Messi convierte el Mundial en el patio de su casa: se erige en el máximo goleador histórico y mete a Argentina en los cruces

El doblete del '10' decantó el partido pese a fallar un penalti en los primeros compases. Ya suma 18 goles en las Copas del Mundo.

Argentina

Austria

La victoria de Argentina es lo de menos. Cuando dentro de unas cuantas décadas se recuerde la figura de Leo Messi habrá que retroceder hasta este preciso día para recalcar el momento cumbre que protagonizó.

El '10' cumplió con la meta que parecía tener predestinada. Después de su 'hat-trick' de primer día estaba claro que el récord llegaría más pronto que tarde, así que no quiso dilatar más su cita con la historia.

Leo no sólo decantó el partido a favor de la Albiceleste para mandarla directamente a los dieciseisavos de final, sino que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

HISTORIA DEL FÚTBOL. HISTORIA DE LA HUMANIDAD 🐐



LEO MESSI SE CONVIERTE EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qKfhS2LSpG — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

18 goles. Se dice así de fácil y se necesitan 20 años para conseguirlos en seis Copas del Mundo diferentes. Desbancó a Miroslav Klose, que se queda atrás con 16, y tiene pinta de que la cuenta irá en aumento en los próximos días. Primero 'hat-trick', después doblete.

Austria sobrevivió hasta el final, pero demostró ser un equipo con muy pocos argumentos que, salvo milagro, no llegará demasiado lejos en este Mundial.

Messi, siempre protagonista

Si en Qatar 2022 tuvo que esperar hasta la última jornada para evitar el susto, en esta ocasión Argentina quería cerrar su pase a las eliminatorias cuanto antes y sin sobresaltos.

La ocasión era pintiparada. Un rival teóricamente inferior como Austria y tres puntos en juego que le darían el pase a los dieciseisavos de final.

Se puso manos a la obra desde el primer instante el equipo de Scaloni. Corrió tanto, que a los cuatro minutos de juego Laurato se filtró a la espalda de la defensa y cayó derribado en el área por la doble entrada de Wanner y Posch.

Messi se lamenta tras fallar el penalti. REUTERS

El colegiado no vio nada punible en aquella acción y dejó seguir el juego, pero Lautaro tenía muy claro que aquello no había sido normal. Se quedó en el suelo doliéndose del pie y eso hizo que todo se parara para que entrara el VAR en acción.

Le costó al videoarbitraje, mucho más de lo que estamos habituados a ver en este Mundial. Más de tres minutos de revisión... y el árbitro se fue al monitor. En efecto, comprobó que Laurato había sido arrollado, así que señaló penalti.

Leo Messi cogió el balón y el estadio enloqueció. Los focos se giraron para alumbrarle a él en exclusiva y las miradas del planeta se centraron en el 10. Si marcaba, se convertiría en el máximo goleador de los Mundiales.

El del Inter Miami le pegó con la zurda, pero nadie esperaba aquel desenlace. Bajón generalizado porque su disparo se marchó directamente fuera. Ni siquiera vio puerta, Schlager no tuvo que intervenir.

Quedaba un mundo por delante y estaba claro que Leo iba a tener más oportunidades, aunque aquello había sido un golpe.

No estaba mal además Austria, que sin grandes alardes de vez en cuando se animaba a merodear el área de la vigente campeona del mundo. Le faltaba claridad y colmillo, porque no había remates a portería.

Los jugadores de Argentina celebran el gol de Messi. REUTERS

La tuvo Sabitzer en el ecuador de esta primera parte para haber hecho saltar la sorpresa, pero su disparo se estrelló entre la maraña de jugadores que había en el área.

No cundió el pánico en ningún momento en Argentina. Scaloni tiene muy trabajados todos los aspectos de este equipo.

Pasada la media hora de juego a punto estuvo Messi de aprovechar una segunda jugada, pero Alaba salvó bajo palos casi cuando el balón se colaba.

Laimer y MacAllister discuten. REUTERS

No pudieron los austriacos sobrevivir a la primera parte. Almada le dio vértigo al ataque, recorrió metros y se plantó en la frontal del área europea.

Vio que Medina ya había llegado por el costado izquierdo, así que decidió abrir el juego a aquella banda. El lateral zurdo, sin pensárselo dos veces, la tocó de primeras viendo que Leo Messi llegaba enfilado desde segunda línea.

Scaloni y Pablo Aimar dirigen el juego de Argentina. REUTERS

El resto es historia del fútbol. La definición, la misma que hemos contemplado en cientos de ocasiones. Un toque sutil con el interior de su zurda para marcar con un disparo raso. Momento para el recuerdo. El gol 17 de Leo, el que le convertía en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras superar a Miroslav Klose.

Exactamente 40 años del gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el que se recorrió más de medio campo y sorteó a todo aquel que le salió al paso. Casualidades.

Por partida doble

Aunque se vivió uno de los momentos más importantes de la historia de los Mundiales, el partido no fue precisamente uno de los más espectaculares que haya dejado una Copa del Mundo. Fue, de hecho, más bien discreto.

No le hizo falta a Argentina brillar demasiado ante una Austria que ofreció pocos argumentos. Sabitzer tuvo que tirar del balón parado para poner en aprietos al Dibu, pero respondió bien el guardameta de la Albiceleste.

A cuentagotas llegaron las ocasiones en esta segunda mitad, y no fueron demasiado claras. Messi rozó el segundo con un disparo flojo que desvió Schlager, y después Gregoritsch cabeceó arriba un centro servido desde la izquierda.

David Alaba, en el partido ante Argentina. REUTERS

Se mantenía en una calma tensa el partido en la que Argentina tampoco podía asegurar que tuviera la victoria en la mano. Nico González rozó el segundo tras un córner puesto por Messi, pero la película iba de suspense.

De suspense y de ampliar la historia. Hubo que esperar hasta el 95' para ver cómo Leo Messi volvía a agrandar su leyenda. No le valía con uno en el partido, no le bastaba con 17 en todos sus Mundiales. Quería más.

MESSI ES INEVITABLE

MESSI MARCA UN DOBLETE

MESSI LLEVA CINCO GOLES

MESSI ES TODO ARGENTINA

MESSI QUIERE VOLVER A GANAR EL MUNDIAL#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qgmqtxfQev — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

Julián Álvarez falló con bochorno un mano a mano clarísimo para matar el partido, pero no había problema. En la segunda jugada todos buscaron a Messi. Leo apareció en el área entre el caos, recogió el rechace y volvió a marcar. Casi nada. Sonrisas cómplices en la grada y en el césped sabiendo que aquel momento era único.

Argentina ya está en los dieciseisavos de final gracias a sus 6 puntos. Ahora tiene dos carreras, la de revalidar el título y la de ver hasta dónde puede llegar la cuenta goleadora de Messi.

Argentina 2 - 0 Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, m.58, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, m.82); Rodrigo de Paul (Leandro Paredes, m.82), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez (Nicolás González, m.65) y Thiago Almada (Julián Álvarez, m.65).

Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch (Prass, m.68), David Alaba (Friedl,m.68); Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Wimmer, m.78), Konrad Laimer, Paul Wanner (Arnautovic, m.68); Michael Gregoritsch (Chukwuemeka, m.86).

Gol: 1-0: m.38: Messi. 2-0 : m.95: Messi.

Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto).



Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo J disputado en el estadio AT&T de Arlington, ante 70.655 espectadores. En la grada, entre otros Manu Ginóbili y Mario Kempes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.