Lamine Yamal se coloca como el octavo jugador más joven en marcar en un Mundial superando a Messi por 14 días

Tuvo que ser en el segundo partido pero, ya ha llegado el primer gol de Lamine Yamal en este Mundial. El español marcó en el primer tiempo del partido frente a Arabia Saudí que acabó con una victoria muy contundente para la Selección.

El joven futbolista del FC Barcelona volvió a demostrar por qué está considerado una de las grandes estrellas del presente y del futuro. Su tanto le permitió convertirse en el octavo jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo y el segundo de España.

Lamine alcanzó esta marca con 18 años y 343 días, una nueva muestra de la velocidad con la que está rompiendo barreras desde su irrupción en la élite.

La clasificación está encabezada por una figura legendaria. Pelé tiene el primer puesto gracias a un gol que marcó para Brasil frente a Gales en el Mundial de 1958 cuando tenía 17 años y 239 días.

Un primer gol que encarrilaba la carrera histórica que iba a tener el brasileño que acabó conquistando tres Copas del Mundo, un logro que sólo tiene él.

Dentro de la selección española también existe un precedente reciente. Gavi logró entrar en este exclusivo ranking durante el Mundial de Catar 2022. El centrocampista andaluz marcó frente a Costa Rica con 18 años y 110 días, convirtiéndose en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del torneo.

La presencia de los dos jugadores del Barça en esta clasificación confirma el impacto que han tenido en el fútbol internacional.

Lamine Yamal durante una jugada en el partido. Reuters

Otro de los nombres ilustres a los que ha superado Lamine Yamal es Lionel Messi. El capitán argentino anotó su primer gol en una Copa del Mundo frente a Serbia durante el Mundial de Alemania 2006, cuando tenía 18 años y 357 días.

La diferencia es mínima, apenas dos semanas, pero suficiente para que el español figure por delante del campeón del mundo argentino en esta estadística. Un dato que refleja la magnitud del logro conseguido por el actual jugador azulgrana.

Jugadores Edad con la que marcaron su primer gol Pelé 17 años y 239 días Manuel Rosas 18 años y 93 días Gavi 18 años y 110 días Ibrahim Mbaye 18 años y 143 días Michael Owen 18 años y 190 días Nicolae Kovács 18 años y 197 días Dmitri Sychev 18 años y 231 días Lamine Yamal 18 años y 343 días Lionel Messi 18 años y 357 días Julian Green 19 años y 25 días

Más allá de los números, el gol frente a Arabia Saudí confirma el papel protagonista que está llamado a desempeñar en este Mundial. A sus 18 años, Lamine Yamal ya comparte espacio en los libros de historia con nombres como Pelé y Messi.

Una compañía de lujo para un futbolista que sigue rompiendo barreras y que aspira a dejar una huella imborrable en el torneo pese a seguir recuperándose de su lesión.