ha construido en torno al defensa fue el del jugador que cumple en el campo, marca -hizo el 1-3 ante Irak- y, al mismo tiempo, carga con la mochila emocional de haberse perdido el contacto físico con su hijo en el primer minuto de vida.

Doku, en la dirección contraria

La historia de Jérémy Doku apunta en dirección contraria y abre un debate incómodo para las viejas jerarquías del vestuario. El extremo de Bélgica, también en plena disputa del Mundial, ha dejado claro que si el parto de su primer hijo coincide con un partido, su prioridad será estar allí.

Eso significa que está dispuesto a abandonar la concentración y perderse, potencialmente, un cruce decisivo. Su esposa Shireen tiene prevista la fecha de parto para la segunda semana de julio, coincidiendo con la fase eliminatoria, concretamente octavos o cuartos de final.

En un contexto en el que cada detalle se magnifica, la decisión de Doku ha generado ruido, críticas y debates en su país sobre si "anteponer la familia" es compatible con la obligación de representar a tu país en el mayor escaparate del fútbol.

Jeremy Doku, en un entrenamiento con Bélgica durante el Mundial 2026. Reuters

El contraste entre ambos casos es evidente: donde Ostigard acepta la mediación de la tecnología para cumplir con todo, Doku rompe el guion y coloca a la selección en un lugar secundario.

El noruego encaja en la narrativa clásica del futbolista abnegado; el belga encarna una sensibilidad más contemporánea, en la que la paternidad no se negocia y el jugador se reserva el derecho de decir 'hasta aquí'.

No se trata de medir quién quiere más a su hijo, sino de observar cómo cambia la relación de los futbolistas con la institución cuando los códigos generacionales son distintos.

En el fondo, el Mundial de 2026 está dejando una imagen poderosa: mientras uno mira la pantalla para ver nacer a su hijo, el otro mira el calendario para saber cuándo tendrá que irse. Entre una videollamada y un billete de avión se juega algo más que la disponibilidad para un partido.

Se está discutiendo qué significa hoy ser profesional, qué lugar ocupa la familia en la carrera de élite y hasta qué punto la selección sigue siendo ese espacio sagrado ante el que todo lo demás se aplaza.

Ostigard y Doku, sin proponérselo, han convertido la paternidad en uno de los grandes temas de este Mundial.