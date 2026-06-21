Al Dawsari, el Messi de Arabia con un paso fugaz por España: 'fichado' por un polémico trato de LaLiga, jugó 33' con Rodri

Hay un nombre propio en la selección de Arabia Saudí que destaca por encima del resto: Salem Al Dawsari. El héroe del combinado asiático tras la histórica victoria ante Argentina en la fase de grupos del pasado Mundial de Catar amenaza ahora a España.

Para Arabia Saudí, Al Dawsari es como su Messi. La confianza que toda una nación tiene depositada en él está fuera de lugar. Es por ello que sorprende que un jugador que marca diferencias todos los años, con mucha calidad, buena conducción y asociación no haya hecho carrera en Europa.

Su única experiencia fuera de Oriente Medio data del 2018 cuando jugó seis meses en el Villarreal. No obstante, su presencia en los terrenos de juego se resume a un único partido: el 19 de mayo frente al Real Madrid en La Cerámica.

El 21 de enero fue un domingo atípico. LaLiga anunciaba que la General Sports Authority y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí comenzaban un período de colaboración con el fútbol español.

A través de este acuerdo, nueve futbolistas (siete profesionales y dos juveniles) llegaron al fútbol español en calidad de cedidos. Más allá de la llegada de los jugadores asiáticos, se anunciaba un proyecto de academias, de metodología con entrenadores y los programas de scouting.

Este anuncio se daba meses antes del Mundial de Rusia 2018. En aquel entonces, tres jugadores que llegaron a España jugaban en la selección local. Al final, Hervé Renard solamente se llevó a uno.

Tebas defendió la incorporación de estos jugadores porque "daría un fuerte empujón" a LaLiga en el mercado árabe, en el que la competición española "está superando a la Premier". Según el presidente de la patronal, la idea era reforzar la marca de LaLiga en el exterior.

Los nueve jugadores de Arabia Saudí posan con las camisetas de sus equipos en España. LFP

LaLiga, además del reconocimiento en Oriente Medio, sacó tajada de este acuerdo. Tal y como informaron por aquel entonces varios medios, el negocio fue de 28 millones de euros.

La llegada de estos futbolistas a España fue seguida con enorme interés en Arabia Saudí, especialmente en el caso de Salem Al Dawsari. Por entonces, el extremo ya era una de las grandes figuras del Al-Hilal, el club más poderoso del país, además de un habitual en las convocatorias de la selección nacional.

Una etapa (muy) fugaz

Su destino fue un Villarreal asentado en la zona alta de la clasificación y que contaba en su plantilla con nombres como Rodri Hernández, Pablo Fornals, Samu Castillejo o Cédric Bakambu. Al Dawsari aterrizaba en LaLiga con la etiqueta de estrella saudí y una gran expectación mediática a sus espaldas.

Sin embargo, la realidad deportiva pronto se impuso. El equipo dirigido por Javier Calleja estaba inmerso en la lucha por asegurar su presencia en competiciones europeas y las oportunidades no llegaron.

Los meses fueron pasando y su debut se hizo esperar hasta la última jornada del campeonato. El 19 de mayo de 2018, el Villarreal recibió al Real Madrid en el antiguo Madrigal, actual estadio remodelado de La Cerámica.

Los jugadores del Villarreal celebran uno de los goles en el empate ante el Real Madrid. Europa Press

Con el marcador reflejando un 0-2 favorable al conjunto blanco, Calleja dio entrada a Al Dawsari en el minuto 57 en sustitución de Javi Fuego. El internacional saudí disputó algo más de media hora.

Aquellos 33 minutos constituyeron toda su experiencia oficial en el fútbol español. No marcó ningún gol ni dio ninguna asistencia, pero formó parte de la reacción de un Villarreal que logró remontar dos tantos de desventaja para sellar un empate a dos.

Ese encuentro quedó registrado como su única aparición oficial durante la cesión. Un mes antes, en abril, también había participado en un compromiso del filial amarillo frente al Arsenal sub-23 correspondiente a la Premier League International Cup sub-21.

Regresó al Al-Hilal y retomó una trayectoria que ya apuntaba alto antes de cruzar el Mediterráneo. Lejos de perder protagonismo, se convirtió en uno de los nombres más importantes del fútbol asiático.

Salem Al Dawsari, durante un partido con Al Hilal.

En el conjunto saudí volvió a medirse en dos ocasiones con el Real Madrid. Primero, en la final del Mundial de Clubes de 2023, ganada por los blancos por 5-3. La segunda fue el año pasado en Miami, en el nuevo formato de esa misma competición y durante la fase de grupos (1-1).

En la selección siguió una evolución parecida. En Rusia 2018 marcó el gol de la victoria frente a Egipto. Cuatro años después, en Qatar, firmó la acción más recordada de su carrera: su disparo a la escuadra ante Argentina completó la remontada saudí ante la que sería luego la campeona del mundo.

A sus 34 años, Al Dawsari es una figura nacional y una referencia absoluta del fútbol saudí. Es la principal baza de un equipo que frente a España jugará en bloque bajo y aprovechará la velocidad y la habilidad de su estrella para hacer mucho daño a la contra. El duelo de estilos está servido.