Leo Messi se encumbra ante Austria y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Con 38 años. El mismo día en el que se cumplían exactamente cuatro décadas del que quizás es el gol más emblemático de todos los tiempos, el de Diego Armando Maradona a Inglaterra en México '86. Leo Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales gracias a su tanto ante Austria.

El '10' sigue escribiendo historia de su puño y letra. El minuto 38 de este encuentro quedará para siempre registrado en la memoria colectiva del fútbol, el instante en el que Leo anotó su gol número 17 en una Copa del Mundo y desbancó al alemán Miroslav Klose, que se quedó atrás con 16.

El guion de esta película fue además retorcido. Messi había gozado minutos antes de un penalti a favor para haber batido esta marca. Todo el mundo se puso en pie, el planeta entero giró su vista hacia esa pena máxima... pero la lanzó directamente fuera.

HISTORIA DEL FÚTBOL. HISTORIA DE LA HUMANIDAD 🐐



LEO MESSI SE CONVIERTE EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qKfhS2LSpG — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

Un fallo inesperado que no hizo sino aumentar las ansias del jugador del Inter Miami en ver puerta.

Lo hizo en una gran jugada colectiva. Almada le dio vértigo a la acción con espacio por delante para correr. Llegó a la frontal de área y abrió el balón más hacia la izquierda para la llegada de Medina.

El lateral zurdo no se lo pensó dos veces. Casi de memoria sabía que Messi llegaría desde segunda línea en la frontal del área. Dio el pase y el resto ya es poesía.

Messi, eufórico con su gol ante Austria. REUTERS

Con esa definición que tantas veces hemos visto a lo largo de su carrera, Leo puso el interior del pie izquierdo, con sutileza ejecutó un pase a la red y batió a Schlager para abrir el marcador. Pero sobre todo para liderar la tabla de máximos goleadores de los Mundiales.