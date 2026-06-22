Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | Horario, dónde ver el partido, alineaciones confirmadas y última hora, en directo
Argentina y Austria juegan este lunes el segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, que se disputa a las 19:00 horas (hora española)
Leo Messi destroza con un 'hat-trick' a Argelia y se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales
La selección argentina parte como favorita para conseguir los tres puntos confiando en el nivel de Messi. Mientras que Austria tendrá que mostrarse muy sólida en defensa si quiere volver a puntuar en este Mundial.
🔴 ¿Dónde ver el Argentina - Austria?
El partido entre Argentina y Austria podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Argentina y Austria se disputa este lunes 22 de junio a las 19:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones confirmadas
Argentina: Dibu; Molina, Romero, Lisandro, Facundo Medina; De Paul,Mac Allister, Enzo, Almada; Messi y Lautaro.
Austria: Schlager; Laimer, Alaba, Danso, Posch; Schlager, Seiwald; Sabitzer, Wanner, Schmid; Gregoritsch.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | El árbitro del partido
El egipcio Amin Omar, de 40 años, será el encargado de dirigir el encuentro entre Argentina y Austria. Es su segundo partido pitado en este Mundial, después del Corea del Sur contra la República Checa.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | Ya en los vestuarios
Ya están los jugadores de ambos equipos en el vestuario. Todo listo para que empiece el encuentro con un ambiente espectacular con mayoría argentina en la grada.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | 20 minutos para que empiece el partido
Quedan solo 20 minutos para que empiece el partido entre Argentina y Austria. Los jugadores están a punto de abandonar el césped para volver a los vestuarios y recibir las últimas instrucciones.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | Alaba como principal referencia en la defensa
El defensa ex del Real Madrid es la estrella de la defensa de Austria y es el encargado de parar a Messi.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | La albiceleste salta a calentar
Ya salen todos los jugadores de Argentina al césped para realizar los ejercicios de calentamiento previos al partido. Todos ellos con Messi a la cabeza del capitán, Leo Messi.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | Messi, principal foco de atención
El argentino marcó tres goles en el anterior partido y si hoy consigue marcar se colocará como el máximo goleador de los Mundiales en solitario.
-
Argentina vs Austria, Mundial 2026 hoy | Arranca la cobertura en directo
¡Bienvenidos! EL ESPAÑOL inicia la narración en directo del partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las reacciones del encuentro.