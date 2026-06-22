Francia vs Irak, Mundial 2026 hoy | Horario, dónde ver el partido, alineaciones confirmadas y última hora, en directo
Francia e Irak juegan este lunes el segundo partido del Grupo I del Mundial 2026, que se disputa a las 23:00 horas (hora española)
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La selección francesa parte como favorita para conseguir los tres puntos confiando en el nivel de Mbappé y Olise. Mientras que Irak tendrá que mostrarse muy sólida en defensa si no quiere despedirse de este Mundial.
🔴 ¿Dónde ver el Francia - Irak?
El partido entre Argentina y Austria podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Francia e Irak se disputa este lunes 22 de junio a las 23:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones confirmadas
Francia: Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Kounde; Kone, Rabiot, Olise, Barcola; Mbappé y Dembele
Irak: Basil; Ali, Tahseenm Hashim, Doski; Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael; Qasem, Hussein
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Francia vs Irak, Mundial 2026 hoy | Se retrasa la apertura de puertas
Se retrasa media hora la apertura de puertas por tormenta eléctrica y puede verse afectado también el comienzo del encuentro.
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Francia vs Irak, Mundial 2026 hoy | Arranca la cobertura en directo
¡Bienvenidos! EL ESPAÑOL inicia la narración en directo del partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las reacciones del encuentro.