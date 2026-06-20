España - Arabia Saudí, Mundial 2026 fútbol hoy | Alineaciones, resultado y última hora de la Selección, en directo
España y Arabia Saudí afrontan este domingo su segundo partido en el Mundial de 2026, que se disputa a las 18:00 horas (hora española).
Luis de la Fuente ha apostado por cuatro cambios frente al último once: Lamine, Pedro Porro, Baena y Dani Olmo por Ferrán, Llorente, Fabián y Gavi.
Más información: España tiene que tumbar otro muro para evitar un problema: De la Fuente no cambia de plan ante Arabia, pero sí se refuerza
Los de Luis de la Fuente se juegan la clasificación a la siguiente ronda tras su amargo empate ante Cabo Verde y parten como claros favoritos para lograr la victoria esta tarde. Por su parte, Arabia Saudí busca rascar un buen resultado ante una de las selecciones más potentes del grupo H, espoleada después del reparto de puntos con Uruguay.
🔴 ¿Dónde ver el España - Arabia Saudí?
El partido entre España y Arabia Saudí podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre España y Arabia Saudí se disputa este domingo 21 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones titulares
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Arabia Saudí: Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Dawsari; Al Buraikan.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Baena arribaa
2' (0-0) Baena recorta y tira pero se encuentra con la pierna del defensor y su tiro acaba en córner. El primer disparo de España que quiere marcar pronto.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | ¡Empieza el partido!
1' (0-0) Empieza el partido con España jugando y ya atacando.
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España - Arabia Saudí, en directo | Suenen los himnos
Están sonando los himnos nacionales de los dos países. A punto de que comience el partido.
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España - Arabia Saudí, en directo | Saltan los jugadores al campo
Con las banderas colocadas, ya salen los jugadores para escuchar los himnos nacionales.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Los jugadores en el vestuario
Ya están todos los jugadores en el vestuario esperando a recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Quedan 20 minutos
Quedan solo 20 minutos para que comience el partido. Todo preparado ya para que ruede el balón en Atalanta.
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España - Arabia Saudí, en directo | El árbitro del encuentro
El encargado para dirigir el encuentro es el brasileño Raphael Clauss, acompañado por Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo.
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España - Arabia Saudí, en directo | ¡Saltan a calentar!
Sale la selección española al campo para realizar los ejercicios de calentamiento previos al partido. Quedan menos de 40 minutos para que empiece este gran partido.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Una selección capaz de pelear contra las mejores
La selección de Arabia Saudí ha demostrado ser capaz de pelear y competir contra los mejores países. En el pasado Mundial consiguió un empate contra la campeona, Argentina, mismo resultado que ha conseguido contra Uruguay en esta edición.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Los aficionados españoles
Hay multitud de aficionados españoles en Atalanta preparados para animar a la Selección este partido.
Se acabó la espera.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/c2gvBvug0c— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026
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España - Arabia Saudí, en directo | El cumpleaños del seleccionador
Hoy es el cumpleaños de Luis de la Fuente y que mejor regalo pueden hacerle los jugadores que brindarle una victoria en el día de hoy.
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España - Arabia Saudí, en directo | Mejorar en ataque
España necesita mejorar en ataque después de ver el último partido para poder llegar lo más lejos posible en este Mundial.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Los once de Georgios Donis
Ya han salido a la luz los once jugadores que parten como titulares contra España.
🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 - 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟'𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗘 𝗦𝗔𝗢𝗨𝗗𝗜𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟'𝗘𝗦𝗣𝗔𝗚𝗡𝗘 ! 🇸🇦 pic.twitter.com/85qGmI2yx7— Vibes Foot (@VibesFoot) June 21, 2026
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Oyarzabal con una tarea pendiente
El delantero de la Real Sociedad sumó una estadística muy negativa en el anterior partido, 30 minutos sin tocar el balón, algo que seguro querrá cambiar con un gol en este partido.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | Cuatro cambios en el once
Luis de la Fuente revoluciona el once titular con cuatro cambios en el once titular. Ferrán, Llorente, Fabián y Gavi se quedan en el banquillo para que entren Lamine Yamal, Pedro Porro, Baena y Dani Olmo.
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España - Arabia Saudí, en directo | Lamine Yamal titular
Ya se saben los once elegidos por Luis de la Fuente para vestir la camiseta de España contra Arabia Saudí.
🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026
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España - Arabia Saudí, en directo | La Selección llega al campo
Ya está la selección española en el Mercedes - Benz Stadium de Atalanta. ¡Quedan menos de 2 horas para que empiece el partido!.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | ¿Qué rivales podrían esperar en la siguiente ronda?
Con el novedoso formato de 48 selecciones en esta Copa del Mundo de 2026, depara un cruce directo de gran exigencia para los clasificados del Grupo H en la ronda de dieciseisavos de final.
Así, en caso de que España o Arabia Saudí logren alzarse con el liderato, su rival saldría del segundo clasificado del Grupo J, donde Austria o Argelia pelean por el segundo puesto.
Por el contrario, si acceden como segundas de grupo, el destino se vuelve más temible, ya que tendrían que verse las caras contra el líder de grupo que todo apunta que sea la Argentina de Leo Messi.
Sin embargo, si alguno de los dos equipos se ve obligado a avanzar como uno de los ocho mejores terceros, el abanico de emparejamientos se abre, con la posibilidad de enfrentarse a los líderes de los grupos A, G, I o L, es decir que los candidatos como rival van de Francia a Noruega pasando por Inglaterra, Bélgica o la anfitriona México.
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España - Arabia Saudí, Mundial 2026 | ¿Qué alineación se espera que saque la selección española?
Bajo los palos, Unai Simón seguirá siendo el guardián indiscutible, protegido por una línea de cuatro formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en el eje de la zaga y acompañados por Marc Cucurella y Marcos Llorente en las bandas.
El centro del campo mantendrá a Rodri Hernández como el pivote encargado de equilibrar al equipo, acompañado por Pedri y Fabián Ruiz, formando un eje de creación que deberá mover el balón con mucha más velocidad que en el debut.
La verdadera revolución del combinado nacional se proyecta en el frente de ataque, donde la alarmante falta de desborde de la primera jornada obliga al seleccionador a agitar el árbol de inicio.
Todo apunta a que España se encomendará a sus bandas, otorgando la titularidad a Lamine Yamal en el extremo derecho y a Dani Olmo en el costado izquierdo, mientras Mikel Oyarzabal repetirá como delantero centro.
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España - Arabia Saudí, en directo | ¿Cómo llega el combinado saudí al partido?
La selección de Arabia Saudí llega a esta segunda cita del Grupo H con un inyección de confianza tras su debut mundialista, rompiendo los pronósticos en la primera jornada al amargarle el estreno a la potente selección de Uruguay, rascando un empate 1-1.
Futbolísticamente, el cuadro asiático se planta en el Mercedes-Benz Stadium como un bloque compacto, reactivo y sumamente peligroso, plenamente consciente de la desesperación y las urgencias de España.
Con la premisa de cerrar los espacios por dentro para asfixiar la creatividad de figuras como Pedri o Lamine Yamal, los saudíes apostarán por jugar al contrataque que pueda castigar cualquier pérdida en el mediocampo español.