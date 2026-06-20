España - Arabia Saudí, Mundial 2026 fútbol hoy | Alineaciones, resultado y última hora de la Selección, en directo

Los de Luis de la Fuente se juegan la clasificación a la siguiente ronda tras su amargo empate ante Cabo Verde y parten como claros favoritos para lograr la victoria esta tarde. Por su parte, Arabia Saudí busca rascar un buen resultado ante una de las selecciones más potentes del grupo H, espoleada después del reparto de puntos con Uruguay.

🔴 ¿Dónde ver el España - Arabia Saudí?

El partido entre España y Arabia Saudí podrá seguirse en España en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, además de a través de DAZN y DAZN Mundial.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre España y Arabia Saudí se disputa este domingo 21 de junio a las 18:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones titulares

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Arabia Saudí: Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Dawsari; Al Buraikan.