Luis de la Fuente, de récord y de cumpleaños: "A los jugadores les llegan las críticas, y eso les hace activarse"

De regalo, su primera victoria en un Mundial. Luis de la Fuente lideró desde el banquillo la goleada de España ante Arabia Saudí y supo reconducir el camino de la Selección.

El riojano sopló las velas de su 65 cumpleaños celebrando "la entrega de los jugadores", la nueva cara de su equipo y el "pique sano" que hizo reaccionar a sus futbolistas tras las críticas recibidas en el primer partido.

"Este equipo es muy sano, y la actitud es encomiable, da gusto trabajar con ellos. El pique al que me refería ayer es una reacción normal que tiene cualquier ser humano, porque nadie es insensible a la crítica", dijo en rueda de prensa el seleccionador.

🌟 EL PRIMERO DE MUCHOS.



Lamine Yamal se estrena en un #MundialRTVE tras un excelente pase de Mikel Oyarzabal.



¡𝙎𝙀 𝘼𝘿𝙀𝙇𝘼𝙉𝙏𝘼 𝙀𝙎𝙋𝘼𝙉̃𝘼 ante Arabia Saudí!



🇪🇸 🇸🇦 El partido de la @SEFutbol en @La1_tve y https://t.co/egK4A8RFl8 pic.twitter.com/cS2eERAVgL — Teledeporte (@teledeporte) June 21, 2026

"Estaban picados en su orgullo, en su valoración, porque este equipo lo podía hacer mucho mejor como ha demostrado. Estos comentarios le llegan de vez en cuando y eso les hace activarse, eso está muy bien", dijo al respecto.

De la Fuente celebró que su equipo ha recuperado el feeling que había perdido en el primer partido: "Era recuperar un poco las sensaciones que necesitábamos corregir con respecto al último partido, pero también hay que seguir mejorando, hoy también hay autocrítica".

Y echó una mirada hacia el futuro, hablando de la final: "Para llegar al día 19 tenemos que hacer mejor las cosas, pero es la parte exigente de este análisis. La parte positiva es que este equipo tiene un margen de mejora excepcional. Estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones", completó al respecto.

Luis de la Fuente da instrucciones. REUTERS

Por supuesto, al técnico le preguntaron sobre Lamine Yamal y su titularidad. Se mostró De la Fuente contento con el rendimiento del delantero y además aseveró que ya está dispuesto para jugar el partido entero contra Uruguay.

"Si el resultado hubiera sido otro, Lamine hubiera jugado más. Está para jugar más tiempo, pero con el resultado que había hemos estimado que su aportación ya era lo que necesitábamos", comentó sobre el cambio al descanso.

"Para el próximo partido esperamos poder contar con él para la totalidad del tiempo. Era importante para él, y se ha visto bien. Ha terminado el primer tiempo muy contento y es una gran alegría ver que está de vuelta, en perfectas condiciones, igual que Nico Williams", añadió.

Cumpleaños con récord

Luis de la Fuente no sólo estrenó su palmarés de victorias en una Copa del Mundo, sino que también batió un récord que viene labrando desde hace mucho tiempo. El riojano se convirtió en el seleccionador español con más partidos consecutivos acumulados sin perder.

Con la victoria ante Arabia Saudí, Luis de la Fuente sumó su encuentro número 32 invicto. Batió de esta forma a Javier Clemente, que acumulaba 31 encuentros seguidos sin conocer la victoria.

El técnico vasco había cimentado ese récord entre el 7 de febrero de 1994 y el 28 de enero de 1998. Ahora, Luis de la Fuente no conoce la derrota desde el pasado 22 de marzo de 2024.