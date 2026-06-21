Eloy Room, el 'santo' de Curazao con más paradas en la historia de un Mundial y al que Leo Messi pidió su camiseta

El Mundial acostumbra a dejar historias inimaginables. Invitados inesperados que copan todas las portadas después de una vida de superación o tras firmar una actuación jamás vista. Este último es el ejemplo de Eloy Room, portero neerlandés de 37 años que defiende los colores de Curazao.

Room nunca olvidará el 21 de junio de 2026. Hasta que alguien lo supere, desde aquel día será el portero con más paradas en un solo partido en toda la historia de los Mundiales: 15. Un registro imborrable y que tuvo a la selección de Ecuador como víctima.

Los ecuatorianos, incrédulos ante una actuación sin precedentes, vieron como sus opciones en la Copa del Mundo se esfumaban después de que Eloy Room diera a Curazao su primer punto en un Mundial. Fue un ejercicio de supervivencia en el que el guardameta tuvo que sostener a los suyos desde la primera acción del partido hasta la última.

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ELOY ROOM YA ES LEYENDA DE LA COPA DEL MUNDO Y DE CURAZAO 🙌🏻#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/enOD7Gyk5r — DAZN España (@DAZN_ES) June 21, 2026

15 paradas, casi tres goles evitados y un ramillete de intervenciones a cada cual más complejo. Pies milagrosos, estiradas hacia su izquierda, hacia su derecha, paradas a bocajarro.... Se convirtió en un 'santo' que salvaguardó la portería de su país.

Tardó apenas dos minutos en dejar su huella con una mano milagrosa en un uno para uno frente a Valencia. Una acción que le llenó de confianza y que sirvió como preludio para lo que estaba por llegar. Ecuador, volcado con todo hacia su guarida, bombardeó una y otra vez, todas ellas sin éxito. Se quedó con la miel en los labios y con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad única para seguir vivos en el Mundial.

La camiseta de Messi

Sin embargo, no es el primer día en el que Eloy Room firmó una exhibición. Hace tres años, en un partido amistoso tras la conquista del Mundial por parte de Argentina, Room evitó una goleada histórica de su Selección. Encajó siete goles, pero sin él podrían haber sido 12 o 13.

Room contó en varias entrevistas que durante el segundo tiempo no dejaba de pensar en cómo pedirle la camiseta a Messi. Sabía que todos sus compañeros de Curazao iban a correr hacia él, así que tenía que ser rápido.

Eloy Room se intercambia la camiseta con Messi.

Cuando el árbitro dio el final, Room se acercó. Para su sorpresa, antes de que pudiera abrir la boca, Messi se le quedó mirando, le estiró la mano y le dijo: "Buena onda, hiciste un partidazo. ¿Me das tu camiseta?". El argentino, autor de un hat-trick aquel día, quedó impresionado con el partido de Room.