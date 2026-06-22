Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | Horario, dónde ver el partido, alineaciones confirmadas y última hora, en directo

La selección argentina parte como favorita para conseguir los tres puntos confiando en el nivel de Messi. Mientras que Austria tendrá que mostrarse muy sólida en defensa si quiere volver a puntuar en este Mundial.

🔴 ¿Dónde ver el Argentina - Austria?

El partido entre Argentina y Austria podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Argentina y Austria se disputa este lunes 22 de junio a las 19:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones confirmadas

Argentina: Dibu; Molina, Romero, Lisandro, Facundo Medina; De Paul,Mac Allister, Enzo, Almada; Messi y Lautaro.

Austria: Schlager; Laimer, Alaba, Danso, Posch; Schlager, Seiwald; Sabitzer, Wanner, Schmid; Gregoritsch.