España - Arabia Saudí, Mundial 2026 hoy | Luis de la Fuente apuesta por Lamine Yamal como titular, en directo

Los de Luis de la Fuente se juegan la clasificación a la siguiente ronda tras su amargo empate ante Cabo Verde y parten como claros favoritos para lograr la victoria. Por su parte, Arabia Saudí busca rascar un buen resultado ante una de las selecciones más potentes del grupo después del reparto de puntos con Uruguay.

🔴 ¿Dónde ver el España - Arabia Saudí?

El partido entre España y Arabia Saudí podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre España y Arabia Saudí se disputa este domingo 21 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones titulares

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

Arabia Saudí: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Tambakti, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; Al-Shamat, Al-Dawsari y Al Wuraikan.