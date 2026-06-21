España - Arabia Saudí, Mundial 2026 fútbol hoy | Resultado de la selección española y goles del partido, en directo
España y Arabia Saudí afrontan su segundo partido en el Mundial de 2026, jugándose un hueco en dieciseisavos tras sus respectivos últimos empates.
Lamine abrió el marcador, Oyarzabal tomó el relevo con un doblete que amplió la ventaja de España y un gol en propia de Tambakti hizo el cuarto.
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España se está imponiendo a Arabia Saudí este domingo en el segundo partido del Grupo H de la Copa Mundial 2026.
Luis de la Fuente se ha encomendado en el regreso de Lamine Yamal al once titular y el '19' ha respondido con creces. El joven futbolista necesitó de 10 minutos para sorprender al combinado árabe con un tanto y poner a España por delante en el marcador, acabando así con su sequía en esta edición.
Minutos después, Mikel Oyarzabal ha ampliado la ventaja gracias a un doblete que pone a la Selección un paso más cerca de los dieciseisavos. Ya en la segunda parte sin Lamine ni Oyarzabal, La Roja ha necesitado de unos minutos para que un tiro Cucurella provocase el gol en propia de Hassan Tambakti, haciendo el cuarto del partido y dejando el encuentro prácticamente sentenciado.
España está consiguiendo así enmendar los errores vividos ante Cabo Verde, donde cosecharon un amargo empate debido a la falta de efectividad de cara a portería.
🔴 Goles del partido
España (4): Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', 24', Tambakti 49' (p.p.)
Arabia Saudí (0): -
🔴 ¿Dónde ver el España - Arabia Saudí?
El partido entre España y Arabia Saudí podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.
🔴 ¿Qué rivales esperan a la Selección en la siguiente ronda?
El destino de la Selección Española en los dieciseisavos de final dependerá de su posición en el Grupo H, el cual se cruza de forma directa con el Grupo J.
Si La Roja logra certificar el liderato tras vencer a Arabia Saudí, su rival en la ronda de eliminación directa será el segundo clasificado del grupo vecino, una plaza que se disputan Austria, Argelia o Jordania.
Por el contrario, si España avanza como segunda de grupo, el camino tendrá un reto mayor, ya que el cuadro del torneo la obligaría a enfrentarse casi con total seguridad a la Argentina de Lionel Scaloni, los vigentes campeones.
En el escenario alternativo de que España se clasifique a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, el abanico de posibilidades se abrirá por completo con opciones como Francia (Grupo I), Inglaterra (Grupo L), Bélgica (Grupo G) y México (Grupo A).
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España - Arabia Saudí, en directo | Último cambio de Luis de la Fuente
70' (4-0) Luis de la Fuente realiza su última sustitución, sale del campo Pedri para que entre Fabián.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Pausa de hidratación
68' (4-0) Pausa de hidratación, se vuelve a parar el partido para que los jugadores se hidraten.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Ferrán fueraaa
64' (4-0) Gran pase de Mikel Merino al espacio para Ferrán que no consigue tirar a puerta y deja escapar una gran ocasión para marcar el quinto.
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España - Arabia Saudí, en directo | Doble cambio de la Selección
61' (4-0) Luis de la Fuente mueve el banquillo por partida doble, salen Baena y Dani Olmo para que entren Nico Williams y Mikel Merino.
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España - Arabia Saudí, en directo | Amarilla para Kanno
59' (4-0) Amarilla para Kanno después de dar un golpe a Rodri en la cara que se queda tendido en el césped mientras se producen dos cambios, se marchan Al-Amri y Al-Buraikan para que entren Al-Shamat y Al Hejji
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 |Doble parada de Alowais
52' (4-0) Dos paradas de Alowais, primero a Pedro Porro que aprovechó un gran pase y el rebote le cae a Ferrán que tira de cabeza pero no consigue darle fuerza.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Gooool en propia puerta
48' (4-0) Se encuentra con el balón Cucurella después de un córner y tras dos rebotes entra el balón. Gran arranque de España en la segunda parte
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España - Arabia Saudí, en directo | Arranca la segunda parte
46' (3-0) Arabia Saudí pone el balón a rodar con dos cambios, salen Al-Juwayr y Al Khaibari para dejar su puesto a Kanno y Al-Hamdan.
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España - Arabia Saudí, en directo | Dos cambios en la Selección
(3-0) Antes del inicio de la segunda parte, España realiza dos sustituciones: entran al campo Ferrán y Yeremi Pino que dan relevo a Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.
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España - Arabia Saudí, en directo | Se esperan varios cambios
(3-0) Ferrán Torres y Yeremi Pino estaban calentando antes de acabar la primera parte. Posiblemente uno de los cambios sea Lamine Yamal ya que no está completamente recuperado de sus problemas físicos.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Se acaba el primer tiempo
(3-0) Se acaba la primera parte con la goleada de España.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Cinco minutos de añadido
45' (3-0) Quedan 5 minutos para que termine el primer tiempo.
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España - Arabia Saudí, en directo | Arriba Rodri
45' (3-0) Pase a la frontal de Baena a Rodri que dispara de primeras pero le sale muy arriba.
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España - Arabia Saudí, en directo | Oyarzabal fueraa
42' (3-0) Lo intenta Oyarzabal pero se le marcha desviado el tiro, está buscando marcar el tercero.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Para Alowais
36' (3-0) Gran parada de Alowais que se rehace de su error a un tiro de Lamine.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Al palo Oyarzabal
35' (3-0) Gran error del guardameta que se la da a Oyarzabal que tira con el exterior y se encuentra con el larguero.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Gran corte de Cubarsi
33' (3-0) Logró salir de la presión Arabia Saudí pero Cubarsí la corta en el último momento para frenar en seco el ataque.
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España - Arabia Saudí, en directo | Lamine arribaa
29' (3-0) Lamine después de recortar tira con la zurda buscando la escuadra pero se le marcha arriba en una jugada que acaba con la amarilla de Al-Dawsari por un pisotón previo a Pedro Porro.
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España - Arabia Saudí, en directo | Vuelve a rodar el balón
27' (3-0) Vuelve a rodar el balón en Atalanta con España robando el balón.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Pausa de hidratación
25' (3-0) Llega la pausa de hidratación y se pausa el partido por unos minutos.