España tiene que tumbar otro muro para evitar un problema: De la Fuente no cambia de plan ante Arabia, pero sí se refuerza

Lamine Yamal y Luis de la Fuente, sobre la afición de Arabia Saudí Diseño: Deportes EE

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El empate ante Cabo Verde dejó una imagen que nadie esperaba y una pregunta que nadie quería hacerse: ¿y si España no sabe romper bloques bajos?

No era una duda nueva, pero el debut mundialista la convirtió en urgente. 27 remates, más de dos goles esperados (2,29 xG) y ninguno en el marcador. Un muro pequeño que la Selección no supo escalar. Ahora llega otro, más organizado, más experimentado en aguantar y herir al contraataque.

Arabia Saudí espera este domingo (18:00 hora peninsular) en Atlanta con el mismo guion que ya le funcionó ante Uruguay: bloque compacto, presión selectiva y Salem Al-Dawsari afilado en la banda. España tiene el problema, tiene la solución parcial y tiene la obligación de ganar. Porque no ganar complicaría lo de ser primera y perder resultaría en un desastre.

Luis de la Fuente fue claro tras el debut. "Faltó finura, ritmo, frescura, intensidad en los pases", reconoció en El Partidazo de COPE. También avisó de que "el próximo partido, que va a ser muy parecido, lo manejaremos de otra manera". Y añadió que no iba a "mover ni un centímetro" su plan.

Esas tres frases juntas resumen exactamente lo que va a ocurrir este domingo: ajustes en los nombres, fe ciega en el modelo. El 4-3-3 sigue siendo el marco, pero dentro de él aparecen al menos dos novedades que cambian la lectura del equipo.

Fuente: Opta

La más relevante es Lamine Yamal de inicio por la derecha. En el debut contra Cabo Verde, España salió sin sus dos extremos naturales -Lamine y Nico Williams- y el sistema quedó sin oxígeno por las bandas.

Gavi como extremo izquierdo fue el ejemplo más llamativo del problema: un jugador interior, de asociación, al que se pidió profundidad y desborde en un contexto que no le favorece.

Contra un bloque bajo, necesitas que alguien corra detrás de la línea defensiva, que la estire, que la abra. Eso no es Gavi. Y Ferran Torres, por la derecha, tampoco encontró los espacios. El diagnóstico fue evidente.

La otra novedad señalada es Dani Olmo en el once -entrando por Gavi-, con posibilidades de que Pedro Porro ocupe el lateral derecho en lugar de Marcos Llorente. Son retoques, no una cirugía.

La alineación probable de España contra Arabia Saudí

Rodri sigue siendo el ancla de todo. Pedri, cuya posición en el campo fue excesivamente adelantada ante Cabo Verde, debe recuperar su lugar natural junto al pivote del City: desde ahí lanza los pases que rompen líneas, desde ahí convierte la posesión en peligro real.

La pareja de centrales Laporte-Cubarsí tampoco se toca. De la Fuente confía en lo que ha construido. Los resultados en los últimos tres años le dan argumentos para ello: España ya acumula 32 partidos seguidos sin perder.

Un rival compacto

El problema es que Arabia Saudí conoce perfectamente su receta. El técnico griego Georgios Donis, que tomó el relevo de Hervé Renard, ha construido un equipo que defiende con el mismo ADN que utilizó para derribar a Argentina en Qatar 2022: dos líneas de cuatro muy juntas, compactas, que se convierten en 4-5-1 cuando el rival tiene el balón.

Los interiores basculan rápido hacia el lado del balón para taponar los carriles de pase centrales, el equipo se cierra sobre sí mismo y espera. No hay intención de robar en campo propio de manera continua, sino de gestionar los momentos.

Cuando España pasa hacia atrás o mueve el balón horizontalmente demasiado tiempo, Arabia activa un pressing selectivo que busca la recuperación en zonas adelantadas para lanzar la transición antes de que nadie se reordene.

La alineación de Arabia Saudí en el debut del Mundial contra Uruguay. Reuters

Y para esa transición tienen a Salem Al-Dawsari. Con 34 años y el premio al Mejor Jugador de la AFC en 2025 en el bolsillo, el capitán del Al-Hilal llega a su tercer Mundial como el único jugador saudí capaz de resolver por sí solo una situación de peligro.

Opera por la izquierda con libertad para cerrarse hacia el interior, arrastra marcas constantes que liberan el carril derecho para las incorporaciones de Saud Abdulhamid -que, tras pérdida, puede dejar un corredor para cambios de ritmo rápidos-, y tiene el olfato del gol en situaciones de media distancia o en segundo palo.

Es el fantasma que la Selección no puede ignorar: no interviene en el juego durante los 90 minutos, pero en los 10-15 que aparezca puede decidir el partido.

La fragilidad defensiva española en las transiciones está documentada. El sistema de De la Fuente empuja a los laterales muy arriba, creando superioridades en ataque pero dejando una autopista detrás cuando el rival recupera el balón.

Fuente: Opta

Rodri cubre parte de ese riesgo, pero no puede estar en todos los sitios. Arabia Saudí, que tiene poca creatividad posicional -crear ocasiones ante una defensa organizada sigue siendo su mayor problema- pero mucha velocidad en las bandas cuando contraataca, puede explotar ese espacio si España no gestiona bien los momentos de pérdida.

En el debut ante Cabo Verde no fue penalizada por esa vulnerabilidad porque el rival tampoco tenía recursos ofensivos. Ante los saudíes, el margen de error es menor.

El partido, en su esencia, será una carrera entre la paciencia española para romper el muro y la disciplina de Arabia Saudí para aguantarlo el tiempo suficiente y castigar el primer descuido.

Si España no marca antes del último cuarto de hora, la presión ambiental, la obligación de ganar y la resistencia de un rival que lleva años entrenando exactamente para ese momento pueden cambiar la película. De la Fuente lo sabe.

Por eso Lamine Yamal entra de inicio, por eso Dani Olmo podría aportar verticalidad desde el medio, por eso el mensaje desde Chattanooga es de autocrítica y no de catastrofismo. El plan no cambia. Pero esta vez tiene que funcionar.