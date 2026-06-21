España - Arabia Saudí, Mundial 2026 fútbol hoy | Resultado de la selección española y goles del partido, en directo

España se está imponiendo a Arabia Saudí este domingo en el segundo partido del Grupo H de la Copa Mundial 2026.

Luis de la Fuente se ha encomendado en el regreso de Lamine Yamal al once titular y el '19' ha respondido con creces. El joven futbolista necesitó de 10 minutos para sorprender al combinado árabe con un tanto y poner a España por delante en el marcador, acabando así con su sequía en esta edición.

Minutos después, Mikel Oyarzabal ha ampliado la ventaja gracias a un doblete que pone a la Selección un paso más cerca de los dieciseisavos. Ya en la segunda parte sin Lamine ni Oyarzabal, La Roja ha necesitado de unos minutos para que un tiro Cucurella provocase el gol en propia de Hassan Tambakti, haciendo el cuarto del partido y dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

España está consiguiendo así enmendar los errores vividos ante Cabo Verde, donde cosecharon un amargo empate debido a la falta de efectividad de cara a portería.

🔴 Goles del partido

España (4): Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', 24', Tambakti 49' (p.p.)

Arabia Saudí (0): -

🔴 ¿Dónde ver el España - Arabia Saudí?

El partido entre España y Arabia Saudí podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.

🔴 ¿Qué rivales esperan a la Selección en la siguiente ronda?

El destino de la Selección Española en los dieciseisavos de final dependerá de su posición en el Grupo H, el cual se cruza de forma directa con el Grupo J.

Si La Roja logra certificar el liderato tras vencer a Arabia Saudí, su rival en la ronda de eliminación directa será el segundo clasificado del grupo vecino, una plaza que se disputan Austria, Argelia o Jordania.

Por el contrario, si España avanza como segunda de grupo, el camino tendrá un reto mayor, ya que el cuadro del torneo la obligaría a enfrentarse casi con total seguridad a la Argentina de Lionel Scaloni, los vigentes campeones.

En el escenario alternativo de que España se clasifique a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, el abanico de posibilidades se abrirá por completo con opciones como Francia (Grupo I), Inglaterra (Grupo L), Bélgica (Grupo G) y México (Grupo A).