Deschamps se encomienda a su nueva sociedad: una dupla Mbappé-Olise que trasciende a Francia y apunta al mercado

El camino hacia la gloria en un Mundial no se consigue únicamente con la acumulación de talento individual. Se logra con el hallazgo de sinergias capaces de redefinir el juego colectivo.

En el caso de Francia, la búsqueda de la tercera estrella en su escudo ha encontrado su motor definitivo en una alianza muy especial. Es una mezcla que junta la madurez voraz del líder consagrado con la irreverencia eléctrica del heredero al trono.

Kylian Mbappé y Michael Olise han dejado de ser dos nombres propios en la pizarra de Didier Deschamps. Ahora se han convertido en una sociedad ilimitada, un engranaje sobre el cual descansa el favoritismo galo en el torneo.

Mbappé y Olise celebran un gol contra Senegal. EFE

Sin embargo, en el fútbol moderno, el éxito en el césped es un imán inevitable para los despachos. Lo que comenzó como un plan puramente deportivo para coronar a Francia en la cita mundialista ha terminado por encender todas las alertas en los grandes transatlánticos europeos.

Esta complicidad no solo ilusiona a todo un país, sino que agita las bases del mercado de fichajes de cara al próximo verano.

El ajuste ante Senegal

La confirmación de que esta pareja está llamada a grandes cosas no llegó de forma fluida ni inmediata. Fue el resultado de una maduración sobre el propio terreno de juego durante el exigente debut mundialista ante Senegal.

En la primera mitad del encuentro, el plan inicial de Deschamps pareció encasillar el talento. Con Olise excesivamente pegado a la línea de cal en la banda derecha y Mbappé fuertemente vigilado en el pasillo central, la distancia física se tradujo en una alarmante falta de fluidez.

Francia dominaba la posesión, pero su juego era previsible y plano. La desconexión entre sus dos principales argumentos ofensivos hacía temer un tropiezo importante en el estreno del torneo.

Pero el fútbol, como la pizarra, es dinámico. En el descanso, el seleccionador francés reajustó las piezas y ordenó a Olise abandonar la banda para habitar los espacios interiores, ejerciendo prácticamente de mediapunta con total libertad de movimientos.

El efecto de esta decisión fue inmediato y devastador. Al meterse por dentro, el futbolista del Bayern de Múnich comenzó a leer las intenciones de su capitán con una clarividencia pasmosa.

De sus botas nació la luz que destrabó por completo el entramado defensivo africano. Olise recibió en tres cuartos, algo escorado, y se inventó un pase entre una maraña de piernas senegalesas que únicamente él vio y un Mbappé que se desmarcó al espacio. El de Bondy, sin necesidad de controlar, remató de primeras cruzando el esférico para abrir el marcador.

What a pass from Olise for Mbappes' goal. pic.twitter.com/HuT5JPWXFq — TheRealGuma🇺🇬 (@lorddanzel) June 16, 2026

El idilio nacido en el césped se trasladó de inmediato a la zona mixta del estadio. Allí, la admiración mutua quedó patente ante los micrófonos de los medios de comunicación.

Mbappé, ejerciendo su rol de capitán y máximo referente histórico de Les Bleus, no escatimó en elogios hacia su nuevo socio de ataque:

"Jugar con Michael es una delicia porque entiende el fútbol antes que los demás. En la primera parte nos costó encontrarnos, pero en cuanto se liberó por dentro, todo cambió. Sabe exactamente cuándo dar el pase y con qué velocidad. Es el perfil de futbolista que hace mejores a los delanteros y estoy seguro de que nos va a dar muchísimo en este Mundial".

Poco después, un Olise visiblemente modesto pero consciente de su impacto, devolvió el guante a su compañero con la misma naturalidad con la que asiste en el campo:

"Para mí es muy fácil jugar al lado de Kylian. Solo tienes que levantar la cabeza, poner el balón en el espacio y saber que él va a llegar antes que cualquier defensa. Mi objetivo es abastecerle y ayudar al equipo desde donde me pida el míster; cuando jugamos cerca, nos divertimos, y eso se nota en el resultado".

El 'Galáctico' que vigila el Bernabéu

Sin embargo, el eco de esta exhibición no se detuvo en las fronteras francesas ni en los estadios del Mundial. La eclosión de la dupla Mbappé-Olise ha coincidido en el tiempo con la relación de Olise y el Real Madrid de cara a la próxima temporada.

Aunque el club blanco emitió recientemente un desmentido oficial para negar la existencia de cualquier acuerdo cerrado con el jugador, la realidad del mercado apunta en una dirección muy distinta.

Olise se ha convertido en el gran anhelo de Florentino Pérez. Es el 'Galáctico' elegido para terminar de apuntalar un proyecto deportivo que pretende dominar Europa durante la próxima década.

La fantasía de trasladar la química que ambos exhiben con la camiseta de la selección francesa al Madrid es un argumento que seduce sobremanera a la dirección deportiva blanca.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

El Real Madrid sabe perfectamente que el escaparate del Mundial no hace sino encarecer el producto final. Sin embargo, la maquinaria de captación de talento joven del club blanco nunca pierde de vista este tipo de oportunidades históricas.

El Bayern de Múnich, actual propietario de los derechos del futbolista, es plenamente consciente del tesoro que posee entre manos. No tiene ninguna intención de facilitar su salida, blindando al jugador ante los cantos de sirena que llegan desde la capital de España.

Replicar la sociedad Mbappé-Olise vestidos de blanco exigirá una ingeniería financiera monumental y una negociación al más alto nivel europeo. Un desafío que, no obstante, el Real Madrid ya ha demostrado ser capaz de afrontar en el pasado cuando se trata de incorporar a los futbolistas llamados a marcar una era.

El mercado dictará sentencia a su debido tiempo y las especulaciones sobre un reencuentro en el Real Madrid seguirán su curso inevitable en los próximos meses.

Pero hoy por hoy, la mente de la gran sociedad francesa está puesta en un único y obsesivo objetivo: el Mundial. Con Mbappé ejecutando y Olise diseñando el juego entre líneas, Les Bleus tienen motivos de sobra para creer que la tercera estrella no es una utopía, sino el destino natural de una pareja que apenas está comenzando a escribir su historia.