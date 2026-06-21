España - Arabia Saudí, Mundial 2026 hoy | Luis de la Fuente apuesta por Lamine Yamal como titular, en directo
España y Arabia Saudí afrontan este domingo su segundo partido en el Mundial de 2026, que se disputa a las 18:00 horas (hora española).
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Los de Luis de la Fuente se juegan la clasificación a la siguiente ronda tras su amargo empate ante Cabo Verde y parten como claros favoritos para lograr la victoria. Por su parte, Arabia Saudí busca rascar un buen resultado ante una de las selecciones más potentes del grupo después del reparto de puntos con Uruguay.
🔴 ¿Dónde ver el España - Arabia Saudí?
El partido entre España y Arabia Saudí podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre España y Arabia Saudí se disputa este domingo 21 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones titulares
España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
Arabia Saudí: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Tambakti, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; Al-Shamat, Al-Dawsari y Al Wuraikan.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Cuatro cambios en el once
Luis de la Fuente revoluciona el once titular con cuatro cambios en el once titular. Ferrán, Llorente, Fabián y Gavi se quedan en el banquillo para que entren Lamine Yamal, Pedro Porro, Baena y Dani Olmo.
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España - Arabia Saudí, en directo | Lamine Yamal titular
Ya se saben los once elegidos por Luis de la Fuente para vestir la camiseta de España contra Arabia Saudí.
🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026
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España - Arabia Saudí, en directo | La Selección llega al campo
Ya está la selección española en el Mercedes - Benz Stadium de Atalanta. ¡Quedan menos de 2 horas para que empiece el partido!.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | ¿Qué rivales podrían esperar en la siguiente ronda?
Con el novedoso formato de 48 selecciones en esta Copa del Mundo de 2026, depara un cruce directo de gran exigencia para los clasificados del Grupo H en la ronda de dieciseisavos de final.
Así, en caso de que España o Arabia Saudí logren alzarse con el liderato, su rival saldría del segundo clasificado del Grupo J, donde Austria o Argelia pelean por el segundo puesto.
Por el contrario, si acceden como segundas de grupo, el destino se vuelve más temible, ya que tendrían que verse las caras contra el líder de grupo que todo apunta que sea la Argentina de Leo Messi.
Sin embargo, si alguno de los dos equipos se ve obligado a avanzar como uno de los ocho mejores terceros, el abanico de emparejamientos se abre, con la posibilidad de enfrentarse a los líderes de los grupos A, G, I o L, es decir que los candidatos como rival van de Francia a Noruega pasando por Inglaterra, Bélgica o la anfitriona México.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | ¿Qué alineación se espera que saque la selección española?
Bajo los palos, Unai Simón seguirá siendo el guardián indiscutible, protegido por una línea de cuatro formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en el eje de la zaga y acompañados por Marc Cucurella y Marcos Llorente en las bandas.
El centro del campo mantendrá a Rodri Hernández como el pivote encargado de equilibrar al equipo, acompañado por Pedri y Fabián Ruiz, formando un eje de creación que deberá mover el balón con mucha más velocidad que en el debut.
La verdadera revolución del combinado nacional se proyecta en el frente de ataque, donde la alarmante falta de desborde de la primera jornada obliga al seleccionador a agitar el árbol de inicio.
Todo apunta a que España se encomendará a sus bandas, otorgando la titularidad a Lamine Yamal en el extremo derecho y a Dani Olmo en el costado izquierdo, mientras Mikel Oyarzabal repetirá como delantero centro.
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España - Arabia Saudí, en directo | ¿Cómo llega el combinado saudí al partido?
La selección de Arabia Saudí llega a esta segunda cita del Grupo H con un inyección de confianza tras su debut mundialista, rompiendo los pronósticos en la primera jornada al amargarle el estreno a la potente selección de Uruguay, rascando un empate 1-1.
Futbolísticamente, el cuadro asiático se planta en el Mercedes-Benz Stadium como un bloque compacto, reactivo y sumamente peligroso, plenamente consciente de la desesperación y las urgencias de España.
Con la premisa de cerrar los espacios por dentro para asfixiar la creatividad de figuras como Pedri o Lamine Yamal, los saudíes apostarán por jugar al contrataque que pueda castigar cualquier pérdida en el mediocampo español.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Así fueron los enfrentamientos pasados
España y Arabia Saudí se han enfrentado en 3 ocasiones a lo largo de su historia, y el balance muestra un dominio absoluto para el conjunto europeo.
'La Roja' ha firmado un pleno de victorias ganando los tres partidos disputados hasta la fecha, con un registro acumulado de 9 goles a favor y solo 2 en contra.
En el Mundial de 2006, España venció un 0-1 en la fase de grupos del torneo, mientras que en dos amistosos posteriores, España también se impuso en 2010 (3-2) y en 2012 (5-0).
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Al Dawsari, el Messi de Arabia con un paso fugaz por España: 'fichado' por un polémico trato de LaLiga, jugó 33' con Rodri
Hay un nombre propio en la selección de Arabia Saudí que destaca por encima del resto: Salem Al Dawsari. El héroe del combinado asiático tras la histórica victoria ante Argentina en la fase de grupos del pasado Mundial de Catar amenaza ahora a España.
Para Arabia Saudí, Al Dawsari es como su Messi. La confianza que toda una nación tiene depositada en él está fuera de lugar. Es por ello que sorprende que un jugador que marca diferencias todos los años, con mucha calidad, buena conducción y asociación no haya hecho carrera en Europa.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | ¿A qué hora empieza el partido?
El partido entre España y Arabia Saudí empieza hoy a las 18:00 (hora peninsular española).
El encuentro se disputa en el Atlanta Stadium, por lo que el saque inicial será a las 12:00 del mediodía en la hora local de Atlanta.
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España - Arabia Saudí hoy | ¡Bienvenidos al directo!
La selección española afronta hoy una auténtica prueba de fuego en el Atlanta Stadium tras el inesperado tropiezo de la primera jornada de este Mundial de 2026.
El empate sin goles frente a Cabo Verde dejó un sabor agridulce en el combinado de Luis de la Fuente. Por ello, con la presión de mantener su presencia en la competición, 'La Roja' está obligada a ganar, encomendándose en el talento de su combinado y del esperado regreso de Lamine Yamal para desarticular la defensa saudí.
Espera una tarde frenética que podrás seguir minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL.